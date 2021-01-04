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Показания счетчиков

Показания счетчиков

У мамы счетчики на кухне расположены в очень неудобном месте. Наверное, у многих такая проблема. И когда я снимаю показания со своих счетчиков - не скажу, что это занятие очень простое.

Так вот, а для мамы переписывание данных вообще событие. Так как чтобы добраться до счетчиков, ей нужно снять всю посуду и приборы со столешницы, потом поднять саму столешницу, перегнуться через бортик и попытаться рассмотреть числа в темноте. Счетчики расположены внутри углового кухонного шкафчика. Вот так выглядит этот шкафчик со счетчиками при поднятой столешнице:

Показания счетчиков Вода, Счетчик, Неудобство, Лайфхак, Лига Лени, Камера, ЖКХ, Длиннопост

Да, можно пользоваться фонариком. Да, потом уже она приловчилась опускать в эту нишу телефон и фотографировать, но тем не менее все равно эти действия нельзя назвать простыми.

Я стал смотреть современные счетчики с функцией дистанционной передачи данных, но... во-первых, это нужно снимать старые, ставить новые, пломбировать. Во-вторых, доверия они не вызывали с точки зрения надежности. Ну и стоили относительно много.

Тогда мной было придумано вот что:

Я заказал с алиэкспресс за какие-то копейки два эндоскопа:

Показания счетчиков Вода, Счетчик, Неудобство, Лайфхак, Лига Лени, Камера, ЖКХ, Длиннопост

Гибкий провод, который можно согнуть в нужном положении, регулирующаяся яркость светодиодов для использования в темном месте (ну, собственно, назначение эндоскопа).

Обмотал вокруг труб, направил камеру на счетчик,накрыл столешницей, оставив торчать только два проводка для подсоединия к телефону:

Показания счетчиков Вода, Счетчик, Неудобство, Лайфхак, Лига Лени, Камера, ЖКХ, Длиннопост

В принципе, их можно даже потянуть, чтобы не тянуться с телефоном через стол:

Показания счетчиков Вода, Счетчик, Неудобство, Лайфхак, Лига Лени, Камера, ЖКХ, Длиннопост

И теперь для снятия показаний нужно всего лишь вставить провода в телефон и сделать скриншот:

Показания счетчиков Вода, Счетчик, Неудобство, Лайфхак, Лига Лени, Камера, ЖКХ, Длиннопост

Готово! Теперь это занимает пару секунд, очень удобно и является предметом зависти всех соседей, которые "тоже такое хотят":)

 

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