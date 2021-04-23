Как самовар появился в России и стал символом семейного очага

Чаепитие за самоваром с баранками - любимая русская традиция
Традиционные чайные церемонии по-русски сразу представляются как душевные посиделки за самоваром с баранками. Водогрейная машина стала настоящим символом уюта, семейного очага и благосостояния. Самовары часто описывались в художественных произведениях, изображались на картинах. Их передавали по наследству и давали в приданое невестам. А самыми знаменитыми стали изделия родом из Тулы, которые популярны и по сей день. О том, как появился известный на весь мир тульский самовар расскажет Novate.ru.
Самовары и Россия
Первые самовары появились еще в Древнем Риме (аутепсы) и Древнем Китае (хого)
История происхождения водогрейной машины остается неизвестной, однако первые самовары появились еще во времена Древнего Рима. Там они назывались аутепсами и напоминали высокий кувшин. Подобие изделия было и в Древнем Китае. Конструкция именовалась хого и выглядела как глубокая чаша. По одной из версий, в России самовары появились при Петре I, который очень любил нововведения и привозил на родину диковинки из Европы. Однако историки считают ее ложной, поскольку первые упоминания водогрейной машины произошли только в середине XVII века, уже после смерти императора.
Зарождение и становление промысла
Зародился самоварный промысел на Урале, но постепенно перекочевал в Тулу / Фото: ic.pics.livejournal.com
До сих пор неизвестно, как именно водогрейная машина попала в Россию, однако диковинка понравилась россиянам. Самоварное дело зародилось на Урале, где были большие месторождения меди и латуни. На этих местах начали возводить металлургические заводы, а в 1740 году в документах заводов впервые появилось слово «самовар».
При чем тут тогда Тула? Дело в том, что для изготовления водогрейных аппаратов нужны были не только материалы, но и специалисты. В те времена именно тульские мастера славились своим высочайшим профессионализмом. Это и привело к тому, что самоварное производство плавно перекочевало в Тулу. К тому же, оттуда было намного ближе доставлять продукцию в Москву и Петербург, по сравнению с Уралом.
Первый тульский самовар создали в 1778 году и с тех пор изделия завоевали мировую популярность / Фото: culture.ru
Первый тульский самовар в 1778 году сделали самоварщики Иван и Назар Лисицыны. Братья вместе с отцом открыли собственную фабрику, и спустя четверть века на производстве работало уже 26 человек. Самовары пользовались большой популярностью. Изделия Лисицыных отличались большим разнообразием форм и отделок.
На фабрике создавали яйцевидные водогрейные машины и напоминающие бочонки, с кранами в виде дельфинов и других затейливых фигурок, петлеобразными ручками и с завитками. Также самовары украшали чеканкой и гравировкой. Через еще 25 лет в Туле насчитывалось больше 28 предприятий, которые каждый год производили 120 тысяч водогрейных машин.
Разновидности самоваров
Трактирный самовар и самовар-кофейник
Тульским самоваром пользовались все слои населения: от царей до крестьян. Однако для простых семей водогрейная машина была настоящей роскошью. В те времени металлические изделия стоили дорого, да и не все могли позволить даже чай. Существовало несколько основных разновидностей самоваров.
1.Трактирный - имелись практически в каждом трактире или на постоялом дворе. В изделиях обычно и кипятили воду, и готовили еду для путников.
2. Кофейный - появился в начале XIX века. С тех пор самовар стал пригоден для приготовления как чая, так и кофе. От обычного изделия он отличался только дизайном и напоминал приплюснутый цилиндр с плоскими ручками. Также к нему прилагалась рамка с петелькой, на которую подвешивался мешочек с молотыми зернами.
Самовар-кухня и самая популярная модель тульского самовара - «Паричко»
3. Самовар-кухня - в нем можно было приготовить полноценный обед. Изделие делилось на несколько отсеков с отдельными крышками и собственными кранами. Благодаря этому можно было одновременно готовить первое блюдо и кипятить воду на чай. Мобильные кухни часто встречались в придорожных трактирах, на почте, их брали с собой в дорогу.
Самым знаменитым тульским самоваром стал «Паричко». Модель считалась наиболее универсальной, поскольку функционировала и на жидком, и на твердом топливе. Такой самовар не воспламенялся и не сгорал даже при отсутствии воды внутри. К тому же самовар обладал максимальной теплоэффективностью.
Как работает водогрейная машина
Для растапливания самовара используются шишки, щепки и тлеющие угли / Фото: mirsamovarov.ru
Технология изготовления самовара не изменилась и по сей день, а вместе с этим и способ его использования. Первым делом нужно было залить немного воды в специальный резервуар, чтобы во время нагревания металл не плавился. Горелку заполняли тлеющими угольками, щепками и шишками. Сверху надевалась труба для розжига или сапог. Самовар постепенно заполнялся водой, нагревался, начинал характерно «петь», а лишь затем бурлил кипятком.
Самовар - отличный вариант для чаепития на даче или дома / Фото: 1.bp.blogspot.com
XIX век стал периодом расцвета самоварного дела, а после большевистской революции массовое производство пошло на спад. В 70-х годах ХХ века появились комбинированные самовары, которые можно было вскипятить и традиционным способом, и с помощью электричества. В настоящее время сохранилось несколько заводов, которые производят водогрейные машины в качестве сувенирной продукции. А познакомиться ближе с историей и увидеть самые первые модели можно в музее «Тульский самовар», который находится в Туле. Если хотите узнать еще больше о национальной культуре, советуем прочесть о русском колорите, который вдохновил известных дизайнеров.
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