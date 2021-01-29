Зачем в советское время оставляли полузатопленные церкви, и Как сейчас их восстанавливают

Расширение акватории Волги и выделение огромных территорий под водохранилища – это вопрос, который до сих пор считается спорным. С одной стороны – дешевая электроэнергия, которой, кстати, мы до сих пор пользуемся, с другой – затопление сельхоз земель, лесов и памятников старины. Остовы древних церквей, возвышающиеся над водной гладью, уже много лет привлекают туристов и просто неравнодушных людей. Некоторые из святынь сегодня пытаются спасти.
За все время гидротехнического строительства в нашей стране в зону полного (или большей части территории) затопления попало 9 небольших городов: семь на Волге и по одному на Оби и Енисее. Так что количество затопленных церквей на самом деле достаточно велико – в одном только Пучеже в зону попали пять храмов. Правда, надо заметить, что из этих городков только два полностью были уничтожены, а остальные переместились на новые места и некоторые даже получили большее, чем раньше, развитие, как, например, Тольятти.
С затопленными территориями связано множество душераздирающих легенд: о том, как в срочном порядке перевозили целые города и люди чуть ли не ночью выбегали на улицы, чтобы погрузиться на машины; о верующих, приковавших себя к храмам, чтобы разделить участь святынь, о подводных домах и улицах… Однако верить городскому фольклору без проверки нельзя. Историки утверждают, что затопление городов проводилось не так быстро, без авралов. У людей было время переехать на новое место, и старые дома они чаще всего разбирали на стройматериалы. От бывших строений под водой сегодня можно найти только основания. Оставлять разрушающиеся здания в зоне навигации было просто опасно, да и стройматериалы были дороги, поэтому все, что только могли, из зоны затопления вывозили, даже леса вырубали. Несколько церквей стали исключением, и сделано это было с практическими целями.
Никольский собор с колокольней в селе Крохино в 1903 году
Колокольню в Калязине (Тверская область), – самый известный из затопленных храмов, - хотели использовать как тренировочную вышку для парашютных прыжков. Ее даже укрепили для этого еще до затопления – подсыпали слой грунта, благодаря чему сооружение до сих пор и держится в таких неблагоприятных условиях. Правда, тренировались ли там парашютисты-экстремалы – неизвестно, но после того, как по Угличскому водохранилищу стали ходить груженые баржи, высокая колокольня стала служить маяком.
В 80-е годы еще раз решался вопрос, не разобрать ли колокольню, так как ее состояние за прошедшие годы ухудшилось и даже наметился небольшой наклон. Опасались, что старинное сооружение просто рухнет. Однако было принято решение сохранить башню, и ее фундамент укрепили. При этом вокруг церкви образовался небольшой островок с причалами для лодок. В мае 2007 года в полуразрушенном храме была совершена божественная литургия и начался процесс его восстановления. 18 августа 2016 года на башне появились пять новых колоколов, и в летнее время здесь постоянно проводятся молебны. Колокольня привлекает не только верующих, но и туристов. За прошедшие годы она стала одним из главных символов небольшого городка Калязина.
Сегодня затопленная колокольня находится на небольшом островке
Еще один известный исторический объект с похожей судьбой – это Церковь Рождества Христова в бывшем селе Крохино Вологодской области. Храм в стиле позднего барокко, построенной в конце XVIII — начале XIX веков, ушел под воду в 1961 году при наполнении Шекснинского водохранилища. Оставляли высокое строение из тех же соображений, что и колокольню в Калязине – еще заранее, в 1953 году, на самом высоком куполе был установлен мигающий маяк для судоходства. Это и спасло храм от разрушения. Именно эту затопленную церковь можно увидеть в фильме Василия Шукшина «Калина красная».
Крохинская церковь в 80-е года, когда она еще служила маяком
К сожалению, через несколько десятков лет такой своеобразной «службы» стены церкви начали рушиться. К 2000-му году она уже не могла служить маяком из-за того, что от восточной части храма осталась только западная стена. Обрушения с каждым годом продолжались, и в конце 2013 года, во время шторма, рухнули оставшиеся части купола. Правда, уже с 2009 года команда энтузиастов пыталась спасти погибающий храм. Благодаря проходящему мимо нее маршруту туристических теплоходов, церковь получила мировую известность, и был учрежден благотворительный фонд «Крохино».
Проект восстановления церкви Рождества Христова в Крохине
Сегодня команды волонтеров уже построили рукотворную дамбу, защищающую храм от волн и льда, восстановили кладку подмытых стен и обустроили пешие мостки к ближайшему берегу. На собранные средства и целевые гранты разработаны проекты укрепления и восстановления церкви. Конечной целью проекта является консервация храма. Скорее всего, в нем будет оборудована небольшая часовня и сохранен стилизованный маяк на колокольне. За несколько лет здесь поработали около пятисот волонтеров. В ближайшем городке Белозерске для них даже построен кампус. В августе 2018 года администрация Вологодской области официально передала здание церкви Рождества Христова в собственность фонду «Крохино». Это первый в России случай передачи бесхозного мемориального объекта некоммерческой организации.
Сегодня любопытные путешественники кроме роскошных замков и храмов любят посещать разрушенные и заброшенные здания. Особенным вниманием пользуются Недострои и недоделки, которые туристы обожают не меньше, чем архитектурные шедевры
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