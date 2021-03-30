10 лучших продуктов для прочистки артерий. Защитите своё сердце!

Как позаботиться о своём сердце, не прибегая к помощи сомнительных БАДов и лекарств? Природа предоставила широчайшие возможности для этого! Регулярная, хотя бы лёгкая, физическая нагрузка, свежий воздух и рацион, включающий продукты их нашего списка, вот и весь секрет.



Публикуем полезнейшую подборку, которая обязательно пригодиться тем нашим читателям, которые хотят как можно дольше сохранить здоровье середечно-сосудистой системы.



1. Авокадо

2. Спаржа

3. Гранат

4. Брокколи

5. Куркума

6. Хурма

7. Спирулина

8. Корица

9. Клюква

10. Зеленый чай