3 жены советских лидеров, предпочитавшие оставаться в тени

Но наличие жены не всегда подразумевало ее публичную демонстрацию. Некоторые генсеки предпочитали не появляться с супругами на публике.

Жены лидеров советского государства сильно отличались взглядами на жизнь и на публичность. Разумеется, в этом отношении играло роль и отношение к деятельности супруги ее высокопоставленного мужа. Надежда Крупская всю жизнь занималась политикой, Нина Кухарчук известна тем, что фотографировалась с Жаклин Кеннеди, а Раиса Горбачева была просто неразлучна со своим мужем.

А вот на ком были женаты Андропов, Брежнев и Сталин знают очень немногие. В СССР звание «первой леди» не имело такого значения как на Западе и лишних вопросов у граждан шестой части суши почти никогда не возникало. Между тем все три этих государственных мужа были женаты, а некоторые — и не по одному разу.

Юрий Андропов и Татьяна Филипповна

Юрий Владимирович Андропов находился у власти совсем немного, но хорошо запомнился всем как человек, сместивший 18 министров коррупционеров и казнокрадов, а также приказавший милиции ловить прогульщиков в кинотеатрах и парках. Генсек был женат дважды и именно со второй супругой, Татьяной Филипповной, он из главы госбезопасности превратился в лидера СССР.

Первую жену Юрий Владимирович бросил ради второй, с которой познакомился накануне войны. Девичья фамилия жены Андропова была Лебедева и, в отличие от жены Хрущева Нины Кухарчук, она взяла фамилию мужа. Первый ребенок — сын Игорь, родился в семье спустя месяц после вторжения немецких войск в СССР, а второй — дочь Ирина, в 1947 году.

Не стоит считать, что Андропов запрещал своей жене появляться на людях из-за того, чтобы домашним тираном. С домашними Юрий Владимирович был очень мягок и долгие годы заботился о своей супруге, имевшей слабое здоровье и буквально жившей на лекарствах.

Причина того, что народ не был знаком с супругой лидера страны крылась в ее психологическом состоянии. В 1956 году Андропов был послом СССР в Венгрии и именно в этом году произошло кровавое антисоветское восстание. Увиденное на улицах Будапешта серьезно повлияло на рассудок Татьяны Филипповны и она начала бояться больших пространств и скопления людей.

Разумеется, жене самого публичного человека страны, эти проблемы мешали появляться на мероприятиях и встречах. Но состояние любимой женщины не влияло на отношение к ней генсека — Андропов был очень заботливым мужем и когда женщина в очередной раз оказывалась в больнице, находил время ее проведать. Юрий Владимирович часто дарил жене цветы и даже писал для нее романтические стихи.

Леонид Брежнев и Виктория Петровна

У жены Леонида Ильича был серьезный для того времени недостаток — она была еврейкой. Какое-то время национальность не играла особой роли, но после того как образовалось государство Израиль, в стране началась самая настоящая юдофобия.

В человеке с еврейскими корнями, независимо от его взглядов, всегда видели сиониста и потенциального предателя родины. Считалось, что все евреи только и мечтают о том, чтобы покинуть советскую родину вместе с полученными за счет народа образованием и навыками, заодно прихватив с собой важные государственные тайны.

В такой непростой обстановке генсеку было неприлично иметь жену-еврейку и Виктории Петровне приходилось постоянно оправдываться по поводу своего редкого на то время имени. Женщина говорила всем, что назвали ее в честь польской знакомой, которая работала с ее родителями в Белграде на железной дороге.

Виктория Петровна предпочитала не показываться на публике и целиком посвятила себя домашнему хозяйству. Жена Брежнева заведовала его гардеробом и домашним питанием, несмотря на то, что генсеку были положены специальные повара. Женщина руководила кулинарами, обучая их тонкостям питания Леонида Ильичи, которые были известны только ей.

Нужно отметить, что жизнь в тени давалась Виктории Петровне легко — политикой она совершенно не интересовалась, а к общественным мероприятиям, на которых ей изредка приходилось бывать, была равнодушна. Супруга пережила Брежнева на 13 лет и последние годы жизни страдала от тяжелой формы диабета. В отличие от семьи Горбачевых, у Брежневых забрали практически все блага и Виктория Петровна жила совсем небогато. Умерла она в полном одиночестве, пережив развал Советского Союза.

Иосиф Сталин и Надежда Сергеевна

Судя по тому, что все женщины рожали от товарища Сталина в старшем школьном возрасте, генсека сильно тянуло на девочек-подростков. Надежда Аллилуева, которая считается главной любовью Иосифа Виссарионовича, не была в этом отношении исключением. Роман будущего советского лидера и Нади начался, когда девушке было всего 16 лет.

Роман этот был очень необычным, так как есть информация, что на момент начала новых отношений, Сталин являлся любовником матери Нади. Будучи вхож в семью Аллилуевых, Иосиф проводил много времени с Надеждой и даже как-то спас ее, когда она, будучи совсем еще ребенком, тонула.

Сейчас сложно говорить о том, правда это или вымысел, но легенда гласит, что после спасения Надежда без ума влюбилась в мужественного грузина и никогда не забывала о нем. Вскоре Сталин, которому уже стукнуло 37 лет, снова появился в жизни Аллилуевой. Сталин был готов к новым отношениям, несмотря на то, что только прибыл из Сибири, где сожительствовал с другой 16-летней девушкой, которая начиная с 14 лет родила ему двоих детей.

Через год после второй встречи Иосиф и Надежда сочетались браком, причем девушка, следуя моде того времени, пожелала сохранить девичью фамилию. В 20-х годах в семье родилось двое детей, воспитанием которых занимались, в основном, няньки. Сталину хотелось, чтобы молодая и красивая жена сопровождала его на всех встречах и застольях и он ревновал свою жену к детям, когда та пыталась уделить им внимание.

Ходят слухи, что детей в семье генсека могло быть и больше, но Сталин заставлял Надежду Сергеевну делать аборты. В 1932 году жена генерального секретаря покончила с собой выстрелом в сердце. В то время говорили, что произошло это из-за серьезной ссоры с супругом, но приемный сын стали позже рассказал, что истинной причиной являлось состояние здоровья женщины.

Надежда Сергеевна долгие годы страдала от мучительных головных болей, от которых ее не могли избавить лучшие доктора того времени. Ссора со Сталиным стала лишь последней каплей в чаше ее терпения. Известно, что в последние годы вождь не слишком хорошо относился к своей жене и между ними часто происходили серьезные размолвки.

Жена Сталина не имела тяги к общественной жизни и мало интересовалась политикой. Но даже если бы она и захотела в чем-то помогать мужу, тот бы этого точно не допустил. Иосиф Виссарионович не хотел иметь рядом с собой вторую Крупскую и привык принимать все решения самостоятельно.

Известно лишь об одном случае, когда Аллилуева попыталась вмешаться в государственные дела. В 30-годы женщина попыталась спасти от репрессий 8 своих бывших однокурсниц, которых арестовали по очередному громкому политическому делу. Жена Сталина позвонила лично Ягоде, заведовавшему в то время государственной безопасностью, и попросила отпустить женщин. На это комиссар спокойно ответил, что все восемь арестанток внезапно скончались от инфекционной болезни прямо в тюремных камерах.

Самоубийство жены сильно повлияло на генсека. Говаривали даже о том, что Сталин сам подумывал о самоубийстве. Дочь Сталина рассказывала, что Надежда Сергеевна оставила записку с упреками в адрес мужа, но тот ее немедленно уничтожил. Вождь советского народа часто бывал на могиле Аллилуевой и было заметно, что эта женщина, несмотря ни на что, много значила в его жизни.