Как в СССР боролись с религией, и что получилось из противостояния государства и церкви

Религия – опиум для народа

Роль церкви в Царской России сложно переоценить.

Церковь лишили права на имущество.

Молодежь воспринимала происходящее как вседозволенность.

Более жесткие меры

Несколько выпусков журнала.

Подобные иллюстрации часто встречались в прессе.

Церковные служители на таких плакатах традиционно выставлялись дураковатыми.

Сталинские меры

Сталин использовал церковь для объединения народа.

В сложное для всей страны время церковь осталась нужной всем.

Возвращение воинствующих безбожников

Никита Сергеевич еще туже затянул религиозные гайки.

Разрушение храмов стало нормальной практикой.

Брежнев и церковная оттепель

Лояльность Брежнева была опаснее Хрущевской категоричности.

Народное христианство

В народном христианстве чаще всего были замечены женщины.

Стали проводиться странные обряды.