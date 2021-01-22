25 самых фотографируемых городов мира

Какое же путешествие без фотокамеры? Ведь именно фотографии позволяют нам сохранить теплые и радостные воспоминания о самых впечатляющих моментах наших поездок, запечатлеть то, что вызвало у нас настоящий восторг. Представляем вам рейтинг из 25 городов мира, которые чаще, чем другие места, покоряют сердца путешественников и заставляют их неустанно нажимать на кнопку спуска затвора. По сути, эти места туристы считают самыми прекрасными, эффектными и зрелищными в мире!



Нью-Йорк, США











Париж, Франция











Лондон, Великобритания











Торонто, Канада











Сингапур











Сан-Франциско, США











Рим, Ватикан, Италия











Чикаго, США











Венеция, Италия











Амстердам, Нидерланды











Токио, Япония











Стамбул, Турция











Архипелаг Вестманнаэйяр (Вестманнаэйар), Исландия











Москва, Россия











Сиэтл, США











Милан, Италия











Киев, Украина











Сан-Паулу, Бразилия











Лиссабон, Португалия











Вена, Австрия











Ванкувер, Канада











Тайбэй, Тайвань











Барселона, Испания











Монреаль, Канада











Флоренция, Италия











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