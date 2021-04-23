Как самовар появился в России и стал символом семейного очага

Чаепитие за самоваром с баранками - любимая русская традиция

Самовары и Россия

Первые самовары появились еще в Древнем Риме (аутепсы) и Древнем Китае (хого)

Зарождение и становление промысла

Зародился самоварный промысел на Урале, но постепенно перекочевал в Тулу / Фото: ic.pics.livejournal.com

Первый тульский самовар создали в 1778 году и с тех пор изделия завоевали мировую популярность / Фото: culture.ru

Разновидности самоваров

Трактирный самовар и самовар-кофейник

Самовар-кухня и самая популярная модель тульского самовара - «Паричко»

Как работает водогрейная машина

Для растапливания самовара используются шишки, щепки и тлеющие угли / Фото: mirsamovarov.ru

Самовар - отличный вариант для чаепития на даче или дома / Фото: 1.bp.blogspot.com