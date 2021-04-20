Деликатное дело: как и куда справляли нужду многотысячные армии

Современный гражданский человек, просыпаясь утром и шаркая ногами по направлению к туалету, не задумывается над тем, насколько важным и гениальным благом цивилизации является канализация! И ладно, если речь идет про постоянное местожительство. Даже на даче с деревенским туалетом все-таки присутствуют какие-то минимальные удобства. А потому нужно себя спросить: а как справлялись с «туалетным вопросом» наши предки, участвовавшие в многотысячных военных походах? Ведь даже войско в несколько сотен человек может серьезно подпортить «экологию» и гигиену на местности.
Как справить нужду многотысячной армии? /Фото: newsland.com.
Наши далекие предки, жившие еще в ледниковый период, не брезговали справлять нужду прямо там, где жили. Совсем прямо там, где жили. Этот нелицеприятный факт подтверждают многочисленные археологические раскопки, проведенные на местах стоянок. Однако, время шло, и в какой-то момент наши полудикие предки смекнули, что когда рядом есть то самое теплое и смердящее, все родственники вокруг (да и ты сам) чаще болеют. Ни про бактерии, ни про вирусы люди тогда не знали. Однако на каком-то еще «инстинктивном» уровне они дошли до идеи, что все что дурно пахнет (в том числе продукты жизнедеятельности человека) – вредно и плохо.
С незапамятных времен люди рыли выгребные ямы. /Фото: livejournal.com.
В итоге к временам неолитической революции, появлению производящего хозяйства и началу оседлой жизни человек уже твердо знал: «едальня» и «справняльня» должны быть в разных местах. И хотя при появлении первых цивилизаций у людей было не так много возможностей поддерживать себя в чистоте, как у современного человека, «культ» чистоплотности появился еще на заре веков. К началу античности люди прекрасно понимали, что большое скопление экскрементов рядом с местом жительства может стать серьезной проблемой. А потому уже тогда люди придумали самое простое и самое действенное: закапывать продукты своей жизнедеятельности в землю, для чего сооружались выгребные ямы.
Всем подразделением ходить даже веселей! /Фото: livejournal.com.
Соответственно и в армии с незапамятных времен копали те самые выгребные ямы. Чаще всего их рыли слуги или рабы, следовавшие за войском в обозе. Исключение составляли македонцы и римляне, которые занимались всеми инженерными работами преимущественно самостоятельно. У римлян для этого на каждую когорту были кирки и лопаты. При организации лагеря или привала – выгребная яма одна из первых возводимых конструкций. Когда такая яма наполнялась, ее просто забрасывали землей и отрывали рядом другу. Уже во времена Рима люди научились делать деревянные туалеты. Поэтому полевые туалеты античности в действительности мало, чем отличались от полевых туалетов, которые роют современные солдаты, выехав в поле на учения.
Тысячелетия идут, а технология не меняется! /Фото: livejournal.com.
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