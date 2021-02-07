10 полезных советов, как заметно сократить расходы на ремонте в ванной

Рано или поздно наступает момент, когда в ванной комнате нужно делать ремонт. Однако не всегда он совпадает с вашими желаниями и финансовыми возможностями. Как превратить данное помещение в санузел своей мечты, не потратив огромное количество времени и денег. Поверьте, все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.
Совет 1: Не укладывайте плитку до потолка
Плитка может присутствовать лишь в зоне доступа брызг. / Фото: mirvannaja.ru
Перед покупкой плитки полезно подумать о ее функциональном назначении – вряд ли она точно необходима на высоте двух метров. Чтобы точно определить зоны, где плитка будет отлично справляться со своими обязанностями, во время водных процедур обращайте внимание, куда попадает вода. Участки, которые находятся выше этой отметки, можно просто покрасить влагостойкой краской. Таким образом, вы сможете сократить расходы настенного покрытия и через пару лет без проблем обновить поверхность, не прибегая к услугам профессионалов.
Сомневаетесь в правильности такого решения с точки зрения финансов? Тогда составьте смету перед тем, как отправляться в строительный магазин. Посчитайте, какое количество денег вы потратите, если будете использовать только плитку, и в какую сумму выльется ремонт, если плитка будет в тандеме с краской. Так вы сможете сделать правильный выбор.
Совет 2: Откажитесь от мозаики
Стоимость мозаики гораздо выше, чем плитки. / Фото: Dizainexpert.ru
Мозаика – это очень красивый отделочный материал, который может привнести изюминку в даже самую обычную и банальную ванную. Однако ее стоимость достаточно высокая. Кроме того, работы по укладке мозаики всегда стоят намного дороже, чем обычной плитки. А если ваш санузел отличается большими габаритами, то ремонт может влететь в копеечку. Есть еще один нюанс: чем меньше по размеру плитка, тем больше получается швов. Это значит, что расходы на затирку также увеличиваются.
Обратите внимание: Если вы точно приняли решение, что в интерьере ванной комнате необходима мозаика, сократите ее площадь. Вместо того, чтобы использовать материал для отделки всего помещения, выделите с ее помощью только нишу с отдельными полками, например. Также не забудьте сравнить цены у производителей и уточнить у консультанта нет ли в магазине остатков прошлых коллекций – обычно, они стоят дешевле.
Совет 3: Окрасьте стены за мебелью
Водостойкая краска - отличный вариант для ванной. / Фото: polimarkt.ru
Как мы уже говорили, необязательно полностью отделывать ванную плиткой, можно схитрить. Перед тем, как начинать делать ремонт, составьте схему и распишите, где какая мебель будет находится. После этого, окрасьте участки стены за тумбой, шкафом или зеркалом, вместо того, чтобы класть в этих зонах плитку. Хотите проверить, сколько вы на этом сэкономите? Тогда посчитайте общую площадь предметов интерьера и умножьте ее на стоимость 1 м² отделочного материала.
Совет 4: Сделайте натяжной потолок
Натяжной потолок прост в монтаже и устойчив к влаге. / Фото: Gatchina-remont.ru
Натяжные потолки имеют много преимуществ: они недорогие, простые в монтаже, не боятся влажного воздуха и брызг, не собирают конденсат. Для очистки потолочного полотна не нужны специальные чистящие средства – будет достаточно обычной мягкой тряпки и теплой воды. Кроме того, подобные потолки имеют очень красивый и эстетичный внешний вид, а на современном рынке множество вариантов для оформления интерьера. И в качестве бонуса – возможность скрыть некоторые коммуникации и оборудовать оригинальное освещение – встроенные светильники, трековые системы.
Совет 5: Покупайте предметы стандартных размеров
Стандартная сантехника стоит дешевле, ее легче найти. / Фото: Vseovannoi.ru
Если габариты вашей ванной являются нестандартными, придется идти на финансовые жертвы и делать мебель, сантехнику на заказ. Однако если санузел стандартный, лучше не идти на поводу у своих прихотей и внутреннего голоса, который твердит, что интерьер нужно сделать неординарным. Поймите, предметы мебели и сантехнику, которая есть в наличии в магазине можно приобрести по скидке, акции или на распродаже. А вот позиции под заказ всегда требуют вложения кругленькой суммы. К тому же, они требуют предоплаты и будут изготавливаться две-три недели (в лучшем случае).
Совет 6: Не тратьте деньги на самые дешевые материалы
Ванная комната должна выглядеть красиво
На первый взгляд кажется, что этот совет идет в разрез с советами об экономии. Однако на самом деле, покупка качественных материалов уберегает вас от разочарований и предотвращает повторный ремонт через один-два года. Так, например, вы не сможете подрезать дешевую плитку под 45 градусов – она начнет крошиться, появятся сколы, края будут неровными. А если вместо плитки поклеить обои, то через короткий промежуток времени они не выдержат влияния влаги и просто отстанут от стен.
Совет 7: Демонтируйте часть старой плитки
В процессе демонтажа важно не зацепить другую плитку. / Фото: Travel-dom.ru
Если ваша цель – обновить ремонт, а не сделать его с нуля, попробуйте воспользоваться следующим советом. Вместо того, чтобы полностью менять настенное покрытие, просто демонтируйте несколько рядов старой плитки и окрасьте стены. Внешний вид санузла сразу изменится в лучшую сторону. Однако будьте осторожны – если провести процедуру неаккуратно, то есть вероятность повредить плитку, которую вы собираетесь оставить.
Совет 8: Установите акриловую ванную
Акриловая ванна дешевле чугунной. / Фото: Santehnika1.ru
При выборе ванны, обратите внимание на акриловый вариант. Он является самым бюджетным, легким в монтаже и простым в дальнейшем уходе. Есть и минус – период службы акриловых ванн не слишком высок, однако если аккуратно обращаться с сантехникой, то необходимость ее замены совпадет с новым ремонтом. Обязательно учитывайте размер ванны – чем меньше изделие, тем доступнее будет его цена.
Если новая сантехника не по карману, а старая чугунная ванна вполне вас устраивает (не считая внешнего вида), можно попробовать отреставрировать ее. Для того, чтобы скрыть желтизну и замаскировать признаки растрескивания эмали, используйте жидкий акрил. Внешний вид ванны станет гораздо лучше и вам не придется тратить деньги на покупку новой.
Совет 9: Ждите скидок и распродаж
По скидке можно купить качественные стройматериалы. / Фото: Tg-alterra.ru
Планируйте ремонт ванной комнаты заранее и тогда получится избежать спонтанной покупки стройматериалов. Что это даст? Возможность сэкономить. Если вы никуда не будете торопиться, то сможете дождаться скидок, акций и распродаж в строительных магазинах. На качественный товар вполне могут сделать скидку от 50 до 70 процентов.
Можно приобретать керамическую плитку отечественных, а не зарубежных производителей. Она не будет сильно уступать по качеству, а вот цена вас порадует.
То же самое касается уцененного товара. Не бойтесь пометки «Уценка» – она не всегда означает, что продукция с браком. Вполне возможно, что в наличии просто осталось небольшое количество экземпляров, которых едва хватит на отделку одной стены (если речь идет, например, о плитке). В этом случае нужно подобрать несколько вариантов и гармонично скомбинировать их.
Совет 10: Избегайте излишеств
Вместо мозаики используйте обычную плитку
Если ваш санузел достаточно большой, откажитесь от декоративной отделки. Просто отштукатурьте и покрасьте стены, потолок влагостойкой краской. Она прослужит гораздо дольше, чем масляная, так как неподвластна негативному влиянию влаги, пара, перепада температур и пр. Также обращайте внимание на сантехнику и мебель без дополнительных функций, которые вам не пригодятся. Так, например, при выборе душа откажитесь от моделей с радио, подсветкой и других хитростей. Их цена будет гораздо ниже.
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