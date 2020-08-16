Где найти отчество в иностранной фамилии, или Как относились к отцовскому имени в культуре разных народов

Пусть европейцы и поднимают удивленно брови, заслышав привычную для русского языка конструкцию имени-отчества, а все же относительно недавно и они именовали друг друга «по батюшке». А самое интересное, что во многих случаях продолжают это делать, пусть и неосознанно. Ведь несмотря на отмирание разных давних традиций отчество слишком прочно вплетено в мировую культуру: с ним – или с его отзвуками – так или иначе жить еще многим поколениям.

Отчество - знак уважения к своему роду

По-научному отчество называется «патронимом», является частью родового имени. Кстати, ребенку может доставаться и матроним, или матчество – имя, получаемое от матери: явление крайне редкое для многих народов, но вовсе не невозможное.

Отчества появились гораздо раньше, чем постоянные родовые имена – фамилии. Основным назначением патронимов была более точная идентификация человека, к тому же, подобное обращение, с упоминанием отца, давало возможность выразить уважение и самому собеседнику, и его роду.

Фамилии появились по причине усложнения экономических связей

Фамилии стали появляться около тысячи лет тому назад – сначала в итальянских областях, потом – среди французов, англичан и других европейских народов.

Предшественником фамилии было прозвище, которое давалось человеку и переходило от него потомкам.

Сейчас отчества можно услышать в основном там, где традиция использования фамилий возникла не так давно – либо же не возникла вообще. Да, и такие культуры существуют в современном обществе.

К имени древнегреческого философа Эпикура добавлялось «Неоклеос Гаргиттиос», то есть «сын Неокла из Гаргитты»

Древние греки, пусть самые прославленные из них и вошли в историю под единственным именем – Еврипид, Демосфен, Аристотель, все же получали и отчества тоже, которые, правда, использовались лишь при составлении документов.

В арабском языке на отца указывает слово «ибн» в составе имени, что означает «сын». То есть Муса ибн Шакир, знаменитый персидский астроном, был сыном Шакира и носил личное имя Муса. Иногда полное имя удлинялось, например, сын упомянутого человека, тоже астроном, звался Мухаммад ибн Муса ибн Шакир. Пророк Иса именуется через матроним – «Иса ибн Марьям», то есть «сын Марьям». Для женских имен иногда используется частица «бинт», то есть «дочь».

Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб не зря получил прозвище «Хоттабыч»

В еврейских именах указанием на отца служит приставка «бен», то есть «сын». В арамейском языке эту роль выполняла частица «бар». Имя Варфоломей, по всей видимости, в первоначальном своем виде означало «сын Толмая (Птолемея)».

Отчества по-русски

В России отчества благополучно сохраняют позиции и в XXI веке, во всяком случае, нет никаких причин предполагать их уход в небытие как атрибутам прошлого. А история отечественных патронимов долгая и довольно интересная.

Привычные сейчас окончания «-ович» и «-евич» когда-то могли украшать лишь имена князей и знати Московской Руси. Исключением стала семья купцов Строгановых – в XVII веке дозволением носить такое отчество они были награждены за усердную службу отечеству. Петр Семенович Строганов в 1610 году грамотой Василия Шуйского был пожалован особыми привилегиями: «

писать его с вичем, судить только в Москве, излишних пошлин с товаров не брать, креста самому не целовать

(то есть не приносить присяги в процессах)».

Купцы Строгановы носили эксклюзивное, только им полагавшееся звание - «именитые люди»

Обычные люди – «подлые» - носили свое собственное имя, к которому добавлялось указание на отца: например, Иван Петров (то есть сын Петра). Со временем отчества стали превращаться в фамилии. В екатерининские времена имена младших офицеров – до капитана включительно – вносились в официальные документы без отчества, для более высоких чинов отчества уже были предусмотрены, правда, в варианте с окончанием на «-ов» и «-ев».

Генералам и высшим чиновникам полагалось отчество в его современном понимании: на «-ич», «-ович» или «-евич».

Правда, в общении такие тонкости не соблюдались, и между собой, без титулов, общались запросто, используя и положенные генералам отчества, таким образом выражали уважение и почтение к собеседнику.

Петр Стефанов Стоянов, бывший президент Болгарии

Сейчас конструкция «Петр Иванов Петров» несколько режет глаз и слух, поскольку для российского языка стала устаревшей. А вот болгарам она странной не кажется – именно так образуются их имена и сейчас.

Кто в Европе не признает фамилий, отдавая предпочтение отчествам

Из европейских народов не одни только славяне могут похвастаться активным использованием отчеств. Собственно говоря, используют их практически во всех странах этой части света, разве что порой неосознанно. Например, обычная для англоязычного мира фамилия «Джонсон» - не что иное, как указание на «сына Джона», когда-то вместо роли отчества получившее статус фамилии и таким образом закрепившееся как родовое имя семьи.

Туве Янссон, финская писательница

Прибавление к имени части слова «son», означающего «сын», было свойственно не только англоязычным народам. Так же звучало отчество у жителей Скандинавии, причем до XX века фамилиями они не пользовались. В лучшем случае человек мог получить прозвище.

Когда в 1901 году в стране был принят закон, обязавший шведов иметь фамилию, большая часть населения, недолго думая, записала в этом качестве собственное отчество или прозвище, которое иногда родители давали ребенку – часто оно относилось к окружающей природе.

А вот в Исландии фамилий нет до сих пор – исключение составляют лишь те редкие случаи, когда речь идет о родовом имени иностранца и его потомства. Для остальных жителей страны достаточно имени и отчества.

Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир

К имени отца в родительном падеже прибавляется все то же «son», а к женским – «dóttir», что значит «дочь». В некоторых случаях исландцы берут и «второе отчество» - по деду.

«Вычислить» фамилии, которые когда-то были отчествами, не очень сложно – достаточно приглядеться к написанию. Например, распространенное «мак» в начале ирландских и шотландских фамилий когда-то было указанием на сына.

Имя профессора Макгонагалл тоже отсылает к старому обычаю использовать патронимы в качестве фамилий

Нормандское «fitz» стало во французском языке словом «fils», то есть снова – «сын». А потому Фитцджеральды, Фицджеймсы, Фицуильямы – это потомки тех, кто превратил когда-то свои отчества в фамилии. Кстати, фамилию Фицрой раньше было принято давать незаконнорожденным сыновьям английских королей.

Фрэнсис Скотт Фитцджеральд