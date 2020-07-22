Запрещенные фотографии — Северная Корея, снятая скрытой камерой

Эти снимки были сделаны фотографом Эриком Лаффоргом во время его последнего визита в закрытую страну. Причем последнего — не в смысле самого недавнего, а в том смысле, что теперь въезд в эту страну для него закрыт навсегда. Он сделал эти снимки во время экскурсий с одобренными государством гидами, которые попросили его удалить все фотографии. Но Эрику Лаффоргу удалось сохранить их и позже выложить на всеобщее обозрение.







Фотограф Эрик Лаффорг посещал Северную Корею шесть раз. На картах памяти ему удалось вывезти из страны те свои снимки, которые не должны были попасть в печать.

При съемке Лаффорг стремился показать, что жители Северной Кореи — это в первую очередь несчастные люди, а не те бездушные роботы, которыми они кажутся на парадных фотографиях.







Северокорейская армия считается одной из крупнейших в мире, но на самом деле солдатам чаще приходится браться за черную работу, чем за оружие.







«Власти ненавидят, когда люди делают подобные фотографии. Даже когда я объяснил им, что бедность существует везде, они все равно запретили мне делать эти снимки».







«В тяжкие времена (а они здесь постоянно) детей можно увидеть работающими в полях, — поясняет Лаффорг. — Мне был запрещен въезд после поездки в сентябре 2012 года, когда я опубликовал несколько фотографий в интернете.

Северные корейцы увидели их и попросили удалить, сочтя их оскорбительными . Я отказался, потому что полагал несправедливым не показывать действительность их страны».По словам фотографа, местным жителям приходится тяжело за пределами Пхеньяна и крупных городов. «Жизнь жестока во многих местах Северной Кореи, далека от западных стандартов», — рассказывает фотограф.В маленькой рыбацкой деревушке его принимали как почетного гостя. В этом поселении никогда не видели мобильного телефона. Его жители целыми днями заняты рыболовством и выращиванием водорослей. «Даже при такой тяжелой жизни они говорили мне со слезами на глазах, что почитают своих уважаемых руководителей… даже если иногда им не хватает еды».Правительство Северной Кореи запрещает фотографировать всех, кто страдает от недоедания, как этот мужчина …или этот мальчик.«Запрещено фотографировать людей, которые плохо одеты. По мнению моего гида, этот человек был недостаточно хорошо одет, чтобы я мог фотографировать его».«Я увидел этих детей, собиравших кукурузу на улице рядом с Бегаебонгом», — поясняет Лаффорг.Женщина стоит в центре толпы солдат . Власти не разрешают делать фотографии военных.Северная Корея не любит показывать свою армию. «Вот такое можно увидеть там постоянно, но фотографировать это нельзя».«Фотографировать в демилитаризованной зоне (между Северной и Южной Кореей) легко, но если подойти слишком близко к солдатам, они остановят вас».Фотографировать солдат на отдыхе в Северной Корее тоже запрещено.«Во время визита в дельфинарий в Пхеньяне вы можете фотографировать животных, но не военных, которые составляют 99% зрителей».Северокорейские власти ненавидят снимки, на которых их солдаты отдыхают. «Этот снимок наверняка внес свой вклад в то, что меня изгнали из страны», — говорит Лаффорг.Мужчина моется в реке у Пхеньяна. «В сельских областях такое встречается довольно часто».«Этот мужчина использовал старую шину вместо лодки. В сельской местности люди часто ловят рыбу в озерках — это хороший способ получить свежую еду там, где она большая редкость».«На время поездки на автобусе в Чхонджин, район, страдающий от голода, мой фотоаппарат конфисковали. Когда я увидел людей на улицах, я понял почему».«Этот мужчина спал у моря в Чилбо. Мой гид попросил меня удалить это фото, потому что боялся , что люди подумают, что этот мужчина мертв. Нет, он был жив».«В Кэсоне, рядом с демилитаризованной зоной, туристы живут в гостиничном комплексе, построенном из старых домов. Гиды говорят, что снаружи все одинаковое. Нет, это не так».«Вот такие фото распространены на Западе. Подписи обычно говорят о том, что северокорейцам приходится есть траву. Гиды выходят из себя, если вы сделаете такое фото».«Люди отправляются в деревню на общественные работы. Раньше власти считали эти снимки положительными, но теперь они понимают, что мы считаем их доказательством принудительного труда».«Проходя мимо этих зданий, гиды попросили меня не снимать со вспышкой. Официальная причина — «чтобы не напугать людей».«Жители Северной Кореи немного параноики. Гиды попросили меня удалить это фото, потому что были уверены, что я потом скажу, что эти люди бездомны, но они просто отдыхали».Власти считают, что фотографии, на которых улыбающиеся люди стоят под портретами лидеров страны, являются оскорбительными. «Никогда не делайте снимки, когда видите, что люди делают глупые вещи перед портретами Кимов», — говорит Лаффорг.«Хотя машин в Пхеньяне становится все больше, простой народ к ним еще не привык. Дети продолжают играть посреди дороги, словно не замечая проезжающих мимо автомобилей».«В двух супермаркетах Пхеньяна вы найдете все виды продуктов и напитков. У них даже есть вода Evian , но затаривается здесь только элита».«Мы были в художественной галерее Пхеньяна, когда произошло очередное отключение электричества. Когда такое происходит, говорят, что виноваты американцы».«Наверное, самый нелепый запрет из всех. Когда я сделал этот снимок, все начали кричать на меня. Так как картина была незаконченной, я не мог ее фотографировать».«В детском лагере Соньдовон должен быть смех и веселье, но многие дети приезжают сюда из деревень. Они напуганы, например, эскалаторами, которых никогда не видели раньше».«У властей возникли проблемы с этим фото по двум причинам: подросток носит кепку странным способом (по мнению моего гида), а на заднем фоне видны военные».«Метро Пхеньяна — самое глубокое в мире, т.к. оно выполняет также функцию бомбоубежища. Меня попросили удалить это фото, потому что на нем виден тоннель».«Одежда очень важна в Северной Корее. Когда я попросил сфотографировать этих студентов, девушка настояла, чтобы парень расправил рубашку».«Когда посещаешь семьи, гиды любят, когда ты делаешь фото, на которых видны дети с компьютерами. Но когда они видят, что компьютеры даже не включены, они просят тебя удалить снимок!»«На обочине дороги много уставших людей, т.к. многим приходится часами ехать на работу на велосипеде. Фотографировать уставших людей, естественно, запрещено».Хотя власти прикрыли черный рынок, «серый рынок», на который они закрывают глаза, позволяет некоторым наскрести на жизнь.«Фотографировать знак Всемирной продовольственной программы через окно дома в деревне запрещено».«Редкий пример недисциплинированного ребенка в Северной Корее. Автобус ехал по небольшим дорогам Самийона на севере, когда этот мальчик выбежал на дорогу ».«Очередь — национальный вид спорта для жителей Северной Кореи». На этом фото люди ждут своей очереди, чтобы сесть на автобус.«Пхеньян — витрина Северной Кореи, так что за внешним видом зданий тщательно следят. Но стоит заглянуть внутрь, и все тайное становится явным».На фестивале в честь Ким Чен Ира тысячи северокорейцев стоят в очереди к различным памятникам.Посещение сельского дома. Дома и жители деревень для подобных съемок тщательно отбираются правительством. Но иногда какая-нибудь деталь, например ванна в качестве резервуара для запаса воды, показывает, что жизнь здесь довольно трудна . Общественного транспорта для межгородского сообщения почти нет. Граждане должны получать разрешение на перемещение из одного места в другое. На этой фотографии вы можете видеть солдат, голосующих на шоссе.Показывать бедность запрещено, но и показ богатства тоже под запретом. Этот автомобиль Лаффорг сфотографировал в воскресенье в одном из парков Пхеньяна. Владельцы «мерседеса» устраивали барбекю.Фотографии солдат на отдыхе тоже запрещены.Совершенно запрещено фотографировать статуи Ким Ир Сена со спины. Это считается очень грубым.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)