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Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Эти снимки были сделаны фотографом Эриком Лаффоргом во время его последнего визита в закрытую страну. Причем последнего — не в смысле самого недавнего, а в том смысле, что теперь въезд в эту страну для него закрыт навсегда. Он сделал эти снимки во время экскурсий с одобренными государством гидами, которые попросили его удалить все фотографии. Но Эрику Лаффоргу удалось сохранить их и позже выложить на всеобщее обозрение.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Фотограф Эрик Лаффорг посещал Северную Корею шесть раз. На картах памяти ему удалось вывезти из страны те свои снимки, которые не должны были попасть в печать.
При съемке Лаффорг стремился показать, что жители Северной Кореи — это в первую очередь несчастные люди, а не те бездушные роботы, которыми они кажутся на парадных фотографиях.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Северокорейская армия считается одной из крупнейших в мире, но на самом деле солдатам чаще приходится браться за черную работу, чем за оружие.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Власти ненавидят, когда люди делают подобные фотографии. Даже когда я объяснил им, что бедность существует везде, они все равно запретили мне делать эти снимки».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«В тяжкие времена (а они здесь постоянно) детей можно увидеть работающими в полях, — поясняет Лаффорг. — Мне был запрещен въезд после поездки в сентябре 2012 года, когда я опубликовал несколько фотографий в интернете.

Северные корейцы увидели их и попросили удалить, сочтя их оскорбительными. Я отказался, потому что полагал несправедливым не показывать действительность их страны».По словам фотографа, местным жителям приходится тяжело за пределами Пхеньяна и крупных городов. «Жизнь жестока во многих местах Северной Кореи, далека от западных стандартов», — рассказывает фотограф.

В маленькой рыбацкой деревушке его принимали как почетного гостя. В этом поселении никогда не видели мобильного телефона. Его жители целыми днями заняты рыболовством и выращиванием водорослей. «Даже при такой тяжелой жизни они говорили мне со слезами на глазах, что почитают своих уважаемых руководителей… даже если иногда им не хватает еды».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Правительство Северной Кореи запрещает фотографировать всех, кто страдает от недоедания, как этот мужчина

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

…или этот мальчик.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Запрещено фотографировать людей, которые плохо одеты. По мнению моего гида, этот человек был недостаточно хорошо одет, чтобы я мог фотографировать его».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Я увидел этих детей, собиравших кукурузу на улице рядом с Бегаебонгом», — поясняет Лаффорг.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Женщина стоит в центре толпы солдат. Власти не разрешают делать фотографии военных.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Северная Корея не любит показывать свою армию. «Вот такое можно увидеть там постоянно, но фотографировать это нельзя».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Фотографировать в демилитаризованной зоне (между Северной и Южной Кореей) легко, но если подойти слишком близко к солдатам, они остановят вас».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Фотографировать солдат на отдыхе в Северной Корее тоже запрещено.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Во время визита в дельфинарий в Пхеньяне вы можете фотографировать животных, но не военных, которые составляют 99% зрителей».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Северокорейские власти ненавидят снимки, на которых их солдаты отдыхают. «Этот снимок наверняка внес свой вклад в то, что меня изгнали из страны», — говорит Лаффорг.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Мужчина моется в реке у Пхеньяна. «В сельских областях такое встречается довольно часто».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Этот мужчина использовал старую шину вместо лодки. В сельской местности люди часто ловят рыбу в озерках — это хороший способ получить свежую еду там, где она большая редкость».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«На время поездки на автобусе в Чхонджин, район, страдающий от голода, мой фотоаппарат конфисковали. Когда я увидел людей на улицах, я понял почему».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Этот мужчина спал у моря в Чилбо. Мой гид попросил меня удалить это фото, потому что боялся, что люди подумают, что этот мужчина мертв. Нет, он был жив».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«В Кэсоне, рядом с демилитаризованной зоной, туристы живут в гостиничном комплексе, построенном из старых домов. Гиды говорят, что снаружи все одинаковое. Нет, это не так».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Вот такие фото распространены на Западе. Подписи обычно говорят о том, что северокорейцам приходится есть траву. Гиды выходят из себя, если вы сделаете такое фото».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Люди отправляются в деревню на общественные работы. Раньше власти считали эти снимки положительными, но теперь они понимают, что мы считаем их доказательством принудительного труда».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Проходя мимо этих зданий, гиды попросили меня не снимать со вспышкой. Официальная причина — «чтобы не напугать людей».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Жители Северной Кореи немного параноики. Гиды попросили меня удалить это фото, потому что были уверены, что я потом скажу, что эти люди бездомны, но они просто отдыхали».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Власти считают, что фотографии, на которых улыбающиеся люди стоят под портретами лидеров страны, являются оскорбительными. «Никогда не делайте снимки, когда видите, что люди делают глупые вещи перед портретами Кимов», — говорит Лаффорг.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Хотя машин в Пхеньяне становится все больше, простой народ к ним еще не привык. Дети продолжают играть посреди дороги, словно не замечая проезжающих мимо автомобилей».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«В двух супермаркетах Пхеньяна вы найдете все виды продуктов и напитков. У них даже есть вода Evian, но затаривается здесь только элита».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Мы были в художественной галерее Пхеньяна, когда произошло очередное отключение электричества. Когда такое происходит, говорят, что виноваты американцы».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Наверное, самый нелепый запрет из всех. Когда я сделал этот снимок, все начали кричать на меня. Так как картина была незаконченной, я не мог ее фотографировать».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«В детском лагере Соньдовон должен быть смех и веселье, но многие дети приезжают сюда из деревень. Они напуганы, например, эскалаторами, которых никогда не видели раньше».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«У властей возникли проблемы с этим фото по двум причинам: подросток носит кепку странным способом (по мнению моего гида), а на заднем фоне видны военные».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Метро Пхеньяна — самое глубокое в мире, т.к. оно выполняет также функцию бомбоубежища. Меня попросили удалить это фото, потому что на нем виден тоннель».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Одежда очень важна в Северной Корее. Когда я попросил сфотографировать этих студентов, девушка настояла, чтобы парень расправил рубашку».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Когда посещаешь семьи, гиды любят, когда ты делаешь фото, на которых видны дети с компьютерами. Но когда они видят, что компьютеры даже не включены, они просят тебя удалить снимок!»

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«На обочине дороги много уставших людей, т.к. многим приходится часами ехать на работу на велосипеде. Фотографировать уставших людей, естественно, запрещено».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Хотя власти прикрыли черный рынок, «серый рынок», на который они закрывают глаза, позволяет некоторым наскрести на жизнь.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Фотографировать знак Всемирной продовольственной программы через окно дома в деревне запрещено».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Редкий пример недисциплинированного ребенка в Северной Корее. Автобус ехал по небольшим дорогам Самийона на севере, когда этот мальчик выбежал на дорогу».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Очередь — национальный вид спорта для жителей Северной Кореи». На этом фото люди ждут своей очереди, чтобы сесть на автобус.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

«Пхеньян — витрина Северной Кореи, так что за внешним видом зданий тщательно следят. Но стоит заглянуть внутрь, и все тайное становится явным».

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

На фестивале в честь Ким Чен Ира тысячи северокорейцев стоят в очереди к различным памятникам.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Посещение сельского дома. Дома и жители деревень для подобных съемок тщательно отбираются правительством. Но иногда какая-нибудь деталь, например ванна в качестве резервуара для запаса воды, показывает, что жизнь здесь довольно трудна.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Общественного транспорта для межгородского сообщения почти нет. Граждане должны получать разрешение на перемещение из одного места в другое. На этой фотографии вы можете видеть солдат, голосующих на шоссе.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Показывать бедность запрещено, но и показ богатства тоже под запретом. Этот автомобиль Лаффорг сфотографировал в воскресенье в одном из парков Пхеньяна. Владельцы «мерседеса» устраивали барбекю.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Фотографии солдат на отдыхе тоже запрещены.

Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Совершенно запрещено фотографировать статуи Ким Ир Сена со спины. Это считается очень грубым.

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