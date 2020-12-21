Совсем недетские факты из книги «Волшебник Страны Оз», которые в фильм решили не включать

Книга Фрэнка Баума «Чудесный Волшебник Страны Оз» была опубликована в 1900 году и сразу же стала одной из самых любимых детских книг в Соединенных Штатах. Библиотека Конгресса США объявила её «величайшей и самой любимой доморощенной сказкой Америки». В 1902 году эта захватывающая дух сказка была поставлена в известном бродвейском мюзикле, а экранизация 1939 года произвела неизгладимое впечатление на детей по всему миру. Но мало кто знает о том, насколько жестока эта сказочная история на самом деле…
1. Жестяной Дровосек
Жестяной Дровосек. \ Фото: google.com.
Появление Жестяного Дровосека (Оловянный человек, позже в сказке Волкова – Железный Дровосек) в книге на самом деле имеет кровавое начало. Лесоруб Ник Чоппер родился и вырос в Стране Оз. И всё бы ничего, но в один прекрасный день мужчина влюбился в помощницу злой ведьмы, которая была против их отношений. Поэтому она решила разлучить их и наложила заклятие на его топор, так что он невольно начал отрубать себе конечности.
При каждом отсечении плоти, Ник заменял часть тела на оловянную копию (кроме сердца), пока он не был полностью сделан из олова. Но в фильме эту историю решили не показывать.
2. Лоботомия
Дороти и Бангл. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Одно из волшебных созданий, которое появляется в седьмой книге Баума «Лоскутная девочка из Страны Оз» – это стеклянный и полностью прозрачный кот Бангл, сердце и мозги которого видны через стекло. Несмотря на свой вспыльчивый нрав и бунтарский дух, он не раз становился союзником Дороти и её друзей во многих ситуациях. Но однажды Волшебник, беря во внимание своенравный характер стеклянного кота, делает ему лоботомию, дабы он стал более дружелюбным и покладистым.
3. Головы в шкафу
Принцесса Лангвидер. \ Фото: pinterest.cl.
Как и у любой другой избалованной девицы, у принцессы Лангвидер есть роскошные драгоценности и платья, но они её совсем не интересуют. Ведь у неё есть куда более интересные «аксессуары» – отрубленные головы, спрятанные в шкафу.
Когда ей надоедает одна голова, она снимает её со своего тела и заменяет на другую, считая это лучшим решением для борьбы с наскучившим внешним видом. Все головы были отрублены у девушек поблизости королевства. И совсем неудивительно, что при встрече с Дороти, Лангвидер очень хотела заполучить её голову в свою коллекцию.
4. Король Гномов
Король Гномов. \ Фото: google.com.
Настоящий заклятый враг Дороти и её друзей – Король Гномов. Это жадное до власти бессмертное существо, единственная слабость которого – куриное яйцо. Любимое развлечение Короля гномов заключалось в том, чтобы превратить своих врагов в неодушевлённые предметы, медленно и мучительно лишая их сознания, отбирая жизнь.
5. Сорок волков
Победа над волками. \ Фото: mixedmartialarts.com.
Злая Ведьма посылает сорок волков в погоню за Дороти, Львом, Страшилой и Жестянщиком. И пока друзья в страхе убегают от них, бесстрашный Дровосек вступает с хищниками в перепалку, благополучно обезглавливая их всех. Так что маковое поле с ядовитым ароматом по сравнению с кровавым месивом – цветочки.
6. Джек Тыквоголовый
Джек Тыквоголовый. \ Фото: miniskazka.ru.
Со временем Баум вводит нового персонажа по имени Джек Тыквоголовый, который очень похож на Джека тыквенного короля в «Кошмаре перед Рождеством». Он настоящий любитель Хэллоуина, весь в паучьих лапах с большой тыквой вместо головы, и эта голова гниёт точно так же, как настоящая тыква.
Когда он путешествует по стране Оз, его голова начинает проваливаться и разваливаться на части, что делает его ещё более ужасным. Поэтому он постоянно ищет ей замену.
7. Колесуны
Колесуны. \ Фото: vatet.ru.
В своей третьей книге «Озма из Страны Оз» Баум описывает колесунов так, что волосы дыбом. Люди – не люди, руки и ноги которых одинаковой длины, из-за чего им приходится постоянно кататься на четвереньках, ведь у них вместо ступней и кистей колёса, которые помогают им молниеносно перемещаться в пространстве.
8. Лоскутушка
Лоскутушка. \ Фото: google.com.ua.
Одна из самых страшных иллюстраций появляется в виде девочки-Лоскутушки размером с человека. Лоскутная девочка – это тряпичная кукла, сделанная из лоскутков одеяла с жемчужными зубами и войлочным языком. Когда Лоскутушка впервые оживает, она проливает волшебную жидкость, которая превращает её создателей в камень.
Некоторые считают, что Лоскутушка оказала влияние на создание Тряпичной Энни, которая, к счастью, совсем не похожа на иллюстрации Джона Р. Нила.
9. Фарфоровые куклы
Волшебная страна. \ Фото: pinterest.ru.
Одна из многих сцен, пропущенных в экранизации первой книги серии «Чудесный Волшебник из Страны Оз» – это небольшая китайская страна. В Южном квадранте страны Оз, глубоко в заколдованном лесу, притаилось жуткое маленькое место, полное разумных фарфоровых кукол. В то время как некоторые куклы находятся в первозданном состоянии, другие треснули и деформировались. Как только фарфоровый человек трескается, его очень трудно починить. В книге описано большое количество треснувших кукол с изувеченными телами, их лица уродливы, а шеи согнуты.
10. Бойня
Страшила. \ Фото: storynory.com.
В фильме, когда Дороти впервые встречает Страшилу, они танцуют вместе по дороге из жёлтого кирпича. В книге Страшила, радуясь своей свободе, решает отомстить воронам, которые мучили его, когда он был пугалом.
На глазах у Дороти он начинает ломать шеи сотням ворон, и его описывают как стоящего в куче чёрных перьев и крови. Дороти, поражённая увиденным, недолго думая, предлагает Страшиле разделить с ней предстоящий путь, и они вместе отправляются в путешествие.
11. Калидасы
Калидасы. \ Фото:
Калидасы – это существа, у которых тела, как у медведей, головы, как у тигров, и когти, достаточно длинные и острые, чтобы разорвать Льва надвое. Трусливый Лев, как и большинство обитателей страны Оз, боится калидасов.
Однако оригинальные иллюстрации У. У. Денслоу делают их более похожими на настоящих тигров.
Калидасы не единожды нападали на Дороти и её друзей, и каждый раз это была холодящая душу история, на удивление заканчивающаяся счастливым концом.
12. Месть съедобных людей
Приключения Дороти и её друзей. \ Фото: liveinternet.ru.
В семнадцатой главе «Изумрудного города» Дороти с друзьями встречают Банбери – восхитительно пахнущую деревню, где Земля состоит из муки, а дома сделаны из крекеров и хлебных палочек. Люди из Банбери съедобны, и они пытаются спрятаться, чтобы их не съели. Тем не менее, Тото удаётся съесть немного, что и неудивительно, если так подумать.
Позже жители деревни пытаются отомстить обидчикам, и Мистер Банн угрожает испечь Дороти и её друзей в больших печах.
13. Другие странности
Трусливый Лев. \ Фото: liveinternet.ru.
Это лишь малая часть насилия, описанного в книгах. И если копнуть глубже, то можно отыскать уйму других малоприятных моментов. Например, Жестянка не без удовольствия сообщает о том, что злой колдун, который изобрёл волшебный порошок, упал в пропасть и разбился.
В той же главе голубой медведь задыхался, подавившись рыбьей костью.
В другой главе, кот Эврика, попавший под суд, был приговорён к обезглавливанию. Впрочем, Людоеда посадили в клетку, чтобы он больше не ел людей, и это при том, что в последний раз он съел обезьяну...
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