Сколько атомных бомб США хотели сбросить на Москву и Ленинград

Расстановка сил
План «Дропшот» разработан при избрании Гарри Трумэна на второй президентский срок и рассекречен в 1978 году. Документ состоял из 700 страниц, большая часть которых и сегодня не опубликована. Согласно допущениям американских аналитиков, конфликт должен был начаться 1 января 1957 года. Предполагалось, что на стороне США выступят все государства НАТО, а также страны Британского содружества, кроме Индии и Пакистана.
Ожидалось, что СССР поддержат коммунистические государства Восточной и Центральной Европы, Албания, Корея, Монголия и Китай. Югославия, Швейцария, Испания, Ирландия, страны Скандинавии и арабского мира будут придерживаться нейтралитета, но будут готовы присоединиться к США.
Уничтожение советских городов
В пункте No14 записано: «Ядерное оружие будет использоваться обеими сторонами.Другие виды оружия массового уничтожения (радиологическое, биологическое и химическое оружие) могут быть использованы любой стороной с учётом соображений ответного удара и эффективности».
На территорию СССР планировалось сбросить 300 атомных боеголовок и 250 тысяч обычных бомб. 25 атомных зарядов планировалось обрушить на Москву, 22 — на Ленинград, 10 — на Свердловск, 8 — на Киев. Всего под ударом оказывалось 100 городов, что привело бы к уничтожению 85% промышленности страны. В ядерной бомбардировке должно было погибнуть 60 миллионов советских граждан.
После ядерного обмена, с Запада в атаку на территорию СССР планировалось выдвижение 114-й дивизии НАТО. На Черноморском побережье высаживается десант из ещё 50 дивизий. В разгроме коммунизма участвует 8 миллионов солдат и моряков западных стран. Для поддержания порядка на советской территории планировалось задействовать оккупационный корпус численностью в 1 миллион солдат и офицеров.
Новый порядок
Американские планы по обустройству послевоенного СССР не отличались от нацистских проектов. Территорию страны предполагалось разделить на оккупационные зоны: Западная Россия, Кавказ и Украина, Западная Сибирь и Туркестан, Восточная Сибирь, Забайкалье и Приморье. Через 20-30 лет из этих территориальных объединений планировалось сделать конфедерацию под внешним управлением США, что исключало всякое объединение России в будущем. Завоёванные территории превращались в аграрно-сырьевые придатки. Доля городского населения, занятого в пищевой и обрабатывающей промышленности, не должна была превышать 15%.
Для административно-хозяйственного управления на уровне сельсоветов и райсоветов планировалось задействовать политзаключённых ГУЛАГа, кулаков и членов их семей, национальные меньшинства, бойцов подпольных антисоветских групп Украины, Прибалтики, Кавказа. Управленческая верхушка «нового СССР» должна была состоять из эмигрантов, бежавших на Запад.
В Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику, на Кавказ и Среднюю Азию планировалось вернуть «правительства в изгнании», представители которых займут высшие посты. Управление расчленённой на куски Россией должны были обеспечить члены эмигрантского Народно-трудового союза и «Мюнхенского комитета», объединявшего бывших власовцев и старых белоэмигрантов.
Александр Бражник
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