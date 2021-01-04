Показания счетчиков

Так вот, а для мамы переписывание данных вообще событие. Так как чтобы добраться до счетчиков, ей нужно снять всю посуду и приборы со столешницы, потом поднять саму столешницу, перегнуться через бортик и попытаться рассмотреть числа в темноте. Счетчики расположены внутри углового кухонного шкафчика. Вот так выглядит этот шкафчик со счетчиками при поднятой столешнице:

Да, можно пользоваться фонариком. Да, потом уже она приловчилась опускать в эту нишу телефон и фотографировать, но тем не менее все равно эти действия нельзя назвать простыми.

Я стал смотреть современные счетчики с функцией дистанционной передачи данных, но... во-первых, это нужно снимать старые, ставить новые, пломбировать. Во-вторых, доверия они не вызывали с точки зрения надежности. Ну и стоили относительно много.

Тогда мной было придумано вот что:

Я заказал с алиэкспресс за какие-то копейки два эндоскопа: