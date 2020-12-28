Обычный дантист путешествует по миру и бесплатно лечит зубы беднякам

Женщина до посещения стоматолога и после.

Молодой врач и его команда сфотографировались вместе с юным пациентом. /Кадр из видеорепортажа на сайте организации Рor1sorriso.

Некрасивых женщин не бывает. Всё дело в улыбке.

Человек меняется кардинально. А ведь достаточно просто вставить новые зубы.

Молодой стоматолог счастлив от того, что может помогать нуждающимся людям. /Кадр из видеорепортажа на сайте организации Рor1sorriso.

Доктор уверен, что его акция сделает счастливыми многих людей, и он прав.

Иногда внешность может изменить обычный визит к стоматологу .

Дантист из Бразилии творит чудеса.

До встречи с дантистом и после: результат налицо. Вернее, на лице.

Эта очаровательная бабушка с зубами выглядит намного элегантнее.