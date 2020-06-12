«Не словом, а делом»: 10+ знаменитостей, которые известны своими добрыми поступками

Но есть и те звезды шоу-бизнеса, которые готовы делиться, помогать, поддерживать и дарить не только ради пиара. Именно о них мы хотим рассказать в этой статье.

Киану Ривз

Киану Ривз — самый известный добряк Голливуда. Папарацци постоянно застают этого парня за помощью другим. В основном это дети, бездомные или нуждающиеся люди, которых Киану просто встречает на улице.

Недавно актер снова стал героем дня. 23 марта самолет по рейсу Сан-Франциско-Бербанк совершил аварийную посадку, из-за чего у многих пассажиров началась паника. Среди летевших был и Киану, но он в отличие от остальных не растерялся. Вместо того, чтобы расстраиваться, актер начал успокаивать толпу. рассказывать шутки и забавные истории, которые с ним происходили.

Выше вы можете увидеть видео, снятое на телефон случайным свидетелем. Очевидно, что все это не ради пиара, ведь Киану даже не знал, что его снимают.

Стивен Фрай

Стивен Фрай помогает людям вовсе не едой или деньгами, но его поддержка не менее важна.

Известный актер рассказывает на весь мир о своем психическом расстройстве (маниакально-депрессивный психоз), чтобы другие больные с этим недугом не стеснялись его и чувствовали, что они не одиноки.

Кроме того, Стивен Фрай состоит в благотворительном обществе психического здоровья Stand to Reason и является главой благотворительного общества Mind. Также актер ведет профиль в Twitter, где постоянно осведомляет подписчиков о современных проблемах в сферах СМИ и политики.

Рассел Брэнд

Британский комик Рассел Брэнд, как и Киану Ривз, помогает бездомным людям. Артист вовсе не стесняется и не брезгует находиться в их обществе. Часто папарацци видят, как он дарит одежду, еду или другие вещи своим бездомным друзьям.

При этом Рассел Брэнд настолько часто появляется в компании бродяг, что журналисты уже даже дали ему характерное прозвище — Мусорщик. Актера этот факт не беспокоит, ведь когда-то он сам находился на «социальном дне», так как страдал от наркомании и алкоголизма.

Уилл.ай.эм (Will.i.am)

Рэпер Уильям Адамс, более известный под псевдонимом will.i.am, прославился не только как основатель группы The Black Eyed Peas, но и как крупный меценат. К примеру, недавно музыкант пожертвовал около 750 тысяч долларов благотворительной организации Фонд Принца.

Она занимается заботой об образовании детей из неблагополучных семей, родители которых не могут себе позволить оплатить их учебу. Теперь благодаря вкладу рэпера в этот фонд кто-то из детишек сможет получить знания в сферах науки, инженерии и техники.

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон — заядлый гуляка, любитель выпить и покутить. Но есть у этого парня еще одно увлечение — помогать другим людям.

В прессе об этом упоминают мало, ведь скандалы, интриги, расследования куда интереснее. А Вуди, оказывается, очень часто угощает бездомных едой и выпивкой, раздает им одежду и помогает материально.

Джон Сина

Надо же, в теле этого здоровяка кроется такое же большое и доброе сердце! Известный рестлер постоянно помогает детям с синдромом Дауна. Мужчина является главным «волшебником» благотворительного фонда «Осуществи мечту», который занимается помощью особенным детям.

На его счету уже более 400 исполненных желаний! Согласитесь, это заслуживает уважения?

Мила Кунис

Мила Кунис — не только красивая и талантливая актриса, но еще и очень добрая, отзывчивая девушка. Однажды человеку рядом с ней стало плохо. Тогда Мила не растерялась и оказала ему первую медицинскую помощь, которая, возможно, и спасла бедолаге жизнь.

Когда приехала «скорая», девушка узнала имя и фамилию этого человека. Зачем? Чтобы оплатить ему лечение в больнице и операцию! Вот что значит безвозмездная помощь!

Леди Гага

Леди Гага уже не раз приезжала в страны третьего мира, где дарила игрушки и канцелярские принадлежности нуждающимся детям. При этом певица с удовольствием проводила с ними время, так как ее девиз по жизни: «Неважно какой ты, главное, что ты — человек!».

Судя по фото, африканским детишкам пришлись по душе подарки от иностранной певицы. Да и сама она, очевидно, довольная своим визитом. А таких было очень много!

Анджелина Джоли

Когда нам говорят о знаменитостях, занимающихся благотворительностью, на ум сразу же приходит Анджелина Джоли. Эта женщина не просто раздает помощь детям Эфиопии, Камбоджи, Вьетнама и Боснии, она еще и взяла на попечение нескольких таких ребят.

Кроме того, Анджелина решила снять фильм, посвященный жизни женщин во время войны в Боснии. Называется картина «В краю крови и меда». И можете даже не сомневаться — сделано это ни ради денег или пиара, ведь вся лента снята на боснийском языке.

Зак Галифианакис

Этот известный юморист однажды спас от жизни на улице женщину по имени Мими, с которой они познакомились задолго до популярности Зака. Вышло так, что она осталось без крыши над головой, с прачечной, где она работала, ее выгнали.

Тогда Зак, не долго думая, снял для нее квартиру, чем продолжает заниматься и по сегодняшний день. Кроме того актер пригласил Мими посетить премьеру фильма «Мальчишник в Вегасе: 3». Только представьте, сколько знаменитостей она там повстречала!

Джонни Депп

Несмотря на то, что в связи с недавним разводом и судебным разбирательством со своими бухгалтерами, финансовое состояние Джонни Деппа сильно пострадало, актер продолжает заниматься благотворительностью и делает это самыми различными способами.

К примеру. Джонни Депп частенько появляется в больницах, школах и приютах в образе Джека Воробья, чтобы повеселить детишек. Увидев своего любимого персонажа в живую, юные поклонники Деппа приходят в восторг.

Гэри Синиз

Этот суровый на вид мужчина на самом деле обладает очень добрым нравом. Снявшись в фильме «Форест Гамп», Гэри Синиз понял, что хочет посвятить жизнь помощи инвалидам-ветеранам.

Не так давно актер лично отвез 50 солдат, получивших ранения на войне, в калифорнийский Диснейленд, где оплатил для них все развлечения. Кроме того, мужчина постоянно посещает военные госпитали и оказывает пациентам моральную поддержку.

Вот такие они звезды шоу-бизнеса.

А кого еще из знаменитостей, занимающихся благотворительностью, вы знаете?