6 распространенных заблуждений о технологиях, в которые пора перестать верить

Развитие технологий идет непрерывно, и в нашу жизнь входит все больше гаджетов. С поступью технического прогресса некоторые из них давно стали неактуальными, как и особенности использования некоторых из них. Но мы по привычке или по незнанию продолжаем верить в 6 самых распространенных мифов о технологиях, о которых пора бы забыть.
1. Если заряжать гаджет до того, как его полностью разрядили, он утратит способность полностью заряжаться
Миф о зарядке - один из самых известных. /Фото: android.mobile-review.com
Это мнение об аккумуляторах мобильных телефонов и ноутбуков тянется за нами уже много лет и когда-то вправду соответствовало действительности. Сегодня же развитие технологий производства аккумуляторов перешло ту черту, когда это убеждение стало мифом.
Сейчас большинство устройств имеет литий-ионные и литиево-полимерные аккумуляторы, которые позволяют заряжать аккумулятор в любое удобное время. Даже наоборот, постоянная полная разрядка телефона или ноутбука пойдет лишь во вред. Важно также помнить, что, как бы бережно мы не относились к своему гаджету, аккумулятор будет работать на всю мощность только первые два-три года.
2. Для качественной фотографии, нужна камера только с большим количеством мегапикселей
Количество - не всегда показатель качества. /Фото: infoniac.ru
Это заблуждение - яркий пример тому, как развитие технологий не может искоренить из нас морально устаревшие мнения. Ведь и сегодня многие уверены, что для хорошего фото обязательно нужна камера с большим количеством мегапикселей.
Сегодня технический прогресс в отношении фото и видео продвинулся настолько, что размер камеры практически перестал иметь значение. Главное, что нужно знать при выборе фототехники - это характеристики объектива. Однако не стоит также забывать, что красивое и качественное фото требует правильного света, композиции и многого другого.
3. Класть металлические предметы в микроволновку опасно
Металл в микроволновке - не всегда трагедия. /Фото: sheknows.com
Каждый раз, когда мы случайно кладем в микроволновую печь что-то металлическое, внутри нее при включении практически сразу же начинают летать искры. Поэтому мы всячески избегаем таких промахов.
На деле же выясняется, что не всякие металлические предметы одинаково опасны для микроволновки. Был проведен ряд экспериментов, который доказал, что, например, некоторые ложки абсолютно спокойно ведут себя в технике, а вот вилки наоборот, на своих зубцах собирают искры из-за скапливающегося на них негативного заряда. Конечно, пробовать самим проверять, какой предмет будет неопасен, а какой просто сожжет микроволновку явно не стоит, однако и делать из случайно положенного металлического предмета трагедию тоже не нужно.
4. Постоянное использование мобильных телефонов может стать причиной рака мозга
Болезненный для многих людей миф, который пора развеять. /Фото: imrey.org
Страх людей касаемо излучения от мобильных телефонов приводят к созданию едва ли не консприрологических теорий. Одна из самых распространенных говорит о том, что долгое применение мобильного телефона приводит к развитию рака мозга.
На самом деле, все не так трагично. Конечно, давно известно, что мобильные телефоны излучают электромагнитную радиацию, которую способны впитывать ткани человека. Однако оно является неионизирующим, которое, в отличие от ионизирующего, не имеет связи с развитием рака в организме человека, о чем давно говорят многие исследования. Кроме того, рак, что также уже доказано, нередко носит наследственных характер и является следствием серьезных изменений на уровне ДНК, где излучение от мобильного телефона точно не может повлиять.
5. Режим инкогнито в браузере Chrome бесследно скрывает историю поиска
Режим инкогнито - не панацея для тех, кто хочет конфиденциальности. /Фото: neumeka.ru
Довольно любопытно, что этому заблуждению все еще поддаются немало людей, ведь давно известно, что режим инкогнито в Chrome не прячет вас от всех.
Режим инкогнито действительно обеспечивает некоторую конфиденциальность: он препятствует сохранению файлов Cookie, временных Интернет файлов и историю в браузере от тех, у кого есть доступ к вашему компьютеру, однако скрыть вас, как заправского шпиона он точно не сможет.
6. Регулярное обновление рабочего стола ускоряет работу гаджета
Обновление и ускорение компьютера на самом деле не связаны между собой. /Фото: youtube.com
Больше всего этому мифу поддаются пользователи Windows, которые нередко бросаются обновлять рабочий стол не потому что пора, а лишь потому, что компьютер стал тормозить. Многие считают, что так освобождается оперативная память и компьютер станет работать быстрее. На самом же деле, обновление, по сути, просто обновляет иконки на рабочем столе.
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