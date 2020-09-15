История легендарной советской мази «Звездочка»

Легендарная мазь «Звездочка» появилась в аптеках Советского Союза примерно в 70-е годы. Помнят ее буквально все, поскольку она была по-настоящему действенным (иногда даже незаменимым) и недорогим препаратом. Бальзамом пытались лечить все на свете — начиная от ОРЗ и заканчивая хроническим ревматизмом. Самое удивительное заключалось в том, что лекарство и в самом деле помогало во многих случаях.



В какой-то момент мазь пропала с прилавков. Однако целительные свойства ее были настолько высоки, что уже российские фармацевты посодействовали возвращению лекарственного бальзама на рынок. Сегодня мы расскажем вам, что на самом деле представляет собой эта легендарная субстанция, из чего она состоит и как может применяться в настоящее время.









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