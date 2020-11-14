Запах кошачьего туалета не потревожит, или Практичные советы по устранению неприятного аромата

Устранить неприятный аромат гораздо проще, чем кажется
Домашние любимцы - наши верные друзья, которые всегда готовы поднять настроение и порезвиться. Однако ухаживать за котами в квартирных условиях - задача не из легких. Для обустройства туалета питомца используется специальный наполнитель, но и он не всегда справляется с неприятным запахом. Как же устранить кошачий аромат и поддерживать чистоту в доме?
Почему возникает специфический аромат?
На запах кошачьих испражнений влияет множество факторов / Фото: litter-boxes.com
Безусловно, продукты жизнедеятельности кота сами по себе обладают пикантным флером. Существуют и другие факторы, которые еще больше усугубляют проблему.
1. Редкая замена наполнителя в кошачьем туалете.
2. Поверхностное очищение, в результате чего на донышке скапливаются грязные частички и продолжают источать аромат.
3. Любимец «промахивается» мимо лотка или разносит грязный наполнитель лапками.
4. Наполнитель низкокачественный и не может полностью нейтрализовать кошачьи ароматы.
5. Неправильный рацион питомца, из-за чего запах мочи становится более едким.
Как избавиться от неприятного запаха?
Регулярно выполняя несложные правила, проживание с котом станет намного приятнее / Фото: pizhonka.ru
Не стоит ругать питомца за причиненные «неудобства». Уход за животным в квартире - ответственное мероприятие. Однако все не так сложно, как кажется, если регулярно соблюдать определенные правила.
1. Новый день - свежий наполнитель
Заведите себе новую привычку каждый день менять наполнитель / Фото: kot-pes.com
Очевидный совет, но многие им пренебрегают из-за лени или экономии. Ежедневная замена наполнителя поможет избежать скопления неприятных ароматов и их распространение. Определите для себя график уборки и регулярно очищайте лоток. Если кот сделал свои дела при вас, лучше заменить наполнитель сразу, а не дожидаться распространения ароматов по всем комнатам.
2. Генеральная уборкаhttp://navote.ru/?p=21305
Тщательно вымывайте каждую составляющую лотка / Фото: img.instory.cz
«Генералить» нужно не только в квартире, но и в кошачьем лотке. В будни главное очищать туалет хотя бы раз в день. На выходных же не помешает генеральная чистка. Важно не только заменить наполнитель, но и вынуть все комплектующие лотка и тщательно промыть. Займет процедура не более получаса. Пройдитесь мыльным раствором по всем уголкам туалета, промойте, высушите лоток, а через 5-10 минут насыпьте новый наполнитель.
3. Дополнительные средства
Один из вариантов - освежитель воздуха / Фото: st.overclockers.ru
Если регулярной уборки недостаточно, возьмите на вооружение дополнительные хитрости. Например, ароматизированный наполнитель, фильтр или вещества для устранения зловоний. Важно, чтобы запах не был насыщенным и резким, иначе питомец может вовсе отказаться от лотка.
Как выбрать лоток?
Кот должен комфортно себя чувствовать во время процедур / Фото: miltor.ru
Правильный лоток - это не только емкость для наполнителя, но и удерживатель ароматов. Как же выбрать подходящее изделие?
1. Стандартные лотки
Выбирайте лоток с высокими бортиками / Фото: etoluchshe.ruetoluchshe.ru
Могут быть как с решеткой, так и без. Не вызывают проблем у котов. Единственный минус - питомцы любят выгребать грязный наполнитель вокруг лотка, поэтому обращайте внимание на изделия с высокими бортиками.
2. Закрытые лотки
Некоторые коты боятся закрытых домиков / Фото: e.allegroimg.com
С виду напоминают домики, хорошо удерживают кошачьи ароматы и предотвращают «миграцию» наполнителя. Недостаток - некоторые животные опасаются ограниченных пространств.
3. Биотуалеты
Биотуалеты обладают высокой технологичностью / Фото: gafki.ru
Современная технология удерживает все запахи внутри, а специальный фильтр нейтрализует аромат. Существуют вариации с двойным и тройным дном, сливом, самоочищением. Минус - габариты конструкции и высокая стоимость.
Как подобрать наполнитель?
Наполнитель должен устраивать и кота, и хозяина / Фото: vplate.ru
Роль наполнителя также немаловажна. Он должен устранять зловония и обеспечивать сухость лотка. Наилучший наполнитель - тот, который соответствует удобствам кота и подходит для ухода хозяину. Какой же вариант подобрать?
1. Комкующийся
Неплохая разновидность. После намокания наполнитель затвердевает и комочки легко убрать совком. Есть виды с ароматизаторами и без.
Каким бы ни был наполнитель, обновляйте его ежедневно / Фото: cdn.lifehacker.ru
2. Силикагелевый
Оптимальный вариант. Гранулы хорошо впитывают жидкость, но сами остаются сухими, предотвращая распространение пикантных ароматов. Недостатки - стоимость чуть выше, плюс некоторым котам не нравится такой наполнитель.
3. Древесный
Наиболее бюджетная разновидность. Есть и натуральные варианты, и ароматизированные. Минус - во время очистки лотка опилки рассыпаются, раскрывая неприятный запах.
4. Минеральный
Хорошо абсорбирует и удерживает кошачьи ароматы. Это экологически чистый наполнитель. Из недостатков - перестает поглощать ароматы после полного увлажнения, менее практичен в быту.
Коты предпочитают натуральные наполнители с естественным ароматом / Фото: doctorpets.ru
5. Глиняный
Экологичный наполнитель для котов с экономичным расходом (одного пакета хватает до двух недель) и демократичной стоимостью. Материал хорошо впитывает неприятные ароматы и влагу. Минус - вокруг лотка образовывается много пыли.
Лучше всего выбирать наполнитель с едва уловимым естественным ароматом и натуральным составом. Также хорошо работают комбинированные туалеты - смесь различных материалов в одном лотке для надежной защиты от зловония и влаги.
Другие советы
Сода и уксус помогут избавиться от нежелательных запахов / Фото: gidpoplitke.ru
1. Одно из свойств соды - впитывание неприятных ароматов и влаги. Насыпьте продукт на дно лотка, чтобы обеспечить дополнительную подстраховку.
2. Следите за рационом кота. Если нарушен белковый обмен, моча питомца может отдавать аммиаком. Также на аромат влияют различные заболевания.
3. Во время очистки лотка используйте немного уксуса и соды, чтобы нейтрализовать нежелательные запахи.
Постелите коврик возле лотка, чтобы кот не разносил наполнитель / Фото: ae01.alicdn.com
4. Если кот любит наводить беспорядок возле лотка, постелите рядом с туалетом коврик. Так наполнитель не придется собирать по всей комнате, да и грязные лапы питомец успеет протереть.
5. Расположите лоток в ванной или коридоре. Кухня и жилые комнаты - не лучшие варианты.
6. Во время уборки очищайте не только лоток, но и место, на котором он располагается.
7. Чтобы попробовать новый наполнитель, возьмите немного и проверьте реакцию питомца. Если спустя 1-2 дня кот не привыкнет к туалету, нужно подыскать другой вариант.
Не забывайте, что кот - ваш лучший друг и заботиться о нем надо соответствующе / Фото: purrpetrators.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии