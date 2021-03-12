Идеи цветочных башен для сада

Оригинальным украшением участка станут цветочные башенки. Они не занимают много места, что актуально для небольших дворов, но при этом позволяют вместить много растений и показать их во всей красе. Представляем вашему вниманию несколько идей цветочных башен, которые можно сделать своими руками буквально за несколько часов.

















































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