6 зрелищных приемов для создания тротуарной дорожки из бетона своими руками

Просто в исполнении, зато смотрится на все 100%. /Фото: i.pinimg.com
Тротуарная дорожка из бетона — один из самых простых и недорогих способов преображения дачного участка или загородного дома. Сейчас самый подходящий сезон для этого материала, поскольку он быстро сохнет. Вот несколько оригинальных способов укладки дорожек с использованием подручных материалов и по технологиям, с которыми справятся даже новички. Среди них: ручная работа, задействование трафаретов и фактурных валиков, штампов и форм.
1. Оптимальный состав для создания тротуарной дорожки
Красивую дорожку не обязательно делать с помощью плитки. /Фото: beton-house.com
В первую очередь при создании тротуара нужно позаботиться о подходящем качестве бетона. Для этого рекомендуется использовать следующие составляющие и пропорции: 54 кг щебня, 22 кг цемента, 19 кг песка, 9 литров воды и 100 грамм пластификатора. Последний ингредиент можно заменить обычным моющим для посуды. При желании в бетонный состав добавляется пигмент, чтобы дорожка была не серая, а более оригинального и красивого цвета. Пластификатор помогает создать четкий и качественный отпечаток рисунка.
Способ №1. Штамповка кладки
Быстрый метод создания тротуарной дорожки, с которым справится даже новичок. /Фото: concreteri.com
Сначала необходимое пространство для дорожки или площадки заливается бетоном. Когда поверхность подсохнет, обычно на это уходит 2-3 часа, ее нужно покрыть цементным порошком. После этого сверху накладывается штамп, который впоследствии плотно придавливается подходящим инструментом: например широкой деревянной доской с ручкой. Его можно изготовить самостоятельно. С помощью штампа отпечатывается каменная кладка, участок за участком. После того как бетон полностью просохнет, его нужно промыть водой, а затем дать повторно высохнуть. Операцию повторить несколько раз. Затем идет финишное покрытие в виде уретанового лака или специального лака для бетона. Они наносятся валиком.
Способ №2. Садовая дорожка
Один из самых простых способов создания тротуарной дорожки. /Фото: engineeringdiscoveries.com
Сначала расчищается необходимое пространство для заливки бетона. Для этого нужно немного откопать земли, после чего это место закрывается полиэтиленовой пленкой. После того поверх полиэтилена укладывается штамп, предварительно смазанный вазелином или другим вязким веществом. Впоследствии форма заполняется бетоном. Штампы бывают разных форм и размеров, их можно купить или при желании изготовить самостоятельно. Снимать форму следует спустя 5-10 минут после заливки и потом переходить к следующему участку. После окончания работ швы заполняются песком, щебнем или мелкими декоративными камнями. Завершающим этапом становится промывка дорожки водой.
При выборе штампов следует обратить внимание на некоторые детали. /Фото: topbeton.in.ua
Полезный совет: Для декоративного бетона чаще всего используют две основные формы штампов: гибкие силиконовые (полиуретановые) или пластмассовые. Первые отличаются многообразием рисунков и фактур, а также легкостью использования. А вторые имеют повышенную жесткость и обеспечивают тротуару более четкую геометрическую форму. Силиконовые мягкие штампы требуют больше усилий и мастерства работы. Но при правильной эксплуатации они служат более долгое время, и не требуют предварительной подготовки перед работой. Оптимальным для применения считаются полиуретановые штампы с жесткостью выше 80 ед. по Шору.
Способ №3. Штамповка кладки забиванием
Для тех, кто захочет воспользоваться иной последовательностью создания тротуара. /Фото: i.ytimg.com
Этот метод осуществляется путем соединения первой и второй технологии. Сначала бетон полностью заливается на необходимую площадь. А затем штамп как для заливки во втором варианте кладется на слегка подсохший бетон и сверху подстукивается тяжелым молотком, чтобы получился оттиск. Как альтернативу можно делать весь узор вручную с помощью какого-нибудь острого предмета, например шпателя или тяпки.
Способ №4. Работа фактурным валиком
Быстрый и простой прием для работ на больших участках. /Фото: i.pinimg.com
Очень красивая тротуарная дорожка получается при использовании фактурного валика. А еще этот способ отличается отменной аккуратностью рисунка и быстротой его выполнения. Сначала бетон заливается на подготовленную поверхность, после чего ему дают небольшое период отдыха на подсыхание, а затем действую валиком. Чтобы рисунок получался четким, валик предварительно смазывается специальным средством.
Способ №5. Фактура дерева
Оригинальная фактура, которая лучше всего подходит для открытых террас. /Фото: i2.wp.com
В особую разновидность создания тротуарной дорожки можно выделить деревянную фактуру. Она выполняется с помощью силиконового штампа. Последовательность работ как в способе №1. Фактура дерева смотрится очень необычно, а после покраски сходство достаточно значительное.
Способ № 6. Ручная кладка
Тротуарная кладка с помощью подручных средств. /Фото: pbs.twimg.com
Для этого варианта кладки понадобится толстый слой бетона, поэтому для начала на подготовленную поверхность и пленку выкладывается металлический каркас. После этого площадь заполняется калированным бетоном. Пока строительный материал еще не полностью высох, добавляется пигмент для бетона, чтобы сделать его фактуру более неоднородной и красивой. Поддержать этот эффект помогает разглаживание шпателем. После этого оттиск в виде камня выполняется металлическим прутом с помощью несильного нажатия.
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