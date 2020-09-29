Сколько атомных бомб США хотели сбросить на Москву и Ленинград

Уничтожение советских городов

В пункте No14 записано: «Ядерное оружие будет использоваться обеими сторонами.

Другие виды оружия массового уничтожения (радиологическое, биологическое и химическое оружие) могут быть использованы любой стороной с учётом соображений ответного удара и эффективности».

На территорию СССР планировалось сбросить 300 атомных боеголовок и 250 тысяч обычных бомб. 25 атомных зарядов планировалось обрушить на Москву, 22 — на Ленинград, 10 — на Свердловск, 8 — на Киев. Всего под ударом оказывалось 100 городов, что привело бы к уничтожению 85% промышленности страны. В ядерной бомбардировке должно было погибнуть 60 миллионов советских граждан.