Показания счетчиков

Так вот, а для мамы переписывание данных вообще событие. Так как чтобы добраться до счетчиков, ей нужно снять всю посуду и приборы со столешницы, потом поднять саму столешницу, перегнуться через бортик и попытаться рассмотреть числа в темноте. Счетчики расположены внутри углового кухонного шкафчика. Вот так выглядит этот шкафчик со счетчиками при поднятой столешнице:
Да, можно пользоваться фонариком. Да, потом уже она приловчилась опускать в эту нишу телефон и фотографировать, но тем не менее все равно эти действия нельзя назвать простыми.
Я стал смотреть современные счетчики с функцией дистанционной передачи данных, но... во-первых, это нужно снимать старые, ставить новые, пломбировать. Во-вторых, доверия они не вызывали с точки зрения надежности. Ну и стоили относительно много.
Тогда мной было придумано вот что:
Я заказал с алиэкспресс за какие-то копейки два эндоскопа:
Гибкий провод, который можно согнуть в нужном положении, регулирующаяся яркость светодиодов для использования в темном месте (ну, собственно, назначение эндоскопа).
Обмотал вокруг труб, направил камеру на счетчик,накрыл столешницей, оставив торчать только два проводка для подсоединия к телефону:
В принципе, их можно даже потянуть, чтобы не тянуться с телефоном через стол:
И теперь для снятия показаний нужно всего лишь вставить провода в телефон и сделать скриншот:
Готово! Теперь это занимает пару секунд, очень удобно и является предметом зависти всех соседей, которые "тоже такое хотят":)
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