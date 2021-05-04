Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а после сталина))) коррупция из воздуха появилась? да всегда была!!!Как в СССР бороли...
  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...

Простые советы, которые помогут сортировать вещи и навести порядок в шкафу

Простые советы, которые помогут сортировать вещи и навести порядок в шкафу

В новом обзоре автором было собрано почти два десятка невероятно простых и вместе с тем полезных советов, которые помогут навести в шкафу порядок. Пожалуй каждый человек хотя бы раз сталкивался с тем, что в шкафу творится настоящий ад. 

Собранные здесь рекомендации, помогут изменить это.

1. Очищаем шкаф

Полностью опустошаем шкаф.

Полностью опустошаем шкаф.

Для начала нужно очистить пространство, то есть вытащить из шкафа всю одежду, обувь, сумки, белье, коробки и другие сокровища, хранящиеся в его глубинах. Все эти вещи нужно разложить на кровати или на полу так, чтобы можно было хорошо рассмотреть все свои богатства. Пустой шкаф нужно помыть и оставить его двери открытыми.

2. Перебираем гардероб

Сортируем одежду.

Сортируем одежду.

Далее присмотритесь к своей одежде. Перебирая одежду, задавайте себе вопросы: подходит ли мне эта вещь? Надевала ли я ее хоть раз за прошедший год? Собираюсь ли я надеть это в ближайшее время? Если бы я увидела ее в магазине сейчас, купила бы я ее снова? Если на большинство вопросов вы ответили отрицательно - этой вещи больше не место в вашем гардеробе. Кроме того, избавьтесь от изношенных вещей, растянувшихся свитеров, колготок со стрелками, одиноких носков и прочих вещей, которые уже долгое время просто так занимают место в шкафу.

3. Естественный отбор

Эксперимент с одеждой.

Эксперимент с одеждой.

Повесьте одежду на вешалки так, чтобы их крючки смотрели в одну сторону. Надев вещь однажды, переворачивайте плечики в другую сторону. Примерно через месяц вы сможете заглянуть в шкаф и оценить, какую одежду вы носите, а какую можно переложить в кладовку или вовсе подарить, или продать кому-то. Тоже самое можно проделать с одеждой на полках. Для этого оставьте одну полку свободной и складывайте на нее каждую вещь после носки.

4. Маркировка

Маркировка одежды в шкафу.

Маркировка одежды в шкафу.

Сортируйте содержимое шкафа с помощью картонных или пластиковых разделителей. Таким образом можно разделить одежду по сезонам и по назначению. Данный совет позволит навести и поддерживать порядок в шкафу, а также сэкономить время на поиски нужного наряда.

5. Красим плечики

Красим вешалки в разные цвета.

Красим вешалки в разные цвета.

Еще один способ сортировки одежды - использование цветных плечиков. Например, офисные наряды можно вешать на вешалки зеленого цвета, повседневную одежду - на синие, а вечерние платья и костюмы - на розовые.

6. Добавляем вторую штангу

Дополнительная штанга для вешалок.

Дополнительная штанга для вешалок.

Покупая новый шкаф, в первую очередь, обратите внимание на его высоту и выбирайте самый высокий, который можете себе позволить. Также увеличить вместительность любого шкафа поможет вторая штанга для вешалок. Тогда на верхней штанге можно будет разместить платья, костюмы, жакеты и блузки, а на нижней юбки, джинсы и свитера.

7. Покупаем навесные полки

Дополнительные полки в шкафу.

Дополнительные полки в шкафу.

Значительно увеличить возможности небольшого шкафа помогут навесные полки. Чаще всего такие полки крепятся, как и обычные вешалки и подходят для хранения самых разных вещей, начиная от кофт и заканчивая сумочками.

8. Подвешиваем сапоги

Хранение сапог в шкафу.

Хранение сапог в шкафу.

Чтобы высокие зимние сапоги не занимали много места и не мялись в коробках, храните их в подвешенном состоянии на отдельной штанге или рейлинге, прикрученном в нижней части шкафа. Для фиксации сапог лучше всего подойдут металлические плечики с прищепками.

9. Развешиваем бюстгальтеры

Хранение бюстгальтеров.

Хранение бюстгальтеров.

Бюстгальтер - это незаменимая вещь в гардеробе любой взрослой девушки. Разместить внушительную коллекцию бюстгальтеров можно на обычных плечиках, прикрепленных к двери шкафа или гардеробной. Такая хитрость позволит всегда иметь нужную модель под рукой и на виду.

10. Напольная вешалка

Использование напольной вешалки.

Использование напольной вешалки.

Кроме платяного шкафа, неплохо было бы обзавестись и оригинальной напольной вешалкой, которую можно приобрести или даже смастерить своими руками. Такую вешалку можно использовать для хранения шарфов, шляп, сумок и одежды, которую вы подготовили, например, на следующий день.

11. Упаковываем сезонную одежду

Хранение сезонной одежды.

Хранение сезонной одежды.

Не забывайте стирать и складывать одежду в зависимости от времени года. Это позволит сохранить ее в чистоте и порядке до тех пор, пока она вновь не понадобится. В идеале, такую одежду убирать из шкафа, складывая в полиэтиленовые пакеты с замком. Если такой возможности нет, отведите в шкафу одну полку для хранения сезонной одежды, упакованной в герметичные пакеты.

12. Купите дешевые корзины

Хранение мелочей в корзинах.

Хранение мелочей в корзинах.

Купите в хозяйственном магазине дешевые проволочные или пластиковые контейнеры и используйте их для хранения шарфов, шапок, носков, сумочек или перчаток. Такие корзины можно прикрепить на одну из внешних стенок шкафа или на дверь, чтобы часто используемые вещи всегда были под рукой.

13. Сделайте органайзер для нижнего белья

Органайзер для хранения нижнего белья.

Органайзер для хранения нижнего белья.

Навести порядок в шкафчиках с нижним бельем, носками и колготками помогут специальные органайзеры, которые можно приобрести или сделать своими руками, разделив выдвижные ящики на ячейки с помощью полосок картона или втулок. Такая хитрость позволит существенно сэкономить место в выдвижных шкафчиках и всегда поддерживать их в порядке.

Видео-бонус:

14. Используйте коробки из-под обуви

Храните вещи в коробках из-под обуви.

Храните вещи в коробках из-под обуви.

Пустые коробки из-под обуви можно использовать с умом для хранения документов, книг, не слишком объемных сезонных вещей, аксессуаров, шарфов, перчаток и прочих мелочей, для которых часто не хватает места на полках. Для удобства коробки можно промаркировать и хранить их внизу шкафа, под кроватью или в любом другом укромном местечке.

15. Крепим крючки

Крючки на боковой стенке шкафа.

Крючки на боковой стенке шкафа.

Прикрепите несколько обычных крючков на свободную стенку шкафа и используйте их для хранения сумок, головных уборок или нарядов, приготовленных с вечера на следующий день. Кстати, несколько крючков можно повесить и внутри шкафа.

16. Используйте подвесные органайзеры

Подвесной органайзер для хранения белья.

Подвесной органайзер для хранения белья.

Разгрузить шкафчики маленького шкафа или комода поможет подвесной органайзер, который можно купить в хозяйственном магазине. Разместить такой органайзер можно на двери шкафа или на одной из его внешних стенок и использовать для хранения нижнего белья, носков и колготок.

17. Избавляемся от неприятных запахов

Борьба с неприятными запахами в шкафу.

Борьба с неприятными запахами в шкафу.

Чтобы предотвратить появление неприятных запахов в шкафу, возьмите себе за правило, мыть его и проветривать хотя бы два раза в год. Кроме того, не стоит класть в шкаф вещи, одетые несколько раз. А для того, чтобы в шкафу всегда пахло чистотой, свежестью и не заводилась моль разложите по полкам несколько обмылков, завернутых в любую ненужную ткань.

Видео-бонус:

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Простые секреты здоровой капусты

Читать
Как получить высокий урожай гибридов пучковых огурцов с помощью ЭМ-технологий?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как получить высокий урожай гибридов пучковых огурцов с помощью ЭМ-технологий?

Цветовой круг — шпаргалка для красивых сочетаний цветов в интерьере
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Цветовой круг — шпаргалка для красивых сочетаний цветов в интерьере

Ленивый огород или как освободить себя от дачной рутины с помощью внутрипочвенного полива
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Ленивый огород или как освободить себя от дачной рутины с помощью внутрипочвенного полива

99% садоводов не знают про это удобрение. Если бы знали не жаловались на плохой урожай в огороде.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

99% садоводов не знают про это удобрение. Если бы знали не жаловались на плохой урожай в огороде.

Рукоделие для дома своими руками: фото идеи для создания роскошного декора
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

Рукоделие для дома своими руками: фото идеи для создания роскошного декора

Простые советы, которые помогут сортировать вещи и навести порядок в шкафу
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Простые советы, которые помогут сортировать вещи и навести порядок в шкафу

7 самых важных вопросов о выращивании вишни
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

7 самых важных вопросов о выращивании вишни

16 практичных хитростей, которые полезно знать каждому дачнику
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

16 практичных хитростей, которые полезно знать каждому дачнику

Прополка картофеля в огороде. Что нужно знать
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Прополка картофеля в огороде. Что нужно знать

Как не банально и со вкусом использовать остатки обоев в интерьере? 5 интересных решений
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Как не банально и со вкусом использовать остатки обоев в интерьере? 5 интересных решений

Дождевые цепи: декоративные водостоки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Дождевые цепи: декоративные водостоки

Лекарственное растение Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Тимьян ползучий (Thymus serpyllum)

21 фрукт и овощ, которые выглядят очень необычно
Материал, выбранный редакторами МиртесенОгород, сад, балкон

21 фрукт и овощ, которые выглядят очень необычно

Предметы, которые украсят ваш дом и сделают уютным
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай сам

Предметы, которые украсят ваш дом и сделают уютным

Моя прекрасная дача №12, июнь 2020
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Моя прекрасная дача №12, июнь 2020

Люля-кебаб в домашних условиях. Секреты приготовления популярного блюда
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Люля-кебаб в домашних условиях. Секреты приготовления популярного блюда

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не только
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

5 рецептов, как приготовить аппетитный жюльен из креветок, вина, помидоров и не только

Дом в Испании из 1950-х, который обрел новую жизнь
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

Дом в Испании из 1950-х, который обрел новую жизнь

Самодельная струбцина для склейки деревянных рамок (работает в паре с шуруповертом)
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Самодельная струбцина для склейки деревянных рамок (работает в паре с шуруповертом)

Петрозаводчане обновили памятный знак герою войны Николаю Репникову
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарелия.ньюс

Петрозаводчане обновили памятный знак герою войны Николаю Репникову

Оренбургским дачникам, на чьих участках растёт ромашка и одуванчик, выпишут штрафы
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Оренбургским дачникам, на чьих участках растёт ромашка и одуванчик, выпишут штрафы

Хотите бордюры на зависть соседям? Не выбрасывайте старые колготки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Хотите бордюры на зависть соседям? Не выбрасывайте старые колготки

Отлично отдохнули на природе, там настоящая баня! в лесу у речки.
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Отлично отдохнули на природе, там настоящая баня! в лесу у речки.

Навигация по каналу
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Навигация по каналу

Как выбрать пеленальный комод
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Как выбрать пеленальный комод

Как выбрать участок для строительства дома? Ошибки на миллион
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Как выбрать участок для строительства дома? Ошибки на миллион

Банальные, но действенные советы по наведению порядка. Часть 1.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Банальные, но действенные советы по наведению порядка. Часть 1.

На месте демонтированного на Бориса Галушкина гаража возводить ничего не планируют – управа
Материал, выбранный редакторами МиртесенАЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

На месте демонтированного на Бориса Галушкина гаража возводить ничего не планируют – управа

Создаём ретро украшение
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Создаём ретро украшение

В Челябинской области спрос на загородные дома вырос на 27%
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

В Челябинской области спрос на загородные дома вырос на 27%

Ароматы с нотами тюльпанов
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Ароматы с нотами тюльпанов

Снимками родственников-фронтовиков предложили украсить свои машины ростовчанам
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Снимками родственников-фронтовиков предложили украсить свои машины ростовчанам

Сорта клубники: ранние, среднеспелые, поздние, ремонтантные
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Сорта клубники: ранние, среднеспелые, поздние, ремонтантные

Как вырастить ребёнка и не сойти с ума: полезные советы молодым родителям
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Как вырастить ребёнка и не сойти с ума: полезные советы молодым родителям

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за угрозы обрушения домов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Барнаула из-за угрозы обрушения домов

Шарнирные куклы от украинской художницы Elsyn
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамоделкино

Шарнирные куклы от украинской художницы Elsyn

Радий Хабиров откровенно рассказал о своем героическом дедушке
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

Радий Хабиров откровенно рассказал о своем героическом дедушке

10 идей для применения лестницы-стремянки в интерьере
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

10 идей для применения лестницы-стремянки в интерьере

Сорняки на участке могут принести штраф для российских дачников
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Сорняки на участке могут принести штраф для российских дачников

Швейно-кухонная хитрость: вам больше не придётся подбирать крышки для посуды и перекладывать продукты
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Швейно-кухонная хитрость: вам больше не придётся подбирать крышки для посуды и перекладывать продукты

Картина дня

наверх