6 зрелищных приемов для создания тротуарной дорожки из бетона своими руками

Просто в исполнении , зато смотрится на все 100%. /Фото: i.pinimg.com

1. Оптимальный состав для создания тротуарной дорожки

Красивую дорожку не обязательно делать с помощью плитки. /Фото: beton-house.com

Способ №1. Штамповка кладки

/Фото: concreteri.com Быстрый метод создания тротуарной дорожки, с которым справится даже новичок./Фото: concreteri.com

Способ №2. Садовая дорожка

Один из самых простых способов создания тротуарной дорожки. /Фото: engineeringdiscoveries.com

При выборе штампов следует обратить внимание на некоторые детали. /Фото: topbeton.in.ua

Способ №3. Штамповка кладки забиванием

Для тех, кто захочет воспользоваться иной последовательностью создания тротуара. /Фото: i.ytimg.com

Способ №4. Работа фактурным валиком

Быстрый и простой прием для работ на больших участках. /Фото: i.pinimg.com

Способ №5. Фактура дерева

Оригинальная фактура, которая лучше всего подходит для открытых террас. /Фото: i2.wp.com

Способ № 6. Ручная кладка

Тротуарная кладка с помощью подручных средств. /Фото: pbs.twimg.com