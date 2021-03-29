Как в СССР боролись с религией, и что получилось из противостояния государства и церкви

Пожалуй, ни в одной другой стране взаимоотношения государства и религии не были столь диаметрально противоположными, как в России, причем за относительно короткий временной промежуток. Почему большевики решили избавиться от церкви, а, к примеру, не привлечь ее на свою сторону, ведь ее влияние на население было всегда ощутимым. Впрочем, велеть обществу немедля прекратить верить в то, во что всю жизнь веровали, практически невозможно, потому эта борьба между религией и государственностью велась с переменным успехом, подпольно и имела разные результаты.
Религия – опиум для народа
Роль церкви в Царской России сложно переоценить.
Уже в 1917 году, после того как к власти пришли большевики и стали активно образовывать страну советов, атеизм стал одной из главных составляющих советской идеологии, а православие стало считаться пережитком прошлого, рудиментом, мешающим двигаться к коммунистическому раю, построенному прямо на земле. Пожалуй, главной причиной того, что большевики объявили церковь вне закона, стал страх соперничества. Церковь рассматривалась как рассадник старой идеологии и царизма, прекрасно понимая, насколько сильно влияние церкви на население, большевики предпочли уничтожить ее на корню, нежели следить за тем, что конкретно она пропагандирует.
В 20-е годы стали издавать журнал «Безбожник», название, которое ранее скорее считалось оскорблением, как нельзя лучше демонстрировало дерзость нового правительства и его взглядов. Повсеместно выпускались плакаты с пропагандистскими материалами, закрывались духовные образовательные учреждения, у церквей отбирали ценности, земли, а то и вовсе закрывали их.
Если в 1914 году на территории России было 75 тысяч приходов, то в 1939 году их осталось всего около сотни. Многие здания церквей переделывались в клубы, зернохранилища, фабрики, а за ненадобностью и вовсе разрушались. Нередко в образцах архитектурного искусства организовывали конюшни или склады, чем приводили в шок вчерашних верующих.
Церковь лишили права на имущество.
Впрочем, глупо было бы надеяться, что население откажется от своей религии лишь в связи с тем, что так решило правительство. Потому повсеместно вводились меры наказания для тех, кого ловили с поличным. За покраску яиц на пасху могли выгнать с работы, исключить из колхоза. Даже дети знали о том, что нельзя никому говорить о том, что дома они пекли куличи. Доходило до того, что многие перед пасхой старались вовсе не держать дома яиц. Для того чтобы не было искушений, во время крупных религиозных праздников проводились массовые мероприятия, на которых было обязательно присутствовать. Это могли быть субботники, спортивные соревнования, были даже массовые шествия с чучелами священников.
Снижению уровня потребности в религии способствовала и урбанизация. Семьи переезжали в города, где был жестче общественный контроль и ниже влияние традиций и связь со своими корнями. Так они легче переносили новые обычаи и традиции.
Религию стали называть опиумом для народа, в этой достаточно избитой фразе скрыт глубокий смысл. Нежелание или неспособность взять ответственность за свою жизнь толкает человека на поиски того, кто эту ответственность возьмет на себя. Живет мужик с женой, плохо живут, но не хватает у него силы духа ни уйти от нее, ни изменить что-либо. Идет он к священнику, просит совета, а тот его уверят, что нужно отбросить дурные мысли и жить с женой и дальше. Увидев в этом божий промысел, человек будет и дальше терпеть опостылевшую жену и портить жизнь себе и ей.
Молодежь воспринимала происходящее как вседозволенность.
При современных реалиях связь религии и государства прослеживается очень четко. В проповедях священники то и дело говорят о том, что дела государевы в гору идут благодаря стараниям конкретного чиновника. Те, в свою очередь, не станут жалеть денег на финансирование строительство нового храма или более земных благ.
Однако в СССР с религией боролись и не допускали того, чтобы церковь имела какое-либо влияние на население. И на то есть свои причины. Священники вовсе не были большевиками и были взращены царским режимом, а значит и речи не шло о том, чтобы переманить их на свою сторону. Никаких рычагов давления на церковь у государства не было.
Более жесткие меры
Несколько выпусков журнала.
Если с населением вели пропагандистскую работу и скорее журили за непослушание, то священнослужители подвергались самым настоящим репрессиям. Хотя бы потому что большинство из них вовсе не желало смириться с тем, что их время прошло. Многие из них подпольно вели антисоветскую пропаганду. На пропаганду против церкви выделялись огромные человеческие и временные ресурсы, были партийные работники, которые занимались конкретно этим вопросом и регулярно отчитывались о принятых мерах и статданных.
Закон «О свободе вероисповеданий» в РСФСР появился в 1990 году, до этого семь десятков лет велась непримиримая борьба с религией. Документ, предшествовавший этому, декрет Ленина об отделении церкви от государства, был принят в 1918 году, но это была лишь верхушка айсберга, фактически же, это документ лишил церковь возможностей юридического лица, у них не было права на собственность, а также права преподавания несовершеннолетним.
Впрочем, декретом дело не закончилось, появился специальный восьмой отдел, который занимался изъятием собственности у церквей и подавлением любого сопротивления. Причем у отдела были все права на жесткие меры.
Подобные иллюстрации часто встречались в прессе.
Запрет на вероисповедание показался большевикам недостаточной мерой, они пытались убедить население в том, что их долгое время обманывали представители духовенства, получая от них деньги. Одним из таких приемов стала практика вскрытия мощей. Это должно было показать прихожанам, что никакие они не нетленные, а все это очередной обман. Было даже издано соответствующее постановление, которое сделало подобную практику юридически обоснованной. Документ гласил, что вскрытие мощей необходимо использовать для разоблачения многолетнего обмана и доказательство спекуляции религиозными чувствами.
Столь пристальное внимание к мощам объясняется тем, что церковь того времени сделала из нетленных мощей настоящий культ. Причем основной упор делался именно на нетленность. Потому, планы большевиков на самом деле были успешными, ведь содержимое саркофагов всегда сулило лишь разочарование своей тленностью.
Церковные служители на таких плакатах традиционно выставлялись дураковатыми.
Несмотря на то, что изначально большевики опирались на постулат марксизма о необходимости лишения церкви материальной базы, сам Ленин понимал, что этот процесс не может быть быстрым. Что основной упор необходимо делать на просвещение.
Тем временем, журнал «Безбожник» становится неким центром, вокруг которого начинают объединяться активисты антирелигиозной организации. По крайне мере, такова была задумка. Однако со временем это направление деятельности получило негласное название «воинствующие безбожники» и их пропагандистская деятельность воспринималась населением скорее негативно из-за жестких и оскорбительных мер.
Сталинские меры
Сталин использовал церковь для объединения народа.
Воинствующие безбожники настолько шумно провели комсомольскую пасху 1924 года, сжигали чучела священников, пели революционные пенсии во время богослужения, что разозлили верующих. Однако ничего лучше, чем проводить антипраздники придумать не получалось, потому долгое время любая крупная православная дата превращалась в сюр. Во всей это истории политика Сталина оказалась самой результативной.
Теперь не просто предлагалось отречься от старых и привычных традиций, а взглянуть на них иначе, увидеть в них иной смысл и облечь их в новую идеологию. Рождество стало Новым годом, но праздник вернулся, новый подход проявился даже в архитектуре и стал называться сталинским ампиром.
Власти по итогу пришли к мнению о том, что религия – это марксизм, назвав его религией нового класса. Марксизм называли христианством, вывернутым наизнанку, белое стало черным, а черное – белым. Коммунисты проводят демонстрации, а православные идут на крестный ход. Первые собираются на партсобраниях, вторые – на службах. Вместо икон портреты и плакаты, есть свои мученики и святые, да что там, даже нетленные мощи тоже имеются.
В сложное для всей страны время церковь осталась нужной всем.
Воевать с собственным населением советское правительство прекратило, как только им понадобилось объединить страну для борьбы с общим врагом – уже в первые месяцы Великой Отечественной. Все издания, которые выпускались воинствующими безбожниками перестали издаваться, а немцы на оккупированных территориях стали открывать закрытые ранее церкви. Советская власть вынужденно, пошла на уступки и прекратила гонения верующих и священнослужителей.
После окончания войны и до смерти Сталина религия оставалась в том же загнанном в угол положении. Пропаганду против религии возобновили, но антипраздники и акты вандализма в церквях не приветствовались, ограничиваясь лишь только публикациями в газетах. В любом случае положение дел оставалось стабильным.
Возвращение воинствующих безбожников
Никита Сергеевич еще туже затянул религиозные гайки.
Однако так продолжалось не долго, после того как к власти пришел Никита Хрущев, антирелигиозная кампания развернулась с новой силой. Нет единого мнения относительно того, что стало тому причиной. Одни уверены, что Хрущев опасался, что через религию в страну проникнет западная идеология. Другие уверены, что Хрущев, желая укрепить материально-техническую базу, видел в церкви ресурсы. Третьи полагают, что он боялся потерять власть и не желал делить ее с церковными деятелями.
Все это стало причиной того, что вернулись те, кого можно было бы смело отнести к воинствующим безбожникам. ЦК КПСС регулярно публиковал постановления об упущениях в работе атеистической пропаганды. В 1958 году государство объявило о закрытии монастырей, их объявили религиозными пережитками, производились зачистки церковных библиотек. Было велено не допускать паломничества к святым местам.
Однако указы свыше на местах понимали весьма специфически, либо же подходили к их выполнению со смекалкой и особым рвением. Нередко святые места уничтожались вместе с реликвиями и ценностями. Так, например, водные источники, расположенные у монастыря «Коренная пустынь», были присоединены к реке, а само здание отдали ремесленному училищу. Таким образом, фактически уничтожив местную достопримечательность. Примерно также поступили с колодцем, к которому совершали паломничество перед религиозными праздниками. Его просто засыпали землей.
Разрушение храмов стало нормальной практикой.
Однако не всегда уничтожение места паломничества было возможным. Потому в местах, где перед праздниками была высока вероятность появления верующих, выставляли посты милиции, которые должны были оперативно разгонять паломников.
Антирелигиозные хрущевские меры лишь только набирали обороты, строчились постановление за постановлением, праздники назывались пустой тратой времени и ресурсов, дескать, многодневное пьянство, забой скота приносит урон народному хозяйству. Тот факт, что любая работа в данном направлении не приносит желаемого результата, объяснялся тем, что она проводится либо в недостаточной мере, либо некачественно. А значит, нужно прилагать еще больше усилий.
Лекции, на которые делался основной упор, по мнению современников, были абсолютно бесполезны. В большинстве своем они предназначались не для верующих, а для атеистов, которым были вовсе без надобности. К тому же, сложно представить, что религиозный человек, чье мировоззрение складывалось с годами, с лекции, которая длится пару часов, вдруг выйдет убежденным атеистом. Потому в большинстве своем это было пустой тратой времени.
Более того, что касается молодежи и подрастающего поколения, то для них лекции подобного рода скорее становились причиной возникновения интереса к религиозной деятельности, церкви, как и к любому запретному и недоступному.
Брежнев и церковная оттепель
Лояльность Брежнева была опаснее Хрущевской категоричности.
Если Хрущев всячески изничтожал церковь и любые религиозные проявления, то с приходом к власти Брежнева все изменилось. Пропаганды атеизма как таковой не проводилось, а церковь получила больше свободы. Однако ошибочно полагать, что советское руководство пустило эту сферу жизни страны на самотек. Да, сталинские и хрущевские установки были отброшены, скорее советское руководство решило использовать верующих и духовенство в своих интересах.
Церковь должна была помочь укрепить идеологию, сразу после того как Брежнев стал во главе государства были рассмотрены множество дел, против нарушения прав верующих, были освобождены многие священники. Однако это не означало изменения общего настроя. Стало больше внимания уделяться альтернативным обрядам, так, например, в эту эпоху было построено множество домов бракосочетания. Работала общественная комиссия, которая следила за тем, чтобы соблюдалось законодательство о культах.
Ослабления в адрес в церкви скорее были связаны с тем, что на Западе активно критиковали позицию СССР этом вопросе и обвиняли в гонениях верующих. А в середине 60-х годов и вовсе произошло знаковое событие: совет по делам церкви и совет по делам религиозных культов были объединены. Однако это означало, что церковь попала под полный государственный контроль. Теперь задачей церкви стала критика католицизма и империализма.
Стало появляться диссидентское движение, которое требовало прекратить использовать церковь для прикрытия спецслужб, ограничивать верующих в их правах. Особенно негодовали активисты по поводу того, что чиновники активно вмешивались в дела церкви.
Народное христианство
В народном христианстве чаще всего были замечены женщины.
Запрет на посещение церкви, разрушение самого храма или невозможность отпраздновать религиозный праздник, никак не могли повлиять на факт самого верования. Ликвидация церковной системы никак не отразилась на мировоззрении людей, разве что они стали озлобленнее фактом разрушения того, что было им дорого и ценно. На обломках официальной церкви возникло так называемое народное христианство или хлыстовство и скопчество.
Факт того, что число священнослужителей свелось к минимуму, возложило эти функции на обычных людей. Чаще всего эта негласная роль переходила людям в возрасте, которые ранее были активными посетителями церквей, принимали участие в праздниках и вели богоугодный образ жизни. Менялись и объекты поклонения. Так, появляются понятие «святая вода» и «святые родники». Вместе с ними в культ возводятся яблони. Так, в Саратовской области была срублена такая яблоня, так люди продолжали приходить молиться к пню.
Стали проводиться странные обряды.
Отсутствие официальной религии породило возникновение самозванцев, едва ли не в каждом крупном населенном пункте стали появляться свои Иисусы и Богородицы. Аресты активистов не приносят каких либо действенных результатов, населением они напротив начинают восприниматься как избранники, а их арест как доказательство этого. Сразу после того как во время Великой Отечественной войны были открыты церкви, это явление снижается и практически исчезает.
Взаимодействие церкви и государства в России никогда не шло параллельно, несмотря на то, что государство является светским, а церковь отделена от государства. Различные исторические периоды характеризуются разным отношением как власти к церкви, так и наоборот. В любом случае, властьимущие то и дело пытались использовать церковь и религию для воздействия на населения и манипулирования им.
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