Как фильм, обреченный на провал, получил 5 Оскаров и мировую популярность: «Гладиатор» Ридли Скотта

Ровно 20 лет тому назад впервые вышел на широкие экраны исторический широкомасштабный блокбастер Ридли Скотта «Гладиатор». Картина, изначально обреченная на провал, созданная практически без сценария и в мировом прокате собравшая без малого пол миллиарда долларов, была представлена в семи номинациях на престижную премию «Оскар», получив при этом пять заветных статуэток; а также удостоилась «Золотого глобуса» в главной номинации, пяти премий BAFTA, включая приз зрительских симпатий и многих других наград. О том, как снималась кинолента, что осталось за кадром, о великолепном актерском составе, а также о продолжении блокбастера, которое режиссер намерен снять в ближайшем будущем, далее - в нашем обзоре.
Когда американский кинорежиссер Ридли Скотт задумал снять киноленту с многомиллионным бюджетом о Римской империи, многие в Голливуде предположили, что эта затея изначально обречена на провал. Ведь жанр исторического кино, казалось, уже несколько десятилетий как изживший себя канул в небытие. Со всех сторон режиссеру говорили, что история об античности Древнего Рима, вряд ли сможет кого увлечь, когда даже в западноевропейских школах дети почти не изучают ее.
Американский кинорежиссер Ридли Скотт.
Однако ко всеобщему удивлению и восхищению - Ридли Скотт смог создать не только масштабную и пафосную, но и глубоко эмоциональную историю, потрясшую зрителей и Америки, и Европы, и всего мира. Кинолента вышла настолько удачной, что не только сорвала прокатный куш в 460,5 миллиона долларов и получила пять «Оскаров» (в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучшие костюмы»), но и вдохнула новую жизнь в жанр, который сейчас широко представлен и в кино, и на телевидении. К слову сказать, по результатам года фильм стал вторым по сборам в международном прокате. На первом месте с небольшим перевесом оказался приключенческий боевик «Миссия: невыполнима 2». Это был поистине феноменальный успех Ридли Скотта и всей его команды.
Критики тогда выделили три важных фактора такой грандиозной удачи. Прежде всего, многими была отмечена потрясающая игра Рассела Кроу, называя актера буквально суперменом из Колизея. Говорилось также, что фильм стал достойным опытом возрождения жанра пеплума (исторический жанр), который был популярен в 1950—1960-х и напрочь забыт в течение сорока лет. Многие также утверждали, что «Гладиатор» во многом задал высокие стандарты качества съёмок и постановки в целом в кинематографе.
После непредсказуемого успеха фильма Ридли Скотта в последующие годы на широкие экраны вышли «Троя» с Брэдом Питтом, «Александр» с Колином Фарреллом, «Орёл девятого легиона», «Бен-Гур» и многие другие ленты, но они так и остались в тени «Гладиатора», который был первым подобным проектом после многолетнего перерыва.
Кратко о сюжете
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000).
Блокбастер переносит зрителя в Древний Рим времён императора Марка Аврелия и рассказывает историю о доблестном генерале Максимусе, который потерял все, но, став гладиатором, отомстил и за гибель своей семьи, и за свое доброе имя.
Все действие картины буквально разворачивается вокруг Максимуса, военачальника великой Римской империи, который возглавлял ее легионы, годами воюя с противниками. Непобедимые воины, которыми командовал этот отважный герой, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад.
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000).
Но случилось так, что отважный воин, оказался бессилен против придворных интриг: в результате вероломного заговора была убита его жена и сын, а он сам приговорен к смертной казни. Чудом, избежав гибели, Максимус попадает в рабство и становится гладиатором. Готовясь отомстить своему главному врагу, он снискал себе славу непобедимого в кровавых поединках. И вот однажды наш герой оказывается в знаменитом римском Колизее. Именно здесь, на его арене, в одном из кровавых боев ему предстоит отомстить заклятому врагу, правда, ценой своей жизни...
Фильм-импровизация: как Ридли Скотт снимал свой блокбастер
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000). Рассел Кроу в роли генерала Максимуса и Хоакин Феникс в роли Коммода.
Ридли Скотт в 1999-м, вдохновившись романом Дэниела Пратта Мэнникса «Путь гладиатора», буквально окунулся в историю античности и набросал собственный сюжет, в центре которого был римский атлет Нарцисс, убивший императора Коммода. Невзирая на неутешительные прогнозы, началась подготовка к экранизации. Однако первая версия сценария, написанная Дэвидом Францони, не удовлетворила режиссера так как, по его мнению, была слишком поверхностной. Для его переработки Ридли нанял Джона Логана, известного по фильму «Авиатор», потом к нему присоединился Уильям Николсон («Страна теней»).
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000).
Сценаристы изменили и персонажей, и сюжет предстоящей картины, добавив при этом больше эмоциональных сцен. И теперь главным персонажем стал генерал Максимус, по одной из версий названный в честь римского государственного деятеля и полководца Секста Квинтилия Максима. А в основу сценария также заложили его личную трагическую историю о предательстве, потери родных и о его мести.
Однако и после фундаментальной переработки фильм снимался практически без сценария: режиссёра не устроила целиком и новая версия. В итоге Скотт сократил текст до 21 страницы и приступил к съёмкам, оставив простор для импровизации, и уже додумывал вместе с главным героем картины Расселом Кроу эту историю по ходу съёмок.
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000). Актеры: Рассел Кроу, Оливер Рид, Джимон Хонсу.
К слову сказать, правки в сюжет Скоттом вносились практически до конца съёмочного процесса. Кардинально он изменил и несколько ключевых моментов. Так, к примеру, в оригинальном сценарии Максимус оставался в живых, но режиссер пришел к выводу, что главному герою, отомстившему за погибшую семью, больше нечего делать в этом мире.
«Помню, Ридли подошёл ко мне на площадке и сказал: Смотри, судя по тому, к чему всё идет, я не вижу причин, почему ты должен выжить. Суть этого персонажа — в этом чистом акте мести за свою жену и ребёнка. И как только он отомстит, что он будет делать? У него есть одна единственная цель — встретиться с женой в загробном мире и извиниться, что его не было рядом. Вот и всё», — рассказывал после съемок актер Рассел Кроу, исполнивший роль главного героя фильма.
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000).
Ещё одной из причин частичной переработки сценария стала неожиданная смерть актёра Оливера Рида за три недели до окончания съёмок. Его персонаж Проксимо был очень важен для сюжета. Режиссер мог бы переснять сцены с другим актером, но принял решение сохранить кадры с участием Рида. В результате финальные сцены сценария были переписаны, а фильм дорабатывали с помощью CGI и дублёра. В итоге создатели картины посвятили ее памяти Оливера Рида.
Где и как снимали фильм
Съёмочный процесс проходил с января по май 1999 года. Стартовой точкой была Германия. Затем было получено разрешение на съёмки на лесном участке под Голуэем в Ирландии. Лес был отдан буквально на сожжение кинематографистам. Сцены, связанные с пустыней, были отсняты в марокканском городе Уарзазат, где построили арену на 30 тысяч мест, именно там Максимус проводил свои первые бои.
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000). Рассел Кроу в роли генерала Максимуса.
Над сценами Древнего Рима работали на Мальте, в форте Рикасоли, где из гипса и фанеры была построена копия части римского Колизея высотой порядка 16 м. Возведение монументальной конструкции заняло несколько месяцев и обошлось примерно в 1 миллион долларов.
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000).
Режиссер всеми средствами и способами добивался максимальной натуралистичности, и это касалось буквально всего съёмочного процесса. Одна из впечатляющих сцен «Гладиатора», где на арене Колизея появляются живые тигры, была снята с участием настоящих животных. Они находились всего в пяти метрах от Рассела Кроу. Правда, за тиграми постоянно присматривал ветеринар с дротиками-транквилизаторами, готовый усыпить зверей, в случае опасности.
Отступление от исторических фактов
Увы, в погоне за зрелищностью создатели пренебрегли историческими фактами. Так, при правлении Марка Аврелия на самом деле никакого полководца Максимуса не существовало, а звание «генерал» и вовсе появилось лишь в 16 веке во Франции. Впрочем, и не мудрено. Ведь фильм по задумке режиссера, должен был ярко и правдоподобно отразить лишь дух того времени.
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000). Рассел Кроу в роли генерала Максимуса.
О чем будет продолжение блокбастера
И вот совсем недавно, в канун 20-летия выхода в свет популярного блокбастера, Ридли Скотт объявил о запуске в производство продолжения «Гладиатора». В заявлении было сказано, что сценарист Питер Крэйг, известный по работам «Город воров», «Голодные игры: Сойка-пересмешница», уже приступил к написанию сценария. Подробности сюжета пока не разглашаются, однако абсолютно точно известно, что режиссер не намерен воскрешать погибшего героя Рассела Кроу. В центре новой истории окажется сын Максимуса и племянник императора Коммода – Люций. Думается, эта кинолента будет достойным продолжением знаменитой киноленты, покорившей сердца миллионов.
Режиссер намерен приступить к работе довольно скоро - как только будут улажены организационные работы и утвержден сценарий. Однако, судя по тому, как режиссер относится к работам сценаристов, это может произойти не так быстро как рассчитывает зритель.
Как отметил в одном из интервью Рассел Кроу, которому доводилось неоднократно сотрудничать с режиссёром, для Ридли Скотта это нормальная практика.«Мы никогда не снимаем фильм, который был бы полностью готов к съёмке. Но у Ридли есть прогресс: «Гладиатора» мы начали снимать, когда была готова 21 страница, «Хороший год» — когда было 48 страниц, а «Гангстер» — 64 или 65 страниц».
Актерский состав киноленты 20 лет тому назад и сегодня
Рассел Кроу - австралийский и американский киноактёр и режиссёр.
Рассел Кроу (1964 г.р.) - австралийский и американский киноактёр и режиссёр новозеландского происхождения был достаточно известен и до 2000-го, но мировую славу, а также Оскар ему принёс именно «Гладиатор», где он блестяще сыграл роль главного героя картины - отважного Максимуса. После совместной работы Кроу стал одним из любимых актеров режиссера Ридли Скотта: впоследствии он снял его еще в четырех своих проектах. Он отмечал, что Кроу — соавтор картин, в которых снимается. «Когда Рассел берёт на себя роль, он привносит много полезного, действительно выкладывается, и у него много идей. Как только мы выбрали его на роль Максимуса, он начал читать сочинения Марка Аврелия и знакомиться с историей Римской империи. Он и по другим темам очень начитан».
Кадр из кинофильма «Гладиатор» (2000). Рассел Кроу в роли генерала Максимуса.
Это одна из лучших ролей Рассела Кроу. Именно она в полной мере раскрыла его талант драматического артиста. Благодаря ей он стал одним из ведущих актеров Голливуда и поучаствовал во многих успешных проектах, таких как: «Прекрасный разум», «Американский гангстер», «Робин Гуд», «Бедные» или «Человек из стали». В 2013 году Рассел Кроу женился на актрисе Даниэль Спенсер. Союз продержался 5 лет, от брака остались двое сыновей. Сейчас актеру 56 лет. Судя по последним фото, он значительно потерял физическую форму. Некогда пример для подражания - сейчас больше похож на рядового обывателя.
Хоакин Феникс - американский актёр, продюсер, музыкант и клипмейкер.
Хоакин Феникс в роли Коммода
Благодаря роли жестокого и жалкого сына императора, который убил своего отца, чтобы узурпировать власть, Хоакин Феникс получил признание критиков за то, что с большим актерским мастерством показал уязвимую личность своего персонажа. Роль также помогла Хоакину получить первую номинацию на Оскар в своей карьере. Дальнейшую свою карьеру Феникс связал с режиссурой музыкальных клипов, производством фильмов и телевизионных шоу. Но и об актерской работе не забывал. Он снялся в десяти довольно успешных фильмов, а в прошлом году взял Оскар за роль «Джокера» в одноименном фильме.
Конни Нильсон - датская актриса.
Конни Нильсон - в роли принцессы Люциллы, старшей сестры Коммода
Датская актриса Конни Нильсен, сыгравшая роль принцессы Люциллы, старшей сестры Коммода, которая влюбляется в Максимуса и часто приходит ему на помощь. Эта роль помогла актрисе завоевать известность и признание в Голливуде, и ее карьера стремительно пошла в гору. После «Гладиатора» Конни снялась в таких фильмах, как «Ледяной урожай», «Нимфоманка», «Миссия на Марс», «Лига Справедливости».
Джимон Хонсу - американский актёр и модель бенинского происхождения.
Джимон Хонсу играет в фильме Джубу, помощника Максимуса. Начав свою карьеру в Голливуде в 90-тые, Хонсу подошел к роли в «Гладиаторе» достаточно известным актером второго плана. По мнению критиков с ролью он справился превосходно, чем упрочил свои позиции. По сей день Джимон играет в голливудских блокбастерах, правда, как и прежде на второстепенных ролях.
Оливер Рид - известный британский актёр.
Оливер Рид (1938 – 1999)
Оливер Рид и в реальной жизни был, что называется, настоящим мачо, поэтому в фильмах играл только мужественных и бесстрашных героев. «Дьяволы», «Отверженный», «Влюблённые женщины», «Три мушкетера» – далеко не полный перечень его ролей.
Погубила актёра страсть к алкоголю. Пьянство Рида порождало множество конфликтов не только в быту, но и на съемочной площадке, некоторые из которых доходили до драк. Сам актёр открыто заявлял, что расстанется с бутылкой только после смерти. Во время съемок «Гладиатора» в мае 1999 года никто даже предположить не мог, что всё это в итоге обернётся трагедией. Как-то после съемочного дня Оливер зашел в бар и принял участие в игре «Перепей меня» с пятью молодыми матросами. После нескольких литров пива, бессчетного множества виски и трёх бутылок ямайского рома, сердечный приступ поставил крест на его карьере и жизни. В знак памяти бар переименовали в «Ollie`s Last Pub» («Последний паб Оливера»).
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