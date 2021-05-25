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10 архитектурных сооружений древнего мира, от которых до сих пор дух захватывает



 
10 архитектурных сооружений древнего мира, от которых до сих пор дух захватывает

Несмотря на то, что современного человека крайне сложно удивить чем-либо, тем не менее, в мире существуют такие вещи, которые с первых же минут вызывают неподдельный интерес и, конечно же, восхищение. Речь идёт о древних и величественных архитектурных сооружениях, при взгляде на которые диву даёшься.

1. Великая китайская стена, Китай


 
Великая стена.

Великая стена.

 

Знаменитая стена насчитывает в общей сложности двадцать с лишним тысяч километров в длину. Она была построена по частям и служила средством защиты от нежелательных «гостей». На тот момент Китайская Империя, как и большинство других государств, нуждалась в надёжной защите, поэтому данное сооружение служило отличным отпором от европейских кочевников, которые совершали набеги и вторжения на их территорию.

2. Мегалитические храмы Мальты, Мальта


 
Одни из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одни из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

Этот храм был признан одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологи считают, что сооружение было построено примерно в 3150 году до н. э. на протяжении трёх этапов строительства: Фаза Gangantija (3600-3200 до н. э.), фаза Saflieni (3300-3000 до н. э.) и фаза Tarxien (3150-2500 до н. э.).

3. Великая Пирамида в Гизе, Египет


 
Комплекс пирамид в Гизе.

Комплекс пирамид в Гизе.

 

Считается, что она была построена примерно в 2580-2560 годах до нашей эры (4-я династия). И совсем неудивительно, что даже на сегодняшний день никто не в силах объяснить, как простым смертным удалось соорудить столь величественную пирамиду из камней весом в несколько тонн. Удивительным является то, что Великая пирамида в Гизе представляет собой целый комплекс из нескольких пирамид, таких как Пирамида Менкаура, Пирамида Хефрена (Хафры) и Пирамида Хеопса соответственно.

4. Пизанская падающая башня, Италия


Пизанская башня.

 
Пизанская башня.

 

Высота башни составляет 55,86 метра с низкой стороны и 56,67 метра с высокой стороны. Раньше она опиралась на угол 5,5 градусов, но после восстановления башня стала под наклоном с опорным углом 3,99 градусов, что создаёт эффект вечного падения.

5. Мавзолей Тадж-Махал, Агра, Индия


 
Знаменитый Тадж-Махал.

Знаменитый Тадж-Махал.

 

Тадж-Мамал дословно означает «корона дворца». Изначально мавзолей-мечеть был создан по приказу падишаха в память о его любимой жене, ушедшей из жизни во время родов. Ко всему прочему он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и помечен как «жемчужина мусульманского искусства».

6. Мечеть Султана Ахмеда, Стамбул, Турция


 
Голубая мечеть.

Голубая мечеть.

 

Мечеть Султана Ахмеда в народе также известна как Голубая мечеть. Это великолепное сооружение, как полагают, было построено между 1609 и 1616 годами.

7. Дворец Альгамбра, Испания


 
Величественное древнее сооружение.

Величественное древнее сооружение.

 

Дворец Альгамбра действительно должен быть среди архитектурных чудес Древнего мира. Этот роскошный комплекс имеет не только большое строение снаружи, а и с лёгкостью может похвастаться удивительным дизайном интерьера.

 
Интерьер дворца Альгамбра.

Интерьер дворца Альгамбра.

 

8. Стоунхендж, Солсбери, Англия


 
Одна из достопримечательностей Солсбери.

Одна из достопримечательностей Солсбери.

 

Считается, что Стоунхендж – не что иное, как могильник, так как археологи обнаружили там залежи человеческих костей. Благодаря радиоуглеродному анализу удалось установить период захоронения, датированный от 3000 годов до нашей эры до 500 годов нашей эры.

9. Боробудур, Центральная Ява, Индонезия


 
Буддийская ступа.

Буддийская ступа.

 

Несмотря на то, что после полной реставрации внешний вид Боробудур – чистейшей воды буддизм, тем не менее, считается, что изначально этот храмовый комплекс выглядел совершенно иначе, поскольку эксперты нашли в фундаменте задатки яванской культуры, а не индийской.

10. Чанд Баори, Индия


 
Ступенчатый колодец.

Ступенчатый колодец.

 

Чанд Баори – ступенчатый колодец, который изначально назывался Абха Нагри, что в переводе означало Город яркости. Но из-за неправильного произношения, его переименовали в более лёгкий и привычный на сегодняшний день вариант.

По материалам сайта 10mosttoday.com

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