Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Джек Лондон называл их «дети мороза». Эскимосы — группа коренных народов Гренландии, Канады, Аляски и Чукотки. Их осталось около 150 000 человек на Земле. «Моя Планета» — об отличиях культур и парадоксах национальной самобытности.
Они могут одолжить чужую жену
Если постоянная жена больна или у нее маленький ребенок, удобно поменять ее на молодую и сильную женщину, с которой легче перемещаться. Ведь в пути женщина должна не только выполнять супружеский долг, но готовить еду, всячески помогать главе семьи и разделять дорожные тяготы. Для обмена женами на несколько дней существует специальный термин — «ареодярекпут».
Они называют интернет путешествием
В начале XXI века эскимосы познакомились с интернетом, и этот термин понадобилось перевести на их язык. Эксперты выбрали слово ikiaqqivik — «путешествие сквозь слои». Раньше так называли ритуал шамана, который в поисках ответа на какой-либо вопрос «путешествовал» сквозь время и пространство.
Они обнюхивают друг друга при встрече
Традиционное приветствие эскимосов, используемое в основном родственниками или влюбленными, называется «куник». Выглядит это так: один из здоровающихся прижимает нос ко лбу или щекам второго и втягивает воздух — как будто нюхает, вдыхает знакомый запах. Говорили, что обычай возник потому, что на сильном морозе губы замерзают — не поцелуешься, и даже называли это эскимосским поцелуем. На самом же деле это приветствие является чисто дружеским и обусловлено тем, что у встретившихся на холоде нижняя часть лица может быть закрыта.
Они соревнуются в перетягивании нити ушами
В программу Всемирных эскимосских олимпийских игр входит особое соревнование — перетягивание нити ушами. На двух концах нити делаются петли. Противники усаживаются лицом к лицу, на ухо каждому надевается петля. И как другие перетягивают руками канат, они ушами (а скорее — головой и даже наклонами туловища) пытаются перетянуть нить, пока кто-то не откажется от дальнейшего состязания из-за боли. Надо сказать, не каждое ухо способно такую борьбу выдержать.
Они рискуют жизнью ради горстки мидий
Однообразная еда иногда настолько надоедает, что эскимосы решаются на крайне опасное мероприятие — подледный сбор мидий. На поверхности арктических морей почти круглый год — толстый слой льда. Надо поймать короткое время отлива, когда под огромным ледяным пластом образуется полое пространство, прорубить в нем отверстие, спуститься и собрать с него урожай мидий.
Дело это действительно рискованное. У сборщиков есть не больше получаса, чтобы покинуть ледяную пещеру до прихода волны — если не успеть, гибель неминуема. Кроме того, лед, повисающий при отливе практически в воздухе, может обвалиться на отчаянных сборщиков. И все ради горстки мидий, которые съедаются в один присест.
Их женщины используют вместо прокладок мох и водоросли
Эскимосские женщины в качестве средств защиты в критические дни используют шкурки пушных зверьков, мох-ягель и тонкую древесную стружку, изготавливающуюся из ольхи. Те, кто проживает рядом с морем, предпочитают водоросли.
Их дети боятся Калупилука
В любой культуре существуют свои специфические монстры и чудовища, которыми пугают детей, если они не пойдут сейчас спать. Эскимосы боятся Калупилука (Qalupalik или Kallupilluk) — призрака, который только и ждет, чтобы утащить неосторожных людей под лед, на дно моря.
Они кладут на могилы плееры
Обычай оставлять покойнику его любимые вещи существует у многих северных народов. Отправляя умершего к «верхним людям», живые «отправляли» с ним все то, что, по их мнению, могло пригодиться в иной жизни. Прежде это были ножи, поделки из моржового клыка, теперь — современная бытовая техника. Чаще всего — видеокассеты и плееры.
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