5 небанальных блюд для Новогоднего меню

До Нового года остаётся всё меньше и меньшей дней, а это означает, что пришло время позаботиться о меню и выбрать те блюда, которые будут украшать праздничный стол, радуя не только родных и близких, а и хозяина грядущего года. Салаты, мясо, выпечка, закуски и напитки – то, без чего не обходится ни один праздник. Поэтому мы собрали для вас самые оригинальные рецепты, которые достаточно просты в приготовлении.
1. Фаршированные шампиньоны
Фаршированные грибы. \ Фото: chefkoch.de.
Фаршированные грибы – достаточно простая и быстрая в приготовлении закуска, которую не стыдно подать на праздничный стол. Особенно, если начинку сделать из перепелиных яиц, сыра и ветчины.
Ингредиенты:
• Шампиньоны среднего размера - 12-16 шт;
• Яйца перепелиные - 12-16 шт;
• Сыр твёрдый - 50-100 г;
• Ветчина - 100 г;
• Молоко - 2-4 ч.л;
• Масло подсолнечное;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Помидоры черри - 10-12 шт;
• Листья салата - 1 пучок среднего размера;
• Лимон - 1 шт.
Шампиньоны, фаршированные яйцами. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Грибы тщательно вымыть;
• Просушить и удалить ножки;
• Ветчину и грибные ножки нарезать небольшим кубиком;
• Сыр натереть;
• В миске смешать соль и перец с лимонным соком;
• И в получившейся смеси замариновать грибные шапочки, оставив на 15-20 минут;
• После откинуть на дуршлаг и дать стечь жидкости;
• В миске смешать ветчину с молоком, сыром и грибными ножками;
• Получившейся начинкой нафаршировать грибы;
• Сверху разбить по одному перепелиному яйцу;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• И отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут;
• После достать и остудить до комнатной температуры;
• Переложить на блюдо, застеленное листьями салата;
• Перед подачей украсить половинками помидоров.
2. Печёночные рулетики
Печёночные рулетики. \ Фото: pinterest.dk.
Какой праздничный стол и без мяса? Но что делать, если привычная курица, свинина и говядина надоели? Правильно, стоит обратить внимание на субпродукты. Печень как раз идеально подойдёт для приготовления этого блюда. Поскорее записывайте или сохраняйте рецепт, чтобы не потерять.
Ингредиенты:
• Печёнка куриная - 1 кг;
• Молоко - 1 чашка;
• Яйца - 2 шт;
• Мука - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец и сушёные травы - по вкусу;
• Морковка не очень крупная - 1 шт;
• Лук - 1 шт;
• Чеснок - 1-2 зубка;
• Сыр творожный - 150-200 г;
• Ядра грецких орехов - 1 стакан;
• Масло подсолнечное.
Печёночные блинчики с начинкой. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Печень тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости зачистить;
• Переложить в пакет и отправить в морозильник на 10-15 минут;
• Затем достать и перебить блендером;
• В получившуюся массу вбить яйца;
• Посолить, поперчить и добавить сушёные травы, муку;
• Влить молоко и перемешать хорошенько до однородной массы;
• Затем взбить миксером;
• Сковородку смазать маслом;
• Печёночное тесто жарить по принципу блинного, тщательно прожаривая с каждой стороны около 5-7 минут;
• Лук и морковь нарезать произвольными кусочками;
• Отправить в чашу блендера;
• Затем добавить творожную массу, чеснок и дроблённые орехи;
• Хорошо перебить;
• Получившейся начинкой нафаршировать блины;
• Свернуть трубочкой или конвертиком;
• Переложить на противень, застелив пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-25 минут;
• По желанию перед подачей посыпать свежей зеленью.
3. Бисквит
Бисквитный рулет. \ Фото: all-cook.com.
Чтобы угодить хозяину года, приготовьте бисквит. А чтобы привычное на первый взгляд получилось гораздо интереснее, используйте ваниль и пряные специи.
Ингредиенты:
• Мука - 0,5 стакана;
• Яйца - 3 шт;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Соль - 1 щепотка;
• Апельсиновая цедра - 1 стакан;
• Ваниль - 0,5 ч.л;
• Корица молотая - 0,5 ч.л;
• Мускатный орех - 0,5 ч.л;
• Гвоздика - 0,5 ч.л;
• Орехи грецкие ядра - 1 стакан;
• Шоколад чёрный - 0,5 плитки.
Бисквит. \ Фото: vgamebabes.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать яйца с солью и специями;
• Слегка взбить, а после добавить сахар и ваниль;
• И вновь хорошенько взбить до консистенции густой однородной массы;
• Муку просеять через мелкое сито и добавить в миску к яичной смеси;
• Вновь тщательно взбить до состояния густой сметаны;
• Апельсиновую цедру измельчить;
• Орехи подробить и вместе с цедрой добавить в тесто;
• Аккуратно перемешать;
• Вылить в форму для запекания, предварительно смазав маслом;
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 15-20 минут (проверить готовность шпажкой);
• Шоколад растопить на водяной бане и полить им сверху бисквит;
• При желании можно украсить сверху орехами или ягодами.
4. Картофельные корзинки
Картофельные корзинки. \ Фото: yandex.ua.
В современном мире вряд ли удивишь кого-нибудь печёной картошкой. Но что если пойти другим путём и приготовить вкуснейшие картофельные корзинки с рыбной начинкой из сельди?
Ингредиенты:
• Картошка - 0,5 кг;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Яйца - 1 шт;
• Соль и перец - по вкусу;
Для начинки:
• Творог нежирный — 150 г;
• Филе солёной сельди — 100 г;
• Яблоки — 1 шт;
• Зелень свежая - 1 небольшой пучок.
Картофельные корзинки с нежнейшей начинкой. \ Фото: koolinar.ru.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить натереть на крупную тёрку;
• Лишнюю жидкость обязательно отжать;
• Добавить яйца и тёртый сыр;
• Посолить и поперчить;
• Хорошенько перемешать;
• Получившейся массой заполнить формочки для кексов (лучше всего использовать силиконовые);
• Отправить в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут;
• Рыбное филе при необходимости зачистить от костей;
• Произвольно нарезать;
• Яблоки очистить;
• Удалить сердцевину, а мякоть нарезать на несколько частей;
• Отправить в чашу блендера;
• Сверху выложить кусочки сельди и творог;
• Перебить до однородной массы;
• Получившейся начинкой нафаршировать картофельные корзинки и перед подачей посыпать свежерубленной зеленью.
5. Пряный горячий шоколад
Горячий шоколад. \ Фото: prosto-eda.ru.
Практически ни один праздник не обходится без напитков. Новый год – не исключение. Но вместо того, чтобы распивать привычное шампанское и глинтвейн, обратите внимание на горячий шоколад со специями.
Ингредиенты:
• Молоко - 1 л;
• Сливки жирные - 100 мл;
• Шоколад чёрный - 1 плитка;
• Шоколад молочный - 1 плитка;
• Имбирный корень свежий - 2-3 см;
• Гвоздика молотая - на кончике ножа;
• Перец красный молотый - на кончике ножа;
• Корица молотая - на кончике ножа;
• Мускатный орех - на кончике ножа.
Горячий шоколад со специями. \ Фото: comepiaceate.it.
Способ приготовления:
• В кастрюле смешать молоко со сливками и поставить на медленный огонь;
• Добавить тёртый имбирь, корицу, гвоздику, мускатный орех, перец;
• Довести до кипения и дать прокипеть 2-3 минуты;
• Две плитки шоколада растопить на водяной бане;
• Смешать с молоком и проварить ещё около 2-3 минут;
• Горячий напиток разлить по чашкам;
• Украсить маршмеллоу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии