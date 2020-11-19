Что стало с 11 самыми успешными отечественными бойз-бендами из 1990-х: «Ласковый май», «Руки вверх!»

Несмотря на то, что термин «бойз-бенд» явно зарубежный, само явление никак нельзя назвать чисто американским, ведь и нам есть чем крыть – первые мальчишеские группы создавались еще в Советском Союзе и пользовались бешеной популярностью. Их создатели действовали по интуиции и были основоположниками этого музыкального движения в России и странах СНГ с учетом менталитета и других особенностей культуры.
Бойз-бенды – это не просто музыкальная группа с мужским составом. Вряд ли кто-то решит назвать «Любэ» или ДДТ бойз-бендом, ведь для этого важно ориентированность на женскую аудиторию. Это, пожалуй, и является основным требованием к группе – любовь и интерес женской аудитории, причем определенной возрастной категории. Стоит ли говорить, что при таких жестких условиях, бойз-бенд явление временное, ведь женский интерес вещь непостоянная, а молодость и красота быстро проходят. Для некоторых артистов выступление в мальчуковых группах стало хорошим стартом для самостоятельной карьеры, другие вчерашние женские кумиры остались забытыми.
«Ласковый май»
Так выглядел первый состав группы.
Эта группа не просто стала самой популярной мужской группой в истории СССР, но оказала колоссальное влияние на всю поп-культуру огромной страны, заставив смотреть на песни эстрады с совершенной иной, прогрессивной точки зрения. И это советскому слушателю очень понравилось. Безусловно, популярные песни «Белые розы» или «Розовый вечер» нельзя даже сравнивать с современными песнями, относящимся к поп-культуре, но на тот момент это уже было серьезным шагом вперед в плане массовости охвата аудитории, а особенно молодежной.
В 1986 году в интернате детей сирот был создан продюсерский центр (так его назвали уже современники, исходя из выполняемых им задач) Андрея Разина. На деле же это был вокальный кружок для мальчишек, который посещал и Юрий Шатунов. Именно лицо Юры и стало олицетворением становления бойз-бендов в России, но, несмотря на то, что продюсер всячески пытался акцентировать на том, что проект держится не на Шатунове, а на его имени, после переезда первого в Германию, группа перестала существовать.
Шатунов переехал в Россию обратно и даже выступает до сих пор, но все же ясно, что как «Ласковый май» не смог без Юры, так и он не может без группы. Или же просто прошли те времена.
«На-на»
Эта группа стала классическим бойз-бендом.
Другой бойз-бенд, хотя на тот момент попросту не существовало такого понятия, скорее музыкальная группа или вокально-инструментальный ансамбль, создавался намеренно. Бари Алибасов искал талантливых ребят, которые бы не просто хорошо пели, но и умели двигаться, а еще отлично выглядели.
Кстати, На-на изначально была не мужской группой, поскольку в первом ее составе пела Марина Хлебникова, но она долго не солировала и буквально через несколько месяцев из группы ушла, так На-на стала бойз-бендом. Именно этот формат пришелся кстати, да и исполнители подобрались крайне удачно. Вряд ли в тот период в СССР была хоть одна девушка, которой бы не были известны фамилии: Жеребкин, Асимов, Левкин и Политов. Кстати, их продюсер запрещал им создавать семьи и афишировать отношения с девушками, для того чтобы не пропал интерес поклонниц.
Нанайцы вместе с девичьими сердцами завоевали и эстрадный Олимп, неоднократно становясь победителями различных музыкальных конкурсов. Кстати, группа существует до сих пор, пусть она и не так востребована, и назвать ее «бойз-бендом» в привычном формате уже не получится, но для представителей своей эпохи они все еще очень близки.
«Иванушки International»
Так выглядит современный состав группы.
Иванушки – первый бойз-бенд российского формата, и они, на самом деле, отличаются от своих «собратьев» как отечественного, так и западного образца. И не только потому что парни разного типажа – рыжеволосый и смешной Андрей Григорьев-Апполонов, брутальный и накаченный Кирилл Андреев, милый и романтичный Игорь Сорин, но еще и потому что каждый из них был выделен как личность и артист, даже манера их пения отличается друг от друга, что не типично для музыкальных групп.
Группа, созданная Игорем Матвиенко, очень полюбилась, причем не только юным девушкам, их хиты стали символом поколения и на «ура» воспринимаются и сейчас. Группа существует и по сей день, несмотря на то, что состав несколько сменился. Рано ушедшего из жизни Игоря Сорина заменил похожий на него по типажу Олег Яковлев, однако и он скоропостижно скончался. Сейчас в качестве третьего солиста Иванушек выступает харизматичный Кирилл Туриченко, который уже тоже обзавелся своей армией поклонниц, благо обаяния и таланта ему тоже не занимать.
«Руки вверх!»
Этим парням удалось тронуть девичьи сердца своими песнями.
В составе этой группы было всего два парня, да и типажи их нельзя назвать уж очень привлекательными, однако по популярности им удалось переплюнуть многие бойз-бенды с более симпатичными солистами. Незамысловатые тексты и простые ритмы оказались столь близкими огромной аудитории, что становились хитами один за одним, да что там, многие из них до сих пор являются востребованными.
Бешеная популярность оказалась тяжелым беременем для парней, к тому же, что уж скрывать, распределялись роли в группе неравномерно, большую часть работы делал Сергей Жуков, который и был наиболее популярен. В 2000-х группа распалась, Алексей Потехин ушел из нее, а Жуков стал выступать отдельно под брендом «Руки вверх». Сергей Жуков, кстати, один из немногих артистов, который вырос из бойз-бенда и является востребованным артистом до сих пор, при этом, существенно не изменив свою творческую концепцию.
«Дискотека авария»
Изначальный состав музыкальной группы.
Эти парни изначально рвали все шаблоны и давали понять, что они не такие как все и вовсе не стремятся нравиться всем без исключения. Именно такой вызов они бросали со сцены, не стесняясь там же пить пиво, использовать ненормативную лексику, а в случае чего кричать «заколебал ты!» Их песни становились отличным сопровождением вечеринок, а композиция «Новогодняя» стала неотъемлемой частью праздника.
В начале 2000-х погибает их солист «толстый диджей» Олег Жуков, это серьезно сказывается на творчестве группы, больше не звучат гангстерские призывы со сцены «пей пиво!», музыка группы становится более сдержанной, но не теряет своего оригинального звучания. Позже из группы уходит Николай Тимофеев, а сейчас и вовсе в составе выступает девушка, поэтому группу можно смело вычеркивать если и не со счетов, то из числа бойз-бендов.
«Премьер-министр»
Ребята не могут выступать под своим изначальным названием.
Несмотря на то, что группа была создана из привлекательных молодых парней, вряд ли основными ее слушателями должны были стать молодые девушки. Тексты песен не совсем ординарные и простые, исполнители еще и отлично играли на музыкальных инструментах – скрипках и кларнете.
Парни представляли страну на Евровидении и сумели войти в десятку, но серьезного успеха им это не принесло. Евгений Фридлянда – продюсер группы, со временем расторгнул контракты с солистами, оставив название бренда за собой. После долгих судебных разбирательств изначальный состав группы так и не смог доказать свое право на название группы «Премьер-министр», некоторое время они продолжали выступать под названием «ПМ», а продюсер набрал новую группу парней, даже подобрав их под типажи предыдущих исполнителей. Но такая подмена не пришлась по душе поклонницам, популярность группы заметно снизилась.
«Корни»http://navote.ru/?p=21350
Название группы было выбрано по их одноименной песне.
Нашумевший и очень популярный по тем временами проект «Фабрика звезд», судя по охвату, и впрямь должен был отобрать лучших из лучших, а потому группе «Корни», куда вошли финалисты проекта, пророчили большее будущее. К тому же, каждый из парней уже был известен публике и имел свою армию поклонниц. Но, увы, этого не случилось.
Первый альбом группы был грандиозным, в нем было 20 композиций, многие из которых, уже к моменту выхода альбома, были хитами. Однако второй альбом стал последним. Он позиционировал каждого участника отдельно, представляя их сольные песни. Впрочем, группа номинально существует и сейчас, хотя в нее входят лишь Кабанов и Бердников, которые уже и тянут на приставку «бойз».
«Звери»
Образ дерзкого парня полюбился публике.
Рома Билык позиционирует себя как рок-исполнитель, однако в его творчестве был период, когда его песни про любовь и отношения парня и девушки уж очень ложились на душу юным трепетным созданиям. Именно на ту пору и приходится массовая истерия по группе «Звери» среди девушек 15-25 лет, что редко случается с рок-группами, в принципе.
Впрочем, такое имело место быть. И какая разница, что это было рок-группа с налетами бойз-бенда или наоборот, но группа существует до сих пор. Хотя сейчас ее точно нельзя назвать мальчуковой группой и дело даже не в возрасте исполнителей. Сейчас творчество Билыка стало куда более тяжелым и не таким жизнерадостным, оно и не удивительно – человеку пятый десяток.
«Чай вдвоем»
Вместе парни пели 18 лет!
Это тот редкий случай, когда исполнители, выросли из бойз-бенда (хотя в данном случае это был дуэт) и продолжили сольную карьеру. Причем получилось это у обоих. Стас Костюшкин и Денис Клявер создали группу «Чай вдвоем» в далеком 1994 году. Почти два десятка лет они пели совместно, именно в этот период они оба нашли свои образы в виде брутальных мачо, которые успешно поддерживают до сих пор.
В 2012 группа распалась, попросту изжив себя. Денис и Стас оба являются востребованными артистами и исполнителями хитов.
«Smash»
Группа была этапом в карьере.
Союз «темненького» и «светленького» - классический прием в бойз-бендах. Два красавца пели дуэтом ни много, ни мало 6 лет, однако группа, распалась, несмотря на то, что имела успех. Сергей Лазарев сразу начал успешную сольную карьеру, успел съездить на Евровидение и стать одним из самых востребованных артистов отечественного шоу-бизнеса.
Одной из причин распада группа называли «вредные привычки» Влада Топалова, от них он благополучно избавился и сейчас является образцовым семьянином, периодически выступает, однако до успеха Лазарева ему еще далеко. Парни возобновили общение и дружат семьями.
«БиС»
Внешность солистов не смогла стать основой их творческой карьеры.
Группа, состоящая из Бикбаева и Соколовского, часто называется приемниками Smash, они появились сразу после их распада и явно несли те же посылы, что и Лазарев с Топаловым. Однако группа просуществовала еще меньше – всего три года.
Влад Соколовский ушел в сольную карьеру, однако за этот период, скорее больше прославился своим разводом, нежели творчеством. А вот Бикбаев решил заняться продюсированием и попробовать себя в театре.
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