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Как правильно мыть окна

Чистые сверкающие окна – мечта любой хозяйки. Чтобы качественно и быстро очистить окна без мутных полос, важно знать несколько секретов. Соблюдайте технику, используйте специальный инвентарь – и все получится без необходимости перемывать по десять раз.

1. Мыть окна без попадания прямых солнечных лучей


 Если мыть окна при прямых солнечных лучах – качественной уборки не будет. Под солнцем используемая бытовая химия высохнет слишком быстро, не успев воздействовать на загрязнения. На стеклах останутся разводы и пятна, поэтому лучше отложить процесс мытья.

Как правильно мыть окна

2. В первую очередь отмыть раму окна


Подготовьте рабочее место – отправьте тюль и шторы в стирку, уберите все предметы с подоконника, ликвидируйте паутину. Отмойте раму тряпкой, смоченной моющим средством с дезинфицирующим эффектом. Двигайтесь сверху вниз, чтобы не тратить время на неизбежные потеки.
Как правильно мыть окна

3. Приготовить собственное моющее средство 


Заранее позаботьтесь о моющем средстве, которое не оставит разводов на стеклах. За 2 недели до уборки сделайте раствор из белого уксуса и воды, залейте им цедру лимона и поставьте в темное прохладное место. Жидкость не только качественно удалит грязь, но и продезинфицирует поверхности.
Как правильно мыть окна

4.Отказаться от бумаги 


Не стоит полагаться на старый бабушкин способ мытья газетной бумагой.
Она может испачкать как ваши руки, так и окна типографской краской. Лучше запаситесь салфетками из микрофибры и сухой ветошью для протирки.
Как правильно мыть окна

5. Применить специальный скребок 


Скребок для мытья окон – наиболее удобное, безопасное и эффективное приспособление. Он деликатно очистит стекла, не оставляя царапин. А модель с длинной ручкой позволит тщательно вымыть окна с уличной стороны без особого риска.
Как правильно мыть окна

6. Использовать швабру для мытья окон


 В процессе уборки пригодится и специальная швабра. Длинная ручка и подвижные вращающиеся насадки помогут соблюдать технику безопасности и эффективно очищать поверхности.
Как правильно мыть окна

7. Для регулярной уборки применять валик для чистки одежды с целью устранения пыли и грязи на подоконнике 


Между генеральными уборками поддерживать чистоту окон поможет валик. Он быстро соберет всю пыль и грязь.
Как правильно мыть окна

8. Избегать появления разводов на стекле, смешивая движения


Чередуйте полукруговые движения с направлениями сверху вниз, а высокие и большие окна мойте по частям.
Как правильно мыть окна

9. С помощью ластика для классной доски устранить оставшиеся следы на стекле 


Специальный ластик поможет бережно удалить стойкие пятна и следы со стекол без применения химических веществ и абразивных паст.
Как правильно мыть окна

10. Мыть окна снаружи и внутри два раза в год 


Генеральную помывку обычно устраивают 2 раза в год, перед осенними заморозками и после таяния снегов. В остальное время делайте обычную влажную уборку.
Как правильно мыть окна
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Использование этих хитростей поможет превратить мытье окон в быстрый и приятный процесс, радующий результатом.
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мытьёОкна
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