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11 лучших акварелистов современности и их картины


11 лучших акварелистов современности и их картины

Сегодня акварель очень востребованная техника, ею увлечены очень многие именитые живописцы, возведшие ее в ранг высокого искусства. Международные фестивали и выставки, экспозиции в музеях и галереях, — всюду витает дух акварели. В нашей публикации мы представим вам самых лучших современных представителей этой техники, которым удалось овладеть ею в совершенстве и научиться создавать работы невероятной красоты.

И прежде чем начать нашу обзорную экскурсию по галереям прославившихся на весь мир акварелистов, хотелось бы сказать, что эта техника в изобразительном искусстве довольно молода, а также и то, что акварель до сих пор считается самой сложной техникой в живописи.

Несколько любопытных фактов об акварели


Наверняка многие читатели удивятся тому, что техника акварели появилась значительно позднее масляной живописи. Первые упоминания об этой технике, как живописном средстве, относятся к началу 19 века. Тем не менее, прообраз акварели был известен еще со времен древнего Китая, древнего Египта и стран античного мира. Это были более древние водорастворимые краски – сепия, китайская тушь, славкармин, имевшие более плотную и непрозрачную консистенцию.

Акварель стала похожей на современную по качеству и свойствам лишь в 15 веке, а вот в том виде, в котором ее используют сейчас - она стала использоваться лишь на рубеже 18-19 века.


До того времени акварель применяли в основном для украшения церковных книг, ею выполнялись орнаменты, миниатюры и заглавные буквы. А также эта удивительная краска использовалась художниками в разработке будущих картин в качестве подмалевка, в эскизах и зарисовках.

Очарование городских пейзажей в акварелях индийского художника Прафул Савант (Prafull Sawant)


11 лучших акварелистов современности и их картины

Акварели индийского художника Прафула Саванта.

 

Прафул Савант (Prafull Sawant) считается одним из ведущих реалистов мира. Живописец-акварелист родился и вырос в семье известных индийских художников, и его первыми учителями и наставниками были отец и старший брат. Впоследствии Prafull Sawant окончил знаменитую школу искусств в Мумбаи. После окончания обучения он посетил Рим, Париж, Флоренцию, много путешествовал по миру, участвовал в конкурсах и выставках художников-акварелистов как в Индии, так и далеко за её пределами.
Акварели индийского художника Прафула Саванта.

Акварели индийского художника Прафула Саванта.

 

На уникальный авторский стиль художника, безусловно, оказало огромное влияние изучение живописи старых европейских мастеров, с которой он познакомился в музеях и галереях Рима, Парижа и Флоренции. К слову сказать, помимо акварели, Прафул работает еще гуашью, акриловыми и масляными красками. Однако предпочтение отдает все же полупрозрачной нежной акварели. Работает художник зачастую на пленэре, чтобы быть как можно ближе к источнику вдохновения.
11 лучших акварелистов современности и их картины

Акварели индийского художника Прафула Саванта.

 

Его уникальный стиль критики характеризуют умелым слиянием портрета, пейзажа и современных архитектурных форм. Именно этот стиль помогает художнику рассказать о его родной Индии и местных жителях. Немного «пыльные» пейзажи с легкостью переносят зрителя на далекие улицы Дели и зачаровывают с первого взгляда.
Акварели индийского художника Прафула Саванта.

Акварели индийского художника Прафула Саванта.

 

Прафул Савант — лауреат десятков международных и национальных премий в США, Австралии и Индии. На его счету – свыше до 100 выставок по всему миру, более 50 международных профессиональных наград, победы в престижных конкурсах. С секретами своего мастерства художник делится, давая многочисленные мастер классы по многим городам мира.
Акварели индийского художника Прафула Саванта.

Акварели индийского художника Прафула Саванта.

 

Невероятные пейзажи в акварели Джо Фрэнсиса Доудена


 
Невероятная акварель Джо Фрэнсиса Даудена.

Невероятная акварель Джо Фрэнсиса Даудена.

 

Художник Джо Фрэнсис Доуден (Joe Francis Dowden) родился в 1958 году в Англии. Профессиональную карьеру художника начал в 1982 году. Доуден широко стал известен в первую очередь за счет акварельных пейзажей, которые настолько гиперреалистичны, что выглядят как фотографии. За годы творческой карьеры художник выпустил ряд обучающих книг и видео, на которых делится профессиональным опытом. Помимо этого, Джо Доуден часто проводит мастер-классы по живописи в различных странах. К слову, в 2014 году подобные мероприятия проводились и в России.
11 лучших акварелистов современности и их картины

Лесная дорога после дождя.| Фото: artists.ru.

 

Как опытный акварелист Доуден советует начинающим художникам, стараться не упрощать технику, а наоборот, усложнять как можно больше. Его многослойные акварели вызывают у публики незабываемый восторг.

 
Осенний пейзаж. | Фото: artists.ru.

Осенний пейзаж. | Фото: artists.ru.

 

И еще, проводя мастер классы, он настоятельно рекомендует своим последователям рисовать не сам ландшафт, а свет: "Даже самый невзрачный вид сверкает и искрится полный жизни и энергии в лучах солнца. Но обернитесь и вы увидите мертвый и скучный пейзаж. Ищите в первую очередь свет, а потом — вид."

 
Прогулка на лошадях осенним днём.| Фото: artists.ru.

Прогулка на лошадях осенним днём.| Фото: artists.ru.

 

Магия балета в акварели от Лю Йи


 

 
Китайский художник-акварелист Лю Йи.

Китайский художник-акварелист Лю Йи.

 

Китайский художник-акварелист Лю Йи родился в Шанхае (Китай). Там же окончил Восточно-Китайский педагогический университет (художественный факультет) и занялся преподавательской деятельностью в шанхайском колледже Искусства и Дизайна. Сейчас он широко известный во всем мире мастер акварели, является членом Ассоциации китайских художников и состоит в Обществе Акварелистов.

 
Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.

Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.

 

Акварельные работы этого талантливого китайского живописца часто называют искусством об искусстве. А все потому, что излюбленной тематикой Лю Йи является балет и театр. Герои его акварелей — утончённые образы балерин и классических музыкантов, внутренний мир и настроение которых художник мастерски передал зрителю с помощью нежной полупрозрачной краски. Их образы как будто проступают из темной мглы, эмоциональные и очень характерные. В какой-то степени они перекликаются с образами балерин французского художника Эдгара Дега.
Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.

Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.

 

Удивительно изящные акварели китайского художника удостоены множества наград, в том числе высшей награды Седьмой национальной выставки изобразительных искусств и высшей награды Китая на выставке акварельной живописи. Уже немало лет картины Лю Йи продаются на аукционных торгах Sotheby’s и хранятся в Национальном музее Китая как национальное достояние.
Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.

Акварельная живопись от художника Лю Йи. | Фото: gallerix.ru.

 

Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип


Рукие Гарип - турецкая художница.

Рукие Гарип - турецкая художница.

 

Рукие Гарип родилась в 1964 году в городе Бартын, Турция. В 1985 году окончив факультет живописи и графического дизайна университета Гази (Gazi Universitesi), жила в Анкаре, трудилась в области графического дизайна. Через пару лет, решив заняться творчеством, основала керамическую мастерскую. Но с керамикой у художницы как-то не сложилось.
Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип. | Фото: livemaster.ru.

Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип. | Фото: livemaster.ru.

 

С 1990-х Рукие перешла на преподавательскую должность учителя рисования в школу, где проработала 20 лет. Лишь уйдя на пенсию, раскрыла в себе невероятный творческий потенциал и стала профессиональной художницей. В настоящее время она живёт в родном городе Бартын и пишет потрясающие акварельные работы в собственной мастерской.

 
11 лучших акварелистов современности и их картины

Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип. | Фото: livemaster.ru.

 

«Все, что дает нам природа, я стараюсь перенести в свои работы, сделать их реалистичными и живыми. Каждое прекрасное мгновение, которое дает нам природа, я хочу отразить в своих работах, каждую деталь, пусть даже самую мелкую, передать с помощью акварели на бумаге» ,— так говорит о своем творчестве Рукие Гарип.
Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип.| Фото: livemaster.ru.

Живые акварели турецкой художницы Рукие Гарип.| Фото: livemaster.ru.

 

P.S.


Разумеется, что в рамках небольшой статьи невозможно разместить всех выдающихся мастеров акварели с мировым именем, но при желании вы можете, пройдя по ссылкам после каждой обзорной фотографии, самостоятельно попутешествовать по галереям выдающихся акварелистов современности и узнать о них много интересного.

Джозеф Збуквич (Joseph Zbukvic)


«Акварель нельзя контролировать или приручить. Её надо объезжать, как дикую лошадь», - так высказался однажды о своём взаимоотношении с акварелью выдающийся австралийский художник с хорватскими корнями Джозеф Збуквич. Пожалуй, через 40 лет успешной творческой деятельности можно констатировать, что строптивая «лошадь» ему поддалась. И теперь его имя навсегда вписано в историю современного искусства золотыми буквами.
Акварели одного из лучших современных акварелистов мира - Джозефа Збуквича.

Акварели одного из лучших современных акварелистов мира - Джозефа Збуквича.

 

Тьерри Дюваль (Thierry Duval)


Очарование европейских городов в акварельных работах французского художника Тьерри Дюваля.

Очарование европейских городов в акварельных работах французского художника Тьерри Дюваля.

Мэри Уайт (Mary Whyte)


Самобытные акварельные портреты американской художницы Мэри Уайт (Mary Whyte).

Самобытные акварельные портреты американской художницы Мэри Уайт (Mary Whyte).

Джон Салминен (John Salminen)


Очарование городских пейзажей в акварелях американского художника Джона Салминена.

Очарование городских пейзажей в акварелях американского художника Джона Салминена.

Стив Хэнкс (Steve Hanks)


Эмоционально-реалистические акварели американского художника Хенкса.

Эмоционально-реалистические акварели американского художника Хенкса.

Эрик Кристенсен (Eric Christensen)


11 лучших акварелистов современности и их картины

«Винные натюрморты» американского художника Эрика Кристенсена (Eric Christensen).

 

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11 лучших акварелистов современности и их картины

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11 лучших акварелистов современности и их картиныПодписаться на мой Instagram
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