Скрытые возможности кнопки сброса суточного пробега, которые помогут выявить немало проблем

Далеко не каждый автомобилист знает о том, что кнопка сброса суточного пробега может использоваться не только для обнуления упомянутых данных. В большинстве автомобилей у этого незатейливого на первый взгляд приспособления есть еще одна очень важная возможность, которой не стоит пренебрегать при эксплуатации транспортного средства. Итак, что же можно сделать при помощи кнопки?
Можно запустить диагностику. |Фото: drive2.com.
Сброс суточного пробега – функция полезная, особенно для расчёта оптимального расхода топлива. Для нее на приборной панели есть даже специальная кнопка. При этом далеко не каждый автомобилист осведомлен о том, что в подавляющем большинстве моделей машине как отечественного производства, так и иностранного, функционал упомянутой кнопки не ограничивается одной только функцией сброса.
Полезная функция. |Фото: drive2.com.
Кроме этого, упомянутая кнопочка может также активировать режим диагностики приборной панели. Как несложно догадаться из его названия, необходим он для проверки работоспособности всех ее элементов, а также выявления конкретных ошибок. Зачем это нужно? Для того, чтобы автомобилист или мастер имели возможность выявить проблему без использования какого-либо специального, дополнительного оборудования.http://navote.ru/?p=21497
Нажимаем кнопку сброса. |Фото: web.archive.org.
Активировать режим проверки несложно. Сначала зажимаем кнопку сброса суточного пробега и параллельно с этим включаем зажигание. При этом должна загореться приборная панель, все ее символы. Когда это произойдет, необходимо опустить кнопку, а затем сразу же нажать ее еще раз. Это позволит завершить визуальный тест приборной панели и получить информацию о ее прошивке. Версия прошивки должна будет появляться цифрами на дисплее. Данная информация нужна главным образом для мастеров-электриков. После этого нажимаем на кнопку сброса суточного пробега еще раз, и на все том же дисплее должны будут появиться цифры.
При наличии неполадок идем в ремонт. ¦Фото: vk.com.
Если цифр нет, значит все в порядке. Если они все-таки появились, значит бортовой компьютер находит в приборной панели какие-то ошибки и неисправности. Далее дело остается за малым. Можно или обратиться сразу к специалисту, сообщив ему код ошибки, или же сначала взять техническое руководство и найти расшифровку проблемного кода. Стоит отметить, что достаточно часто ошибки не требуют серьезного вмешательства и связаны с банальным заполнением памяти приборной панели. Во всех остальных случаях нужно быть готовым раскошелиться.
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