Деликатное дело: как и куда справляли нужду многотысячные армии

«Репортеры без границ»: Ситуация со свободой СМИ в России оказалась хуже, чем в Зимбабве

Журналисты из 132 стран (73%) сталкиваются в своей работе с трудностями. Такие данные приводит организация «Репортеры без границ» (RSF). ...