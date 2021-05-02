Знаменитости с добрым сердцем

Глядя на звёзд мировой величины, на их светские рауты и гламурные фотосессии, складывается впечатление, что им нет дела до простых людей. Конечно, к большинству знаменитостей это относится в полной мере, но что уж говорить, обычные люди тоже не часто помогают своим ближним, не говоря уже о селебрити. Но среди звёзд немало тех, чьё большое сердце не съёжилось и не очерствело от популярности и они рады доказывать своими добрыми поступками.









Стив Бушеми

Колин Фаррелл

Зак Галифианакис

Том Круз

Киану Ривз

Мэрилин Мэнсон

Брэдли Купер

Участники группы Metallica

Криштиану Роналду

Джоан Роулинг