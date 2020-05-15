Удивительные места, где процветают бактерии

Бактерии повсюду. На самом деле, бактерий на Земле больше, чем звезд во Вселенной. Бактерии требуется 20 минут, чтобы разделиться на две (при благоприятных условиях). Это означает, что примерно за восемь часов одна бактерия может размножиться до 16 777 216 бактерий. Бактерии можно найти на скалах, в океанах, в почве и даже в арктическом снегу. Многие из них живут на различных других организмах, в том числе и на нас. Бытует мнение, что бактерии есть только в тех местах, которые выглядят грязными. Однако бактерии можно обнаружить и в, казалось бы, чистых местах. Вы будете удивлены, узнав, в каких местах обитают бактерии. Хотя не все бактерии опасны, а некоторые даже могут быть полезными для вашего здоровья, существует множество болезнетворных бактерий. В этом списке мы расскажем вам о 25 удивительных местах, где процветают бактерии, во что сложно поверить. В качестве дополнительного бонуса мы также добавили способы борьбы со всем этим полчищем бактерий.



25. Простыни и одеяла

24. Каппа

23. Игрушки домашних питомцев

22. Кафетерий

21. Выключатели

20. Деньги

19. Мобильник

18. Тележка для покупок

17. Солонка и перечница

16. Вентиль

15. Клавиатура

14. Кухонный стол

13. Подставка для зубных щеток

12. Рюкзаки

11. Карта меню

10. Компьютерный класс

9. Пульт для телевизора

8. Кофеварка

7. Разделочные доски

6. Ванная

5. Зубная щётка

4. Тряпки и губки для посуды

3. Кухонная раковина

2. Ковры, полы и коврики

1. Дверные ручки, перила и ручки шкафов