Что стало с 11 самыми успешными отечественными бойз-бендами из 1990-х: «Ласковый май», «Руки вверх!»

«Ласковый май»

Так выглядел первый состав группы.

«На-на»

Эта группа стала классическим бойз-бендом.

«Иванушки International»

Так выглядит современный состав группы.

«Руки вверх!»

Этим парням удалось тронуть девичьи сердца своими песнями.

«Дискотека авария»

Изначальный состав музыкальной группы.

«Премьер-министр»

Ребята не могут выступать под своим изначальным названием.

Название группы было выбрано по их одноименной песне.

«Звери»

Образ дерзкого парня полюбился публике.

«Чай вдвоем»

Вместе парни пели 18 лет!

«Smash»

Группа была этапом в карьере.

«БиС»

Внешность солистов не смогла стать основой их творческой карьеры.