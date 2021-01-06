Как и для чего в России в разное время вводили и отменяли «сухой закон»

С нами не соскучишься!









Пристрастие к алкоголю, которое считается чуть не ли не национальной российской традицией, появилось не в одночасье. Если движения за трезвость начали появляться с развитием гражданского общества в начале 20 века, то проблема появилась многократно раньше. В России и СССР с пьянством боролись перманентно Пристрастие к алкоголю, которое считается чуть не ли не национальной российской традицией, появилось не в одночасье. Если движения за трезвость начали появляться с развитием гражданского общества в начале 20 века, то проблема появилась многократно раньше. В России и СССР с пьянством боролись перманентно , но с разной степенью усилий. Когда и для чего вводились и отменялись «сухие законы» в СССР и России?

Алкоголь в Царской России





Пресса тех лет негативно отзывалась о пьяницах.







Застолье дворянской интеллигенции.







Агитационный плакат.







Обличительная статья о буйстве в трактире.



Борьба с алкоголем по-большевистски





Каждый, как говорится, выбирает для себя...







Общественное порицание было одним из методов давления.



Вторая советская попытка «завязать» 1929 года





Плакаты в стране Советов использовались активно всегда.







В качестве альтернативы.



Не очень результативная попытка 1958 года





Инициатива находила отклик в массах.



1972 год: стали пить от хорошей жизни





Очередная попытка отрезвить страну.







Учреждения очень напоминали тюрьму.







Лечение велось в том числе и трудом.



Самый известный сухой закон 1985 года





Вырубку виноградников простить не могут до сих пор.







Возросло количество отравлений.







Доставалось точно не всем.

