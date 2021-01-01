11 лучших акварелистов современности и их картины

Сегодня акварель очень востребованная техника, ею увлечены очень многие именитые живописцы, возведшие ее в ранг высокого искусства. Международные фестивали и выставки, экспозиции в музеях и галереях, — всюду витает дух акварели. В нашей публикации мы представим вам самых лучших современных представителей этой техники, которым удалось овладеть ею в совершенстве и научиться создавать работы невероятной красоты.
И прежде чем начать нашу обзорную экскурсию по галереям прославившихся на весь мир акварелистов, хотелось бы сказать, что эта техника в изобразительном искусстве довольно молода, а также и то, что акварель до сих пор считается самой сложной техникой в живописи.
Несколько любопытных фактов об акварели
Наверняка многие читатели удивятся тому, что техника акварели появилась значительно позднее масляной живописи. Первые упоминания об этой технике, как живописном средстве, относятся к началу 19 века. Тем не менее, прообраз акварели был известен еще со времен древнего Китая, древнего Египта и стран античного мира. Это были более древние водорастворимые краски – сепия, китайская тушь, славкармин, имевшие более плотную и непрозрачную консистенцию.
Акварель стала похожей на современную по качеству и свойствам лишь в 15 веке, а вот в том виде, в котором ее используют сейчас - она стала использоваться лишь на рубеже 18-19 века.
До того времени акварель применяли в основном для украшения церковных книг, ею выполнялись орнаменты, миниатюры и заглавные буквы. А также эта удивительная краска использовалась художниками в разработке будущих картин в качестве подмалевка, в эскизах и зарисовках.
Очарование городских пейзажей в акварелях индийского художника Прафул Савант (Prafull Sawant)
Акварели индийского художника Прафула Саванта.
Прафул Савант (Prafull Sawant) считается одним из ведущих реалистов мира. Живописец-акварелист родился и вырос в семье известных индийских художников, и его первыми учителями и наставниками были отец и старший брат. Впоследствии Prafull Sawant окончил знаменитую школу искусств в Мумбаи. После окончания обучения он посетил Рим, Париж, Флоренцию, много путешествовал по миру, участвовал в конкурсах и выставках художников-акварелистов как в Индии, так и далеко за её пределами.
Акварели индийского художника Прафула Саванта.
На уникальный авторский стиль художника, безусловно, оказало огромное влияние изучение живописи старых европейских мастеров, с которой он познакомился в музеях и галереях Рима, Парижа и Флоренции. К слову сказать, помимо акварели, Прафул работает еще гуашью, акриловыми и масляными красками. Однако предпочтение отдает все же полупрозрачной нежной акварели. Работает художник зачастую на пленэре, чтобы быть как можно ближе к источнику вдохновения.
Акварели индийского художника Прафула Саванта.
Его уникальный стиль критики характеризуют умелым слиянием портрета, пейзажа и современных архитектурных форм. Именно этот стиль помогает художнику рассказать о его родной Индии и местных жителях. Немного «пыльные» пейзажи с легкостью переносят зрителя на далекие улицы Дели и зачаровывают с первого взгляда.
Акварели индийского художника Прафула Саванта.
Прафул Савант — лауреат десятков международных и национальных премий в США, Австралии и Индии. На его счету – свыше до 100 выставок по всему миру, более 50 международных профессиональных наград, победы в престижных конкурсах. С секретами своего мастерства художник делится, давая многочисленные мастер классы по многим городам мира.
Акварели индийского художника Прафула Саванта.
Невероятные пейзажи в акварели Джо Фрэнсиса Доудена
Невероятная акварель Джо Фрэнсиса Даудена.
Художник Джо Фрэнсис Доуден (Joe Francis Dowden) родился в 1958 году в Англии. Профессиональную карьеру художника начал в 1982 году. Доуден широко стал известен в первую очередь за счет акварельных пейзажей, которые настолько гиперреалистичны, что выглядят как фотографии. За годы творческой карьеры художник выпустил ряд обучающих книг и видео, на которых делится профессиональным опытом. Помимо этого, Джо Доуден часто проводит мастер-классы по живописи в различных странах. К слову, в 2014 году подобные мероприятия проводились и в России.
Лесная дорога после дождя.| Фото: artists.ru.
Как опытный акварелист Доуден советует начинающим художникам, стараться не упрощать технику, а наоборот, усложнять как можно больше. Его многослойные акварели вызывают у публики незабываемый восторг.
Осенний пейзаж. | Фото: artists.ru.
И еще, проводя мастер классы, он настоятельно рекомендует своим последователям рисовать не сам ландшафт, а свет: "Даже самый невзрачный вид сверкает и искрится полный жизни и энергии в лучах солнца. Но обернитесь и вы увидите мертвый и скучный пейзаж. Ищите в первую очередь свет, а потом — вид."
Прогулка на лошадях осенним днём.| Фото: artists.ru.
Магия балета в акварели от Лю Йи
Китайский художник-акварелист Лю Йи.
Китайский художник-акварелист Лю Йи родился в Шанхае (Китай). Там же окончил Восточно-Китайский педагогический университет (художественный факультет) и занялся преподавательской деятельностью в шанхайском колледже Искусства и Дизайна. Сейчас он широко известный во всем мире мастер акварели, является членом Ассоциации китайских художников и состоит в Обществе Акварелистов.
Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.
Акварельные работы этого талантливого китайского живописца часто называют искусством об искусстве. А все потому, что излюбленной тематикой Лю Йи является балет и театр. Герои его акварелей — утончённые образы балерин и классических музыкантов, внутренний мир и настроение которых художник мастерски передал зрителю с помощью нежной полупрозрачной краски. Их образы как будто проступают из темной мглы, эмоциональные и очень характерные. В какой-то степени они перекликаются с образами балерин французского художника Эдгара Дега.
Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.
Удивительно изящные акварели китайского художника удостоены множества наград, в том числе высшей награды Седьмой национальной выставки изобразительных искусств и высшей награды Китая на выставке акварельной живописи. Уже немало лет картины Лю Йи продаются на аукционных торгах Sotheby’s и хранятся в Национальном музее Китая как национальное достояние.
Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.
Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип
Рукие Гарип - турецкая художница.
Рукие Гарип родилась в 1964 году в городе Бартын, Турция. В 1985 году окончив факультет живописи и графического дизайна университета Гази (Gazi Universitesi), жила в Анкаре, трудилась в области графического дизайна. Через пару лет, решив заняться творчеством, основала керамическую мастерскую. Но с керамикой у художницы как-то не сложилось.
Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип. | Фото: livemaster.ru.
С 1990-х Рукие перешла на преподавательскую должность учителя рисования в школу, где проработала 20 лет. Лишь уйдя на пенсию, раскрыла в себе невероятный творческий потенциал и стала профессиональной художницей. В настоящее время она живёт в родном городе Бартын и пишет потрясающие акварельные работы в собственной мастерской.
Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип. | Фото: livemaster.ru.
«Все, что дает нам природа, я стараюсь перенести в свои работы, сделать их реалистичными и живыми. Каждое прекрасное мгновение, которое дает нам природа, я хочу отразить в своих работах, каждую деталь, пусть даже самую мелкую, передать с помощью акварели на бумаге» ,— так говорит о своем творчестве Рукие Гарип.
Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип.| Фото: livemaster.ru.
P.S.
Разумеется, что в рамках небольшой статьи невозможно разместить всех выдающихся мастеров акварели с мировым именем, но при желании вы можете, пройдя по ссылкам после каждой обзорной фотографии, самостоятельно попутешествовать по галереям выдающихся акварелистов современности и узнать о них много интересного.
Джозеф Збуквич (Joseph Zbukvic)
«Акварель нельзя контролировать или приручить. Её надо объезжать, как дикую лошадь», - так высказался однажды о своём взаимоотношении с акварелью выдающийся австралийский художник с хорватскими корнями Джозеф Збуквич. Пожалуй, через 40 лет успешной творческой деятельности можно констатировать, что строптивая «лошадь» ему поддалась. И теперь его имя навсегда вписано в историю современного искусства золотыми буквами.
Акварели одного из лучших современных акварелистов мира - Джозефа Збуквича.
Тьерри Дюваль (Thierry Duval)
Очарование европейских городов в акварельных работах французского художника Тьерри Дюваля.
Мэри Уайт (Mary Whyte)
Самобытные акварельные портреты американской художницы Мэри Уайт (Mary Whyte).
Джон Салминен (John Salminen)
Очарование городских пейзажей в акварелях американского художника Джона Салминена.
Стив Хэнкс (Steve Hanks)
Эмоционально-реалистические акварели американского художника Хенкса.
Эрик Кристенсен (Eric Christensen)
«Винные натюрморты» американского художника Эрика Кристенсена (Eric Christensen).
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