3 легендарных «падших женщины», которые должны быть примером любому политику

Марта Ришар

Эдвиж Фейёр в заглавной роли в фильме *Марта Ришар на службе Франции*.

Настоящая Марта Ришар.

Молли Би-Дэм

В борделях Дикого Запада так же часто умирали от туберкулёза и сифилиса, как и в публичных домах больших городов. Кадр из фильма *Стрелок*.

Хелена Бонэм-Картер в фильме *Одинокий рейнджер*.

Императрица Феодора

Афиша фильма про императрицу Феодору.