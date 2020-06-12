Идеи оформления фасада небольших домов

Известно, что одна из самых ответственных задач в строительстве и ремонте дома — это оформление фасада. Во-первых, от него зависит эстетический вид жилья. Можно сказать, что фасад дома — это лицо его хозяев.

А во-вторых, отделка фасада влияет еще и на то, насколько хорошо дом будет защищен от неприятных внешних факторов. Имеется ввиду, насколько дом будет звукоизолирован, а также устойчив к влиянию осадков и ветра.





Поэтому перед тем как решаться на это дело, необходимо тщательно продумать все нюансы, с которыми придется столкнуться. А также вникнуть во все тонкости дизайнерских решений, предлагаемых профессионалами своего дела.

И сегодня редакция мы поможет вам с этим.



ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА

Специалисты рекомендуют отказаться от использования однотипных материалов для полной отделки фасада. Вместо этого они советуют поэкспериментировать с комбинированием различных материалов.Такое смелое решение поможет превратить любой захолустный дом во дворец. Удачно скомбинировав материалы, ты получишь уникальное оформление, которое будет выгодно выделять твое жилище среди прочих.Кроме того, в последнее время большинство мастеров пропагандирует использование исключительно экологически чистых материалов.Использование таких натуральных материалов либо же их хороших аналогов позволяет защитить не только окружающую среду от лишних загрязнений, но в первую очередь хозяев дома. Ведь известно, что многие синтетические материалы вредят человеческому здоровью, выделяя токсичные вещества, что входят в их состав.Еще одним положительным решением для отделки фасада станет использование больших панорамных окон.Кроме своего красивого эстетического вида, они несут непосредственную практическую пользу. А именно, дают возможность проникнуть внутрь дома максимальному количеству естественного света.Не менее важным нюансом в оформлении фасада является принцип минимализма.Согласно ему, каждая деталь, включенная в дизайн оформления или расположенная у крыльца дома, должна нести хотя бы небольшую практическую пользу.И в целом современные специалисты предпочитают оформлять дома без излишней вычурности.По их мнению, лаконичность всех форм и линий — признак работы настоящего профи.Сегодня рынок предлагает огромный выбор стилей оформления. И чтобы не потеряться среди всего этого разнообразия, главное — прислушиваться к себе и выбирать именно то, что наиболее точно отражает твои личные предпочтения.