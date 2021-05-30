Как тренируются самые крутые спецназовцы мира

Войска специального назначения предназначены для решения самых сложных проблем, с которыми только может столкнуться страна. Само собой, попасть в ряды любого подразделения спецназа — задача очень и очень не простая. Стать же представителем внутренней элиты, войти в ряды особого корпуса, способны лишь единицы бойцов, даже после прохождения серьезной подготовки. Вот, как проходит тренировка и прием в пять самых мощных отрядов спецназа в мире — от Северной Кореи, до России.









Шайетет 13

707-й батальон особого назначения

Морские котики

Краповый берет

Штормовой корпус