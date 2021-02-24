Ошибки, из-за которых холодильник выйдет из строя быстрее, чем нам хотелось бы

Холодильник — наш незаменимый помощник и верный друг. Он стоит на страже свежести продуктов, его мы периодически навещаем ночами, чтобы немного подкрепиться. Но о том, как правильно ухаживать за этим бытовым прибором, мы задумываемся, лишь когда он выходит из строя. Между тем поддерживать его в рабочем состоянии проще, чем кажется.

Мы разобрались, что больше всего вредит холодильнику и как можно с легкостью избежать этих ситуаций. А в бонусе — наиболее распространенные ошибки при хранении продуктов.



Не проверяем уплотнитель на двери

Не вовремя убираем еду в холодильник

Не размораживаем холодильник

Забываем чистить холодильник

Устанавливаем неправильную температуру

Не меняем фильтр для воды

Загружаем слишком много продуктов

Храним слишком мало продуктов

Оставляем дверцу открытой слишком долго

Размещаем холодильник в неправильном месте

Бонус: как правильно хранить различные продукты

Уплотнитель защищает холодильную и морозильную камеры от поступления теплого воздуха извне. Если он прохудился, температура внутри становится выше той, что вы обозначили. Проверить, все ли в порядке, поможет простой трюк: возьмите купюру, вставьте ее между дверцей и корпусом холодильника, закройте дверцу. Теперь попробуйте вытащить купюру.Если банкнота осталась на месте, все в порядке. Если же она легко достается, возможно, уплотнитель загрязнен. Очистите его и повторите тест. Купюру вытащить так же легко? Тогда пора менять уплотнитель.Ставить слишком горячие блюда в холодильник — плохая идея. Из-за этого температура прибора повысится.Но и оставлять несъеденное надолго без холода тоже не стоит: при комнатной температуре бактерии размножаются быстрее. Поэтому убирать кулинарные шедевры в холодильник стоит не позже, чем через 2 часа после приготовления.В холодильниках с системой No frost наледь и иней не образуются. Если же вы увидели их, это сигнал поломки, и технику лучше отдать в ремонт. Обладателям более скромных моделей придется периодически вручную размораживать холодильную и морозильную камеры при появлении инея.Фен и другие способы ускорения разморозки лучше не использовать — горячий воздух может навредить уплотнителю. Из-за этого он будет менее эластичным. Лучше дать льду растаять без посторонней помощи. Этот способ подходит для всех холодильников, но перед разморозкой внимательно прочитайте инструкцию к вашему прибору.Вы помните, когда в последний раз чистили холодильник? Первым в очереди на чистку идет конденсатор, который отводит тепло по изогнутым трубкам. На конденсаторе скапливается не только пыль, но и волосы, шерсть домашних животных. Все это замедляет его работу, нагрузка на компрессор увеличивается, чтобы холодильник не перегревался.Чистить устройство советуют дважды в год с помощью обычного пылесоса. Раз в три месяца протирайте холодильник изнутри и снаружи. Это предотвратит появление неприятного запаха, плесени и болезнетворных микроорганизмов. Чтобы облегчить себе жизнь, еженедельно проводите ревизию продуктов, отправляя испортившиеся или просроченные в мусорное ведро.Идеальная температура, которая и продукты сохранит, и холодильнику не навредит, составляет +1… +3 °C. В морозилке поддерживайте температуру −18 °C. Так в ваших продуктах не зародится жизнь, а холодильник не придется часто размораживать, и он прослужит вам дольше. А еще это избавит от неприятных запахов. Если выкрутить значение на максимум, холодильник будет использовать все свои мощности и быстро придет в негодность.Большая часть современных холодильников оснащена системой подачи воды и льдогенератором. Фильтр для очистки воды нужно менять раз-два в год. В противном случае примеси будут оседать на стенках и трубочках фильтра, что затруднит подачу воды. А это может вывести льдогенератор из строя.Если на полках холодильника яблоку негде упасть, это повод задуматься перед следующим походом в магазин. Обилие блюд затрудняет циркуляцию воздуха, пища будет медленнее охлаждаться, а кое-что может даже испортиться из-за неподходящей температуры.Продукты могут заблокировать отверстия вентилятора. Из-за этого охлаждающая способность снизится, а счета за коммуналку могут заметно вырасти: прибору придется работать на полную мощность. Кстати, некоторые продукты, которые занимают место в холодильнике, вполне могут храниться при комнатной температуре, например острый соус или кофейные зерна.Когда на полках шаром покати, это тоже не лучшим образом сказывается на работе холодильника. Пустое пространство требует больше энергии для охлаждения. Прибор будет работать максимально эффективно, если холодильная камера заполнена на 2/3, а морозильная — на 3/4.Бывает, что хочется съесть что-то вкусненькое, но что именно — непонятно. Не открывайте дверцу холодильника, пока не определились, чем собираетесь полакомиться. Аж 7 % энергии, которую тратит холодильник, приходится именно на то время, пока мы держим дверь открытой.Теплый воздух проникает внутрь, чтобы поддерживать нужную температуру, компрессор работает активнее. Это может не только дорого обойтись, но и стать причиной неприятного сюрприза — конденсата.Расположить холодильник по соседству с плитой или микроволновкой кажется хорошей идеей. Но такое удобство пагубно скажется на приборах. От плиты и СВЧ-печи исходит тепло, поэтому боковая стенка холодильника будет нагреваться, и прибору придется работать на пределе возможностей. Между ними рекомендуют оставить расстояние от 1 до 3 м. По возможности размещайте холодильник вдали от прямых солнечных лучей.Сырое мясо или рыба будут куда лучше чувствовать себя в специальном ящике либо на нижней полке. Во-первых, она самая холодная — продукты дольше сохранят свежесть. Во-вторых, в упаковке запросто могут быть дырки или трещины, через которые сок попадет на другие продукты. Это не повредит холодильнику, но сделает его рассадником микробов.Обычно мы складываем овощи и фрукты в один контейнер. Из-за этого они портятся быстрее, чем могли бы. Некоторые фрукты и овощи (например, яблоки, томаты, цитрусовые) выделяют газ этилен, который пагубно влияет на соседей. Часть плодов особенно восприимчива к этилену, в том числе брокколи, морковь, кабачки. Чтобы все они дольше сохраняли полезные свойства и вкус, храните их в разных контейнерах или на разных полках.Какие из этих ошибок вы допускали?