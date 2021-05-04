Простые советы, которые помогут сортировать вещи и навести порядок в шкафу

В новом обзоре автором было собрано почти два десятка невероятно простых и вместе с тем полезных советов, которые помогут навести в шкафу порядок. Пожалуй каждый человек хотя бы раз сталкивался с тем, что в шкафу творится настоящий ад.

Собранные здесь рекомендации, помогут изменить это.

1. Очищаем шкаф

Полностью опустошаем шкаф.

Для начала нужно очистить пространство, то есть вытащить из шкафа всю одежду, обувь, сумки, белье, коробки и другие сокровища, хранящиеся в его глубинах. Все эти вещи нужно разложить на кровати или на полу так, чтобы можно было хорошо рассмотреть все свои богатства. Пустой шкаф нужно помыть и оставить его двери открытыми.

2. Перебираем гардероб

Сортируем одежду.

Далее присмотритесь к своей одежде. Перебирая одежду, задавайте себе вопросы: подходит ли мне эта вещь? Надевала ли я ее хоть раз за прошедший год? Собираюсь ли я надеть это в ближайшее время? Если бы я увидела ее в магазине сейчас, купила бы я ее снова? Если на большинство вопросов вы ответили отрицательно - этой вещи больше не место в вашем гардеробе. Кроме того, избавьтесь от изношенных вещей, растянувшихся свитеров, колготок со стрелками, одиноких носков и прочих вещей, которые уже долгое время просто так занимают место в шкафу.

3. Естественный отбор

Эксперимент с одеждой.

Повесьте одежду на вешалки так, чтобы их крючки смотрели в одну сторону. Надев вещь однажды, переворачивайте плечики в другую сторону. Примерно через месяц вы сможете заглянуть в шкаф и оценить, какую одежду вы носите, а какую можно переложить в кладовку или вовсе подарить, или продать кому-то. Тоже самое можно проделать с одеждой на полках. Для этого оставьте одну полку свободной и складывайте на нее каждую вещь после носки.

4. Маркировка

Маркировка одежды в шкафу.

Сортируйте содержимое шкафа с помощью картонных или пластиковых разделителей. Таким образом можно разделить одежду по сезонам и по назначению. Данный совет позволит навести и поддерживать порядок в шкафу, а также сэкономить время на поиски нужного наряда.

5. Красим плечики

Красим вешалки в разные цвета.

Еще один способ сортировки одежды - использование цветных плечиков. Например, офисные наряды можно вешать на вешалки зеленого цвета, повседневную одежду - на синие, а вечерние платья и костюмы - на розовые.

6. Добавляем вторую штангу

Дополнительная штанга для вешалок.

Покупая новый шкаф, в первую очередь, обратите внимание на его высоту и выбирайте самый высокий, который можете себе позволить. Также увеличить вместительность любого шкафа поможет вторая штанга для вешалок. Тогда на верхней штанге можно будет разместить платья, костюмы, жакеты и блузки, а на нижней юбки, джинсы и свитера.

7. Покупаем навесные полки

Дополнительные полки в шкафу.

Значительно увеличить возможности небольшого шкафа помогут навесные полки. Чаще всего такие полки крепятся, как и обычные вешалки и подходят для хранения самых разных вещей, начиная от кофт и заканчивая сумочками.

8. Подвешиваем сапоги

Хранение сапог в шкафу.

Чтобы высокие зимние сапоги не занимали много места и не мялись в коробках, храните их в подвешенном состоянии на отдельной штанге или рейлинге, прикрученном в нижней части шкафа. Для фиксации сапог лучше всего подойдут металлические плечики с прищепками.

9. Развешиваем бюстгальтеры

Хранение бюстгальтеров.

Бюстгальтер - это незаменимая вещь в гардеробе любой взрослой девушки. Разместить внушительную коллекцию бюстгальтеров можно на обычных плечиках, прикрепленных к двери шкафа или гардеробной. Такая хитрость позволит всегда иметь нужную модель под рукой и на виду.

10. Напольная вешалка

Использование напольной вешалки.

Кроме платяного шкафа, неплохо было бы обзавестись и оригинальной напольной вешалкой, которую можно приобрести или даже смастерить своими руками. Такую вешалку можно использовать для хранения шарфов, шляп, сумок и одежды, которую вы подготовили, например, на следующий день.

11. Упаковываем сезонную одежду

Хранение сезонной одежды.

Не забывайте стирать и складывать одежду в зависимости от времени года. Это позволит сохранить ее в чистоте и порядке до тех пор, пока она вновь не понадобится. В идеале, такую одежду убирать из шкафа, складывая в полиэтиленовые пакеты с замком. Если такой возможности нет, отведите в шкафу одну полку для хранения сезонной одежды, упакованной в герметичные пакеты.

12. Купите дешевые корзины

Хранение мелочей в корзинах.

Купите в хозяйственном магазине дешевые проволочные или пластиковые контейнеры и используйте их для хранения шарфов, шапок, носков, сумочек или перчаток. Такие корзины можно прикрепить на одну из внешних стенок шкафа или на дверь, чтобы часто используемые вещи всегда были под рукой.

13. Сделайте органайзер для нижнего белья

Органайзер для хранения нижнего белья.

Навести порядок в шкафчиках с нижним бельем, носками и колготками помогут специальные органайзеры, которые можно приобрести или сделать своими руками, разделив выдвижные ящики на ячейки с помощью полосок картона или втулок. Такая хитрость позволит существенно сэкономить место в выдвижных шкафчиках и всегда поддерживать их в порядке.

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14. Используйте коробки из-под обуви

Храните вещи в коробках из-под обуви.

Пустые коробки из-под обуви можно использовать с умом для хранения документов, книг, не слишком объемных сезонных вещей, аксессуаров, шарфов, перчаток и прочих мелочей, для которых часто не хватает места на полках. Для удобства коробки можно промаркировать и хранить их внизу шкафа, под кроватью или в любом другом укромном местечке.

15. Крепим крючки

Крючки на боковой стенке шкафа.

Прикрепите несколько обычных крючков на свободную стенку шкафа и используйте их для хранения сумок, головных уборок или нарядов, приготовленных с вечера на следующий день. Кстати, несколько крючков можно повесить и внутри шкафа.

16. Используйте подвесные органайзеры

Подвесной органайзер для хранения белья.

Разгрузить шкафчики маленького шкафа или комода поможет подвесной органайзер, который можно купить в хозяйственном магазине. Разместить такой органайзер можно на двери шкафа или на одной из его внешних стенок и использовать для хранения нижнего белья, носков и колготок.

17. Избавляемся от неприятных запахов

Борьба с неприятными запахами в шкафу.

Чтобы предотвратить появление неприятных запахов в шкафу, возьмите себе за правило, мыть его и проветривать хотя бы два раза в год. Кроме того, не стоит класть в шкаф вещи, одетые несколько раз. А для того, чтобы в шкафу всегда пахло чистотой, свежестью и не заводилась моль разложите по полкам несколько обмылков, завернутых в любую ненужную ткань.

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