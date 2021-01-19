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Выбросить нельзя готовить: 9 идей использования остатков быстро портящихся продуктов


Выбросить нельзя готовить: 9 идей использования остатков быстро портящихся продуктов


Рассчитать точное количество продуктов сложно и у каждой хозяйки случаются ситуации, когда остаются какие-то остатки овощей, фруктов и прочих продуктов. Выбрасывать нерационально, но что делать, если их срок годности подходит к концу, зелень увядает, а перезрелые ягоды готовятся прекратиться в кашицу? Мы собрали в обзоре 9 идей использования остатков, которые пригодятся любой экономной хозяйке.

1. Приготовить салатную заправку


Томатная заправка делает салат вкуснее. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info

Томатная заправка делает салат вкуснее. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info

 

Перезревшие помидоры становятся мягкими и в салат их уже не порезать. Но они отлично подойдут для других кулинарных целей. Например, можно приготовить томатное масло для бутербродов. Помидоры запекают в духовке, снимают кожицу и смешивают в блендере со сливочным маслом, солью, перцем и травами по своему вкусу. Еще можно приготовить вкусную заправку для салатов. Мягкие, перезревшие помидоры протирают через сито, добавляют уксус, соль, перец, горчицу, мед, измельченный чеснок и все взбивают блендером. Затем, продолжая взбивать, аккуратно вливают растительное масло. Готовую заправку хранят в холодильнике, и перед использованием хорошо встряхивают.

2. Заморозить зелень


Замороженные кубики зелени – прекрасное дополнение к блюдам. /Фото: thepioneerwoman.com

Замороженные кубики зелени – прекрасное дополнение к блюдам.
/Фото: thepioneerwoman.com

 

Если свежая зелень уже начинает увядать, не торопитесь выбрасывать. Ее можно заморозить и продолжать использовать в кулинарии. А предварительная фасовка упростит процесс готовки. Для этого травы измельчают, складывают в формочку для льда, заливают питьевой водой и замораживают. Такая заготовка выручит при приготовлении самых разных блюд: от борщей и маринадов до соусов и коктейлей. Еще один вариант получения «зеленых» полуфабрикатов – залить наполовину заполненные зеленью ячейки не водой, а растительным маслом, лучше всего оливковым. Такие кубики станут прекрасным дополнением к тушеным блюдам, супам, жаркому и даже картофельному пюре.

3. Сделать песто


Соус песто прекрасно хранится в морозилке. /Фото: d6h7vs5ykbiug.cloudfront.net

Соус песто прекрасно хранится в морозилке. /Фото: d6h7vs5ykbiug.cloudfront.net

 

Еще один способ использовать остатки зелени – приготовить что-то похожее на песто. В классическом варианте популярный итальянский соус готовится из базилика, а ингредиенты тщательно растирают в ступке. Но можно также использовать петрушку, кинзу, укроп, шпинат, а компоненты измельчить при помощи кухонной техники. Имеющиеся травы складывают в чашу блендера, добавляют чеснок, натертый твердый сыр, оливковое масло и какие-то орехи, если есть, и все хорошо перемешивают. Такой соус прекрасно дополняет макароны и омлет, придает пикантный вкус запеченной рыбе, птице или мясу. Его используют как самостоятельно, так и в качестве основы для других соусов. Готовую смесь можно расфасовать в небольшие пакетики, заморозить в морозильнике и использовать по мере необходимости.

4. Приготовить оладьи


Из остатков овощей получаются вкусные оладьи. /Фото: budgetbytes.com

Из остатков овощей получаются вкусные оладьи. /Фото: budgetbytes.com

 

Пропадает капуста, вянет морковка, лежит без дела кабачок? Яйца и мука помогут «связать» эти компоненты в одно блюдо. Измельченные овощи и прочие ингредиенты выкладывают в миску, добавляют соль, перец, другие приправы по вкусу, и хорошо перемешивают. А затем жарят как обычные оладьи. В тесто также можно использовать остатки каши или картофельного пюре.

5. Сварить бульон


Овощной бульон можно заморозить – он всегда пригодится в кулинарии. /Фото: img.buzzfeed.com

Овощной бульон можно заморозить – он всегда пригодится в кулинарии. /Фото: img.buzzfeed.com

 

Еще один способ использовать остатки овощей – сварить из них бульон. Это отличная кулинарная заготовка, которая сделает блюда более ароматными. Овощной бульон используют при приготовлении супов, ризотто, различных соусов и рагу. Его можно сварить впрок и хранить замороженным в морозильной камере.

Полезный совет: Базовый овощной бульон варят из моркови, лука – репчатого и порея, сельдерея, пастернака, чеснока, петрушки, укропа. Капусту и сладкий перец лучше не класть – их запах может «забить» вкус и аромат блюда, в которое будет добавлен бульон.

6. Сделать фруктовое мороженое


Йогурт, горсточка ягод и немного фантазии – и готово фруктовое мороженое. /Фото: cdn.slapdashmom.com

Йогурт, горсточка ягод и немного фантазии – и готово фруктовое мороженое. /Фото: cdn.slapdashmom.com

 

Завалялась горсточка ягод, и в холодильнике скучает одинокий стаканчик йогурта? Это отличная основа для приготовления холодного десерта. Ягоды и йогурт взбивают блендером до получения однородной консистенции. Затем массу выливают в картонные стаканчики, накрывают фольгой, втыкают деревянные палочки и отправляют в морозилку.

7. Испечь кексы


Банановые кексы вкусные и готовятся легко. /Фото: juegoscocinarpasteleria.org

Банановые кексы вкусные и готовятся легко. /Фото: juegoscocinarpasteleria.org

 

Забыли про бананы, и они перезрели настолько, что кожура стала темно-коричневой? Отлично, это идеальный ингредиент для приготовления быстрых кексов к чаю. Размягченное сливочное масло (100 гр.) перетирают с сахаром (150 гр.), добавляют два яйца и хорошо перемешивают. Два банана очищают от кожуры, натирают на терке с крупными отверстиями или разминают вилкой и соединяют с яично-масляной смесью. Далее всыпают сухие ингредиенты: щепотку соли, муку (220 гр.), разрыхлитель (2 ч.л.), и замешивают тесто. Массу раскладывают по формочкам, ставят в предварительно разогретую духовку и выпекают в течение 20-25 минут.

Полезный совет: Для этого рецепта нужны созревшие, и даже перезревшие бананы, ведь чем они спелее, тем слаще получатся кексы. Измельчать мякоть лучше именно вилкой или с помощью терки. Погружной блендер использовать нежелательно – тесто получится более жидким и кексы не будут такими воздушными. Измельчать бананы следует не заранее, а перед добавлением в тесто, иначе при контакте с воздухом мякоть может быстро потемнеть.

8. Сделать заготовку для мороженого


Перезрелые бананы – отличная основа для быстрого домашнего мороженого. /Фото: detoxinista.com

Перезрелые бананы – отличная основа для быстрого домашнего мороженого. /Фото: detoxinista.com

 

Нет времени заниматься выпечкой, но бананы уже не могут ждать? Можно сделать заготовку для мороженого. Бананы очищают от кожуры, нарезают на кусочки, кладут в герметичный полиэтиленовый пакет и отправляют в морозилку. Когда появится время, полностью замерзшую заготовку достают, складывают в блендер и измельчают, начиная с низкой скорости. Кусочки банана должны быть небольшими, чтобы кухонный комбайн мог легко с ними справиться. Если процесс идет тяжело можно добавить пару ложек молока. Измельчение продолжают до получения гладкой однородной массы.

Готовое мороженое можно подавать сразу – оно будет мягкой структуры. Или заморозить для придания более плотной формы. Это самый простой способ получения мороженого в домашних условиях. Вкус десерта можно разнообразить, добавляя кокосовую стружку, порошок какао, ягоды, орехи, листочки мяты, арахисовую пасту и другие ингредиенты, выбор которых ограничен только вашей фантазией.

9. Сделать мини-пиццу


Остатки продуктов пойдут на начинку для быстрой пиццы. /Фото: simpleasthatblog.com

Остатки продуктов пойдут на начинку для быстрой пиццы. /Фото: simpleasthatblog.com

 

Остатки мяса, сыра, колбасы и овощей станут отличной начинкой для мини-пиццы. В качестве основы подойдет не только домашнее, но и готовое тесто или какие-либо лепешки. В общем, есть где разгуляться фантазии. Как пишет в своей книге «Еда без правил. Простые принципы хорошей кухни» Тамар Адлер, шеф-повар ресторана Chez Panisse, крутые блюда редко рождаются из новых продуктов. Обычно импульсом, вызывающим кулинарную музу служат остатки. Проявите креатив, и тогда продукты с истекающим сроком годности не улетят в ведро, а станут основой хорошего завтрака или обеда.

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Выбросить нельзя готовить: 9 идей использования остатков быстро портящихся продуктов

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Выбросить нельзя готовить: 9 идей использования остатков быстро портящихся продуктовПодписаться на мой Instagram
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