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Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко

Если размер вашей комнаты хотя бы 15 квадратных метров, потолки высокие и есть окно, то поздравляем: комната уже чудесна и сделать ее уютной не составит большого труда. Но не все помещения в наших квартирах такие.
Поэтому владельцам комнат поменьше приходится идти на уловки, чтобы суметь по максимуму и с умом использовать жилое пространство.
Мы каждый день ищем всевозможные лайфхаки для обустройства жилья. И сегодня мы поставили перед собой задачу выяснить, как можно «спасти» маленькое и узкое помещение и сделать так, чтобы эта комната стала одной из любимых в квартире.

Напольное покрытие


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
В длинной и узкой комнате не стоит укладывать напольное покрытие вдоль стен, чтобы оно повторяло геометрию помещения. Особенно это касается ламината. Попробуйте выложить ламинат поперек комнаты. Придется повозиться, корректируя его длину, и потратить чуть больше времени, но результат того стоит: визуально комната будет выглядеть шире и гармоничнее.

Расположение мебели


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
Многие стремятся выстроить мебель вдоль стен, чтобы сохранить пространство в середине комнаты. Но тем самым мы только подчеркиваем узость помещения. Можно поэкспериментировать и поместить предметы интерьера чуть дальше от стен (даже несколько сантиметров уже дадут эффект).
К примеру, можно организовать место для сидения в центре комнаты. Если помещение узкое, но длинное, такой подход поможет разбить пространство на зоны, что не только функционально, но и создает иллюзию дополнительного пространства.

Освещение


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
Освещение может сыграть неожиданно большую роль в восприятии пространства. Когда комната совсем небольшая, нам кажется, что и одного источника света хватает и больше — уже перебор. На самом деле все как раз наоборот и с дополнительным освещением помещение только выиграет. Но не стоит устанавливать весь свет по одной линии. Лучше выделить им отдельные зоны. Например, можно расположить люстру под потолком, а на стене у дивана или кровати повесить пару бра. Бра выгодны еще и тем, что не занимают драгоценное место на полу или на других горизонтальных поверхностях.

Мебель на ножках


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
Чтобы добавить комнате «воздушности», стоит рискнуть и отказаться от мебели, которая напрямую прилегает к полу: у нее есть тенденция делать и без того маленькое пространство еще меньше. Попробуйте выбрать более высокую мебель на ножках (только проследите, чтобы ножки были удобной формы и не выходили далеко за края мебели, ведь так появляется опасность постоянно ударяться ногами).

Зеркала


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
Этот трюк знают многие, но не отметить его было бы ошибкой. Ведь это на самом деле один из самых простых и эффективных способов сделать больше даже самую крошечную комнату. Правильное использование зеркал не только поможет увеличить глубину пространства, но и подчеркнет индивидуальность хозяина и его стиль.

Цвет мебели


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
Если все стены в вашей комнате одного цвета (а это очень частое решение для небольших помещений), то мы советуем выбирать мебель схожей расцветки. Лучше остановить свой выбор на светлых оттенках — например, на белом или бежевом. Мебель, повторяющая цвет стен, визуально сможет расширить комнату и поможет избавиться от ощущения загроможденного пространства.

Цвет стен


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
Еще одна уловка, которая связана с выбором цвета, — контрастная стена. Мы привыкли думать, что монохромные стены делают комнату чуть больше. И мы не ошибаемся. Но на этом выбор вариантов не ограничен. Можно, к примеру, сделать всего одну стену в самой глубине темнее других и компенсировать это светлой мебелью. Комната станет более глубокой, а все пространство — динамичным.

Фокусировка


Секреты, благодаря которым даже самая крошечная комната превратится в райское местечко
Удачным решением будет также сделать акцент на одном определенном предмете мебели. В спальне это будет кровать, в гостиной — скорее всего, стол. Расставьте другую мебель так, чтобы внимание смещалось на выбранный вами объект: это создаст иллюзию глубины комнаты. Но не делайте точку фокусировки слишком громоздкой, ведь в нашем случае залог успеха — гармония.
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