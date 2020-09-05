Пара из Англии назвала своего сына Люцифером

Жители графства Дербишир в Англии решили назвать сына Люцифером, но за право зарегистрировать ребенка с таким именем Дэну и Мэнди Шелдон пришлось побороться.







Когда пара приехала с сынишкой на регистрацию в Честерфилд, госслужащая посмотрела на супругов с отвращением и попыталась убедить их в том, что с таким именем малыш ничего в жизни не добьется.







Женщина настаивала на том, что никто не возьмет Люцифера на работу, учить его тоже никто не захочет. В свою очередь британцы пояснили, что они не религиозны, а имя выбрали отнюдь не из-за устоявшейся ассоциации с сатаной. — Я пытался объяснить, что мы не религиозные люди и что Люцифер по-гречески означает «несущий свет» и «утро», но она не слушала. Она даже сказала нам, что в Новой Зеландии незаконно так называть ребенка и что, возможно, мы могли бы дать ему другое имя, но называть его Люцифером дома, — рассказал отец мальчика.







Родителей заставили выйти из помещения, чиновница же в это время проверила, имеет ли она право регистрировать такие имена.







Но по законам страны, выбор имени для ребенка — это прерогатива мамы и папы. С точки зрения закона никаких препятствий нет, поэтому женщине пришлось записать ребенка Люцифером несмотря на свое недовольство.

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