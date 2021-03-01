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Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Джек Лондон называл их «дети мороза». Эскимосы — группа коренных народов Гренландии, Канады, Аляски и Чукотки. Их осталось около 150 000 человек на Земле. «Моя Планета» — об отличиях культур и парадоксах национальной самобытности.

Они могут одолжить чужую жену


Если постоянная жена больна или у нее маленький ребенок, удобно поменять ее на молодую и сильную женщину, с которой легче перемещаться. Ведь в пути женщина должна не только выполнять супружеский долг, но готовить еду, всячески помогать главе семьи и разделять дорожные тяготы. Для обмена женами на несколько дней существует специальный термин — «ареодярекпут».

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Они называют интернет путешествием


В начале XXI века эскимосы познакомились с интернетом, и этот термин понадобилось перевести на их язык. Эксперты выбрали слово ikiaqqivik — «путешествие сквозь слои». Раньше так называли ритуал шамана, который в поисках ответа на какой-либо вопрос «путешествовал» сквозь время и пространство.

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Они обнюхивают друг друга при встрече


Традиционное приветствие эскимосов, используемое в основном родственниками или влюбленными, называется «куник». Выглядит это так: один из здоровающихся прижимает нос ко лбу или щекам второго и втягивает воздух — как будто нюхает, вдыхает знакомый запах.
Говорили, что обычай возник потому, что на сильном морозе губы замерзают — не поцелуешься, и даже называли это эскимосским поцелуем. На самом же деле это приветствие является чисто дружеским и обусловлено тем, что у встретившихся на холоде нижняя часть лица может быть закрыта.

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Они соревнуются в перетягивании нити ушами


В программу Всемирных эскимосских олимпийских игр входит особое соревнование — перетягивание нити ушами. На двух концах нити делаются петли. Противники усаживаются лицом к лицу, на ухо каждому надевается петля. И как другие перетягивают руками канат, они ушами (а скорее — головой и даже наклонами туловища) пытаются перетянуть нить, пока кто-то не откажется от дальнейшего состязания из-за боли. Надо сказать, не каждое ухо способно такую борьбу выдержать.

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Они рискуют жизнью ради горстки мидий


Однообразная еда иногда настолько надоедает, что эскимосы решаются на крайне опасное мероприятие — подледный сбор мидий. На поверхности арктических морей почти круглый год — толстый слой льда. Надо поймать короткое время отлива, когда под огромным ледяным пластом образуется полое пространство, прорубить в нем отверстие, спуститься и собрать с него урожай мидий.

Дело это действительно рискованное. У сборщиков есть не больше получаса, чтобы покинуть ледяную пещеру до прихода волны — если не успеть, гибель неминуема. Кроме того, лед, повисающий при отливе практически в воздухе, может обвалиться на отчаянных сборщиков. И все ради горстки мидий, которые съедаются в один присест.

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Их женщины используют вместо прокладок мох и водоросли


Эскимосские женщины в качестве средств защиты в критические дни используют шкурки пушных зверьков, мох-ягель и тонкую древесную стружку, изготавливающуюся из ольхи. Те, кто проживает рядом с морем, предпочитают водоросли.

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Их дети боятся Калупилука


В любой культуре существуют свои специфические монстры и чудовища, которыми пугают детей, если они не пойдут сейчас спать. Эскимосы боятся Калупилука (Qalupalik или Kallupilluk) — призрака, который только и ждет, чтобы утащить неосторожных людей под лед, на дно моря.

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

Они кладут на могилы плееры


Обычай оставлять покойнику его любимые вещи существует у многих северных народов. Отправляя умершего к «верхним людям», живые «отправляли» с ним все то, что, по их мнению, могло пригодиться в иной жизни. Прежде это были ножи, поделки из моржового клыка, теперь — современная бытовая техника. Чаще всего — видеокассеты и плееры.

Что эскимосу хорошо, русскому не понять

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