Обычный дантист путешествует по миру и бесплатно лечит зубы беднякам

У каждого человека своё представление о счастье. Кому-то нужна дорогая вилла на берегу океана, а кто-то мечтает об обычной… улыбке. Увы, в наше время иметь здоровые зубы – дорогое удовольствие. Многие нуждающиеся люди во всем мире не могут позволить себе лечение у дантиста, а тем более – протезирование. И именно им решил сделать подарок молодой бразильский стоматолог Фелипе Росси. С командой волонтёров он путешествует по миру и абсолютно бесплатно возвращает беднякам их улыбки.
Женщина до посещения стоматолога и после.
Четыре года назад Фелипе основал зубоврачебную компанию Por1sorriso, главная цель которой – чинить зубы беднякам. 38-летний дантист стал директором по сбору средств, и с помощью своей благотворительной акции он решил творить добро по всем миру. Вместе с единомышленниками врач уже побывал в малообеспеченных общинах не только Бразилии, но и других стран – например, Кении и Мозамбика.
Молодой врач и его команда сфотографировались вместе с юным пациентом. /Кадр из видеорепортажа на сайте организации Рor1sorriso.
Фотографии своих пациентов «до» и «после» дантист выкладывает в Instagram. Изменения, которые происходят в лицах этих простых людей после того, как у них появились красивые улыбки, просто поражают. Новые зубы не только делают человека моложе – порой они кардинально меняют его внешность, в полном смысле превращая дурнушку в красавицу, а неопрятного на вид старика – в привлекательного пожилого мужчину.
Некрасивых женщин не бывает. Всё дело в улыбке.
Человек меняется кардинально. А ведь достаточно просто вставить новые зубы.
Молодая женщина по имени Терри – одна из тех, чью жизнь изменила обычная процедура в зубоврачебном кабинете.
– До операции вся моя жизнь была сплошной черной дырой. Многие годы я не имела возможности улыбаться на фотографиях, и это всегда было унизительно, потому что люди, делающие групповые снимки, постоянно говорили мне: «Ну, улыбнись» улыбнись!», и я не знала, что ответить, – говорит она.
Причиной потери зубов стала сильная депрессия: после того как возлюбленный Терри в 2005 году умер от рака, она была настолько подавлена, что совсем перестала чистить зубы. Лекарства от депрессии, прописанные врачами, не помогали. В итоге состояние зубов у Терри стало настолько плохим, что что ей пришлось удалить практически все зубы, и, как она объясняет, у нее фактически не было кости в верхней челюсти. А денег на протезирование, увы, не оказалось.
Женщина признается, что долгое время ей приходилось отказываться от любимых блюд – например, она в течение многих лет не могла есть салаты и свежую вишню. Теперь же, когда у нее есть новые зубные протезы, она чувствует себя по-настоящему свободной, она не может наглядеться на себя в зеркале, постоянно улыбается. Близкие Терри сразу заметили, как она изменилась.
Молодой стоматолог счастлив от того, что может помогать нуждающимся людям. /Кадр из видеорепортажа на сайте организации Рor1sorriso.
Рассказывая о те людях, которым ему удалось помочь, и о той радости, которые они испытали, молодой врач не может сдержать слез.
Философия Росси спроста. «Я никогда не беру денег с бедных людей, которым лечу зубы. И такая помощь кардинально отличается от тех проектов, где люди просто получают в подарок зубные щетки и зубную пасту», – написал он в Instagram.
Доктор уверен, что его акция сделает счастливыми многих людей, и он прав.
В базе Por1sorriso зарегистрировано уже более четырех тысяч добровольцев, однако реально путешествовать по разным странам и помогать людям есть возможность, конечно, не у всех. Тем не менее, проект работает, и Росси со своей командой обычно перевозит около двух тонн оборудования.
Иногда внешность может изменить обычный визит к стоматологу.
Дантист из Бразилии творит чудеса.
Между тем доктор напоминает, что следить за своей ротовой полостью очень важно. И даже если вы оказались в сложной ситуации или у вас нет возможности регулярно посещать зубного врача, это не повод не чистить зубы. Некоторые проблемы можно предотвратить с помощью обычной профилактики.
До встречи с дантистом и после: результат налицо. Вернее, на лице.
Эта очаровательная бабушка с зубами выглядит намного элегантнее.
Тем же, кому не удалось сохранить здоровые красивы зубы, остается лишь надеяться на чудо. Кто знает, может, после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, и до его городка или деревеньки доедут волонтёры-дантисты и исполнят заветную мечту о красивой улыбке.
Текст: Анна Белова, фото: instagram Фелипе Росси.
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