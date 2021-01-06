Как и для чего в России в разное время вводили и отменяли «сухой закон»

Пристрастие к алкоголю, которое считается чуть не ли не национальной российской традицией, появилось не в одночасье. Если движения за трезвость начали появляться с развитием гражданского общества в начале 20 века, то проблема появилась многократно раньше. В России и СССР с пьянством боролись перманентно, но с разной степенью усилий. Когда и для чего вводились и отменялись «сухие законы» в СССР и России?
Алкоголь в Царской России
Пресса тех лет негативно отзывалась о пьяницах.
Кабаки и трактиры, как рассадник алкоголизма и искусители для выпивох, существовали еще в Царской России, впрочем, в последней, проходили народные антиалкогольные бунты. Явление весьма специфическое и не имеющее исторических аналогов. Интеллигенция таким образом призывала государственные чины к борьбе с пьянством на высоком уровне, речь шла о закрытии вышеупомянутых заведений. Подобные бунты были подхвачены и прошли в 32 губерниях.
Александр III был вынужден принять меры, продажа водки была ограничена, три года трезвости – за которыми последовала отмена крепостного права, как нельзя более красочно демонстрируют продуктивность подобных мер на уровне страны. И это несмотря на то, что повсеместно ограничить потребление спиртного все равно никому и никогда не удавалось, учитывая, что любая хозяйка умела делать домашнее вино, а мужчины гнали самогон, едва ли не в каждой деревне.
Застолье дворянской интеллигенции.
Позже в антиалкогольной политике присоединятся Достоевский, Толстой, а в 1914 году был принят сухой закон. Это был первый опыт полного запрета крепких напитков, несмотря на ограничительные меры, которые неоднократно принимались в прошлом, в России еще не было опыта наложения санкций на любой алкоголь. Все-таки 40% доходов в бюджет, которые приносит алкоголь, достаточный аргумент в его пользу.
Но император Николай в 1914 году принимает жесткое решение и начинает борьбу с пьянством категоричными методами. Сначала продажа водки и любых спиртных напитков была запрещена из-за военной мобилизации, а затем продлена на время военных действий.
Император Николай, будучи человеком прогрессивных взглядов и сухой закон сделал достаточно гибким и учитывающим некоторые нюансы. Так, водка и другие крепкие напитки могли разливаться в ресторанах, но при этом, городские думы, земства могли дополнительно ограничить на своей территории продажу и в заведениях. Пиво под запрет не попало, но оно стало многократно дороже, потому что выросла стоимость акцизов, вино было в продаже там, где не было военных действий.
Агитационный плакат.
Подобные меры можно назвать компромиссом между желанием интеллигенции и необходимостью пополнять казну. В тот период акцизы на алкоголь приносили больше миллиарда рублей, что составляло почти половину бюджета. Но еще перед началом войны снова было начато антиалкогольное движение, оппозиция обвиняло руководство страны в бездействии и желании наживаться на здоровье и жизни своих граждан.
Обличительная статья о буйстве в трактире.
Если сравнивать показатели потребления алкоголя на душу населения, то 1913 год действительно отмечен заметным ростом. Но это если сопоставлять с предыдущими годами, поскольку уровень в 7 литров на душу населения не идет в сравнение с нынешними 15,7 литрами. То есть в загнивающей и необразованной царской России потребление алкоголя было более чем в два раза ниже, чем в России современной. Но нынче никто не затевает антиалкогольные движения и не чинит по этому поводу бунты. Однако и в ту пору интеллигенция чинила шумиху в прессе вовсе не из-за заботы о людях, а для того чтобы убрать с должности министра финансов. Именно Коковцов ратовал за сохранение акцизов, а его прямой соперник и оппонент Барк придерживался мнения о необходимости ввести прямой налог и отменить акцизы. В конце концов, эти подковерные интриги привели к отставке Коковцова.
Запрет на продажу алкоголя привел к вполне закономерному росту самогоноварения, настоящий бум произошел примерно к середине Первой мировой и продолжался вплоть до второго десятилетия. И это, несмотря на то, что сухой закон был отменен практически сразу после войны.
Борьба с алкоголем по-большевистски
Каждый, как говорится, выбирает для себя...
После революции временное правительство вновь вводит сухой закон примерно по тому же принципу, по которым он действовал при императоре. Опасения были оправданы, во время смуты, революций потерять контроль над массами было проще простого, к тому же во время войны накопилось достаточно большое количество спирта, склады с которыми могли быть захвачены.
Именно это вскоре и началось, причем все было настолько серьезно, что был создан специальный государственный орган, который должен был бороться с этим явлением. Однако существовала еще одна более прагматичная причина на запрет алкоголя. Рынок, существовавший доселе, был разрушен полностью революцией, поэтому назревал голод, а зерна для производства водки не было. К тому же частную торговлю уже успели запретить, а создание государственной формы производства крепкого алкоголя было слишком накладно.
Общественное порицание было одним из методов давления.
Именно стремление к пополнению казны и стало причиной отмены сухого закона, но отменен он был не полностью (в 1923 году), а лишь для спиртных напитков, крепостью до 30 градусов. Под это новое правило даже была выпущена новая водка с соответствующей крепостью. Названа она была в честь председателя народных комиссаров Алексея Рыкова, в народе ее окрестили «рыковкой». Позже, когда государство смогло наладить монопольную продажу, появилась и водка с крепостью 40 градусов.
Вторая советская попытка «завязать» 1929 года
Плакаты в стране Советов использовались активно всегда.
Попытки в стране победить или хотя бы обуздать пристрастие к алкоголю, похожи на метания зависимого человека, который, перебрав накануне, вдруг решает «завязать». К 1929 году в стране было решено усиленно развивать промышленность и, чтобы ничего не отвлекало советского рабочего от ударного труда, вводится сухой закон. Преподнесено это было как желание самих народных масс.
Закрылись пивные, кое-где они были переделаны в чайные, спиртное перестали реализовывать по определенным дням, например, по праздникам. Открывать новые заведения, в которых бы реализовывали спиртосодержащую продукцию, тоже было нельзя. На местах разрабатывались меры, которые должны были привести к повальному отказу от алкоголя. Велась активная пропагандистская работа, плакаты, работа прессы, лекции в трудовых коллективах о негативном влиянии алкоголя – все это широко использовалось и постепенно давало свои плоды.
В качестве альтернативы.
Однако буквально на следующий год, когда были подсчитаны убытки от трезвого населения, правительство решило увеличивать производство водки, а с агитационной компанией завязать. Тем более, что мире началась гонка вооружений и участвовать в ней с наполовину пустым бюджетом было вовсе не с руки. Так снова советский народ ушел в «развязку».
Недавно начатая индустриализация отнимала все деньги, в то время как страны Европы прошли этот путь без революций и иных потрясений, относительно спокойно и успешно. Красная армия же, несмотря на то, то, что появилась совсем недавно, уже требовала перевода на более современное вооружение. Причем требовались вложения в эту сферу и в плане дальнейших разработок и научных изысканий. Молодое государство попросту не могло выискать иные источники поступлений, тогда как алкоголь гарантировал достаточно большую и постоянную прибыль.
Все же некоторые нюансы появились, стала шире пропагандироваться культура распития алкоголя, расширился ассортимент винно-водочной продукции, особенно не крепкого алкоголя.
Не очень результативная попытка 1958 года
Инициатива находила отклик в массах.
В этот период правительство предприняло попытку ограничить продажу алкоголя, хотя это никак нельзя назвать сухим законом или даже антиалкогольной компанией. Речь шла о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита, кроме ресторанов. Под запрет попали кафешки при вокзалах, аэропортах и привокзальных станциях.
Запретили продавать спиртное около школ, детских садов, промышленных предприятий и других объектах. Во время массовых гуляний часто вводили запрет на продажу алкоголя.
В этот период начинает партийное перевоспитание пьяниц, часто прикладывающегося к бутылке коллегу вполне могли пристыдить на товарищеском суде, а если он не одумается, то и вовсе исключить из партии или уволить с завода.
1972 год: стали пить от хорошей жизни
Очередная попытка отрезвить страну.
К этому времени уже были достигнуты определенные показатели, люди стали свободнее, у них была стабильная работы, больше возможностей для отдыха и расслабления, больше финансов. Вместе с этим вырос и интерес к алкоголю. Это было уже заметно на государственном уровне, в 1967 году даже были созданы ЛТП – лечебно трудовые профилактории, куда на «лечение» и перевоспитание отправляли алкоголиков, которые своим поведением не давали покоя близким и родным.
В таком учреждении закрытого типа человек находился год-два, направлялись туда принудительно, после соответствующего обращения участкового и соблюдения некоторых бюрократических тонкостей. Девизом этой кампании стало: «Пьянству – бой!»
Учреждения очень напоминали тюрьму.
Учреждения это были закрытого типа, но те, кто получал там лечение, не считались заключенными и не имели впоследствии «пятен» в биографии. Они привлекались к полезному труду и данный метод на тот момент воспринимался как принципиально новый и очень современный. «Приюты для опьяневших» в России появились еще в 1902, причем в Туле, именно там придумали выводить из алкогольного опьянения за счет бюджета, посчитав, что так проще и дешевле, чем отпускать такого гражданина на вольные хлеба. Ведь он либо сам станет объектом преступления, либо совершит его сам.
Лечение велось в том числе и трудом.
В Ленинграде аналогичное заведение появилось 30 лет спустя, десять лет спустя они перестали принадлежать системе здравоохранения, их передали системе МВД. Именно в таком формате они и действовали достаточно длительное время.
Помимо этого, не вводя запрет, государство всячески вело пропаганду трезвого образа жизни, трудовые коллективы часто бывали заняты и в выходные дни, строились спортивные площадки. Количество магазинов, где можно было бы купить алкоголь, уменьшилось, действовало территориальное ограничение продажи около больниц, школ, вокзалов. Водку можно было купить только с 11 утра и до 7 вечера. Прекращено производство водки крепостью выше 40 градусов.
Самый известный сухой закон 1985 года
Наиболее крупная кампания в истории страны в борьбе за трезвость, которую инициировал Михаил Горбачев. Хотя попытки ограничить потребление алкоголя в стране предпринимались неоднократно, к задаче подходили по-разному с энтузиазмом и без, с жестокими мерами и пропагандой, но потребление спиртного только росло. К примеру, к 1984 году этот показатель превышал 10 литров. И это лишь исходя по официальным уровням продажи спиртного, а в стране процветало самогоноварение.
Пьянство было объявлено главной причиной медленного развития экономики, ведь при потреблении около 90 бутылок водки в год, сложно генерировать идеями и уж тем более, воплощать их в жизнь. К тому же в этом же видели причину низкого уровня труда и снижение моральных ценностей.
Вырубку виноградников простить не могут до сих пор.
Задумка была простой – усложнить покупку алкоголя, самым простым было бы поднять цену на акцизы, но было решено пойти иным путем. Производство алкогольных напитков было сокращено, к тому же продавать их можно было только в специализированных магазинах. Последние же работали только с 14 до 19 часов. Большинство в это время находились на своих рабочих местах, поэтому приобретение алкоголя стало напоминать квест.
Справедливо рассудив, что с ограничением продажи алкоголя официально, тут же повысятся продажи самогонщиков, государство начало строгую борьбу и с ними. Самогоноварение стало наказываться, причем не только административным правонарушением, но и уголовным. Государство целенаправленно снижало поступление средств бюджет от этой сферы и было к этому готово.
Возросло количество отравлений.
Кроме того, к кампании присоединилось и общественное порицание, которое в Советском Союзе всегда выполнялось на «ура». Кого-то брали на поруки, других, тех, кто систематически выпивал, позорили, стыдили, вызывали на товарищеские суды. Те, кто попадался в нетрезвом виде, имели проблемы на работе, а члены партии и вовсе могли быть из нее исключены.
Результаты были неоднозначны. С одной стороны снизилась смертность и повысилась рождаемость, с другой – число отравлений спиртосодержащими веществами очень сильно выросло. Да и поступления в бюджет заметно сократились. Государство дотировало продукцию первой необходимость – хлеб, сахар, но если речь шла о снижении доходов, то цены на эти товары тоже могли вырасти. Результат был общеизвестным. Программа, в ее масштабности, была свернута, но отдельные пункты сохранились.
Доставалось точно не всем.
Те или иные меры по ограничению продажи, а значит и потребления алкоголя, которые активно использовались, начиная с Царской России, применяются до сих пор. Их результативность - вопрос спорный, однако факт остается фактом, начиная с горбачевских времен, государство больше не предпринимало заметных попыток ввести сухой закон и заставить свое население жить трезво. Попытка решить проблему на государственном уровне нередко приводила к печальному итогу,тогда как в отдельно взятой семье пристрастие к алкоголю часто приводило к распаду семьи, даже у знаменитостей.
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