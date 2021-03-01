Что эскимосу хорошо, русскому не понять

С нами не соскучишься!

Джек Лондон называл их «дети мороза». Эскимосы — группа коренных народов Гренландии, Канады, Аляски и Чукотки. Их осталось около 150 000 человек на Земле. «Моя Планета» — об отличиях культур и парадоксах национальной самобытности.



Они могут одолжить чужую жену

Они называют интернет путешествием

Они обнюхивают друг друга при встрече

Они соревнуются в перетягивании нити ушами

Они рискуют жизнью ради горстки мидий

Их женщины используют вместо прокладок мох и водоросли

Их дети боятся Калупилука

Они кладут на могилы плееры