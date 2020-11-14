Запах кошачьего туалета не потревожит, или Практичные советы по устранению неприятного аромата

Устранить неприятный аромат гораздо проще, чем кажется

Почему возникает специфический аромат?

На запах кошачьих испражнений влияет множество факторов / Фото: litter-boxes.com

Как избавиться от неприятного запаха?

ru Регулярно выполняя несложные правила, проживание с котом станет намного приятнее / Фото: pizhonka.ru

Заведите себе новую привычку каждый день менять наполнитель / Фото: kot-pes.com

Тщательно вымывайте каждую составляющую лотка / Фото: img.instory.cz

Один из вариантов - освежитель воздуха / Фото: st.overclockers.ru

Как выбрать лоток?

Кот должен комфортно себя чувствовать во время процедур / Фото: miltor.ru

Выбирайте лоток с высокими бортиками / Фото: etoluchshe.ruetoluchshe.ru

Некоторые коты боятся закрытых домиков / Фото: e.allegroimg.com

Биотуалеты обладают высокой технологичностью / Фото: gafki.ru

Как подобрать наполнитель?

Наполнитель должен устраивать и кота, и хозяина / Фото: vplate.ru

Каким бы ни был наполнитель, обновляйте его ежедневно / Фото: cdn.lifehacker.ru

Коты предпочитают натуральные наполнители с естественным ароматом / Фото: doctorpets.ru

Другие советы

Сода и уксус помогут избавиться от нежелательных запахов / Фото: gidpoplitke.ru

Постелите коврик возле лотка, чтобы кот не разносил наполнитель / Фото: ae01.alicdn.com

Не забывайте, что кот - ваш лучший друг и заботиться о нем надо соответствующе / Фото: purrpetrators.com