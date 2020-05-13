Вирусолог назвал цифру переболевших, после которой в РФ отменят карантин

России сегодня не смысла использовать китайскую стратегию, чтобы обуздать распространение коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

Об этом в интервью «Известиям» заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, отвечая на вопрос, есть ли смысл ужесточать в РФ карантин.

«Сейчас уровень инфицирования в стране такой, что нам нет смысла использовать китайскую стратегию. Остается вариант естественной вакцинации населения, то есть путь, по которому проходят США и европейские страны. Таким образом, нужно поддерживать карантинные меры на таком уровне, чтобы клиники, госпитали, больницы справлялись с потоком заболевших», – сказал Волчков.

По его словам, ослабить нынешние меры можно будет после того, как доля переболевших COVID-19 людей будет на уровне 25–30% населения.

«Для этого требуется протестировать одномоментно на антитела, допустим, 10 тыс. человек. Несмотря на погрешность, по этим цифрам можно будет сделать вывод о том, близки ли мы к выходу из карантина», – отметил ученый.

При этом он считает, что российская система здравоохранения нормально справляется с эпидемией.

«У нас контролируемая ситуация – лучше, чем во многих странах. Мы на данный момент действительно хорошо справляемся с инфекцией», – считает вирусолог.