9 языков Земли с причудливыми особенностями

Всякий, кто хоть однажды пробовал учить иностранный язык, знает, насколько это трудно. Даже в самых простых из них изучение одних только глагольных окончаний может занять добрую половину года. И это только среди европейских языков! Если же немного отвлечься от индоевропейской группы, можно найти примеры таких грамматических правил, которые поистине могут свести с ума.



Туюка требует всё объяснять

В чалкатонго вопросы невозможны

Языки аборигенов Австралии — сумасшедший джаз

Тайский язык имеет особую форму местоимения «вы», которая используется только в отношении короля

Берик одержим временем

Язык жестов бедуинов нарушает все возможные правила

В языке пирахан нет времен

Немецкие предложения — как марафонский забег

Бурушаски невероятно чувствителен к шуму