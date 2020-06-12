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Идеи оформления фасада небольших домов

Известно, что одна из самых ответственных задач в строительстве и ремонте дома — это оформление фасада. Во-первых, от него зависит эстетический вид жилья. Можно сказать, что фасад дома — это лицо его хозяев.
А во-вторых, отделка фасада влияет еще и на то, насколько хорошо дом будет защищен от неприятных внешних факторов. Имеется ввиду, насколько дом будет звукоизолирован, а также устойчив к влиянию осадков и ветра.

Идеи оформления фасада небольших домов
Поэтому перед тем как решаться на это дело, необходимо тщательно продумать все нюансы, с которыми придется столкнуться. А также вникнуть во все тонкости дизайнерских решений, предлагаемых профессионалами своего дела.
И сегодня редакция мы поможет вам с этим.

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА


Специалисты рекомендуют отказаться от использования однотипных материалов для полной отделки фасада. Вместо этого они советуют поэкспериментировать с комбинированием различных материалов.
Идеи оформления фасада небольших домов
Такое смелое решение поможет превратить любой захолустный дом во дворец. Удачно скомбинировав материалы, ты получишь уникальное оформление, которое будет выгодно выделять твое жилище среди прочих.
Идеи оформления фасада небольших домов

Кроме того, в последнее время большинство мастеров пропагандирует использование исключительно экологически чистых материалов.

Идеи оформления фасада небольших домов

Использование таких натуральных материалов либо же их хороших аналогов позволяет защитить не только окружающую среду от лишних загрязнений, но в первую очередь хозяев дома. Ведь известно, что многие синтетические материалы вредят человеческому здоровью, выделяя токсичные вещества, что входят в их состав.
Идеи оформления фасада небольших домов

Еще одним положительным решением для отделки фасада станет использование больших панорамных окон.
Идеи оформления фасада небольших домов

Кроме своего красивого эстетического вида, они несут непосредственную практическую пользу. А именно, дают возможность проникнуть внутрь дома максимальному количеству естественного света.
Идеи оформления фасада небольших домов

Не менее важным нюансом в оформлении фасада является принцип минимализма.
Идеи оформления фасада небольших домов

Согласно ему, каждая деталь, включенная в дизайн оформления или расположенная у крыльца дома, должна нести хотя бы небольшую практическую пользу.

Идеи оформления фасада небольших домов

И в целом современные специалисты предпочитают оформлять дома без излишней вычурности.
Идеи оформления фасада небольших домов

По их мнению, лаконичность всех форм и линий — признак работы настоящего профи.
Идеи оформления фасада небольших домов

Сегодня рынок предлагает огромный выбор стилей оформления. И чтобы не потеряться среди всего этого разнообразия, главное — прислушиваться к себе и выбирать именно то, что наиболее точно отражает твои личные предпочтения.
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