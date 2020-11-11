5 вкуснейших пирогов, которые можно приготовить менее чем за час

Ягодные, овощные, фруктовые, шоколадные – пироги, которые так нравятся взрослым и детям. Да вот только зачастую на приготовление таких блюд уходит как минимум пара часов. Но сегодня мы подобрали специально для вас рецепты пирогов, которые можно приготовить менее, чем за час.
1. Цитрусовый пирог
Цитрусовый пирог. \ Фото: gastronom.ru.
Для приготовления пирога на апельсиновом соке с добавлением цедры лимона вам понадобится максимум полчаса – то, что нужно, с утра пораньше под чашечку крепкого кофе или ароматного чая.
Ингредиенты:
• Сахар - не полный стакан;
• Мука - 1 стакан;
• Яйца - 3 шт;
• Маргарин - 150 г;
• Разрыхлитель - 2 ч.л;
• Сок апельсиновый - не полный стакан;
• Цедра лимона;
• Масло сливочное.
Апельсиновый пирог. \ Фото: skalozyb-comedy.ru.
Способ приготовления:
• Яйца смешать с сахаром и хорошенько взбить;
• В муку добавить разрыхлитель;
• Перемешать;
• Маргарин растопить и добавить к муке;
• Затем добавить апельсиновый сок, лимонную цедру и яйца с сахаром;
• Всё тщательно перемешать;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• Переложить тесто в формочку;
• Аккуратно разровнять поверхность;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут;
• Перед подачей нарезать порционно кусочками.
2. Яблочный пирог с орехами
Яблочный пирог с орехами. \ Фото: bigmir.net.
Яблочный пирог – блюдо родом из девства. Знакомый вкус и аромат, который напоминает о беззаботных радостных днях и выходных в деревне или у бабушки. А если в него добавить орехи - то будет ещё вкуснее!
Ингредиенты:
• Тесто слоёное - 2 пластины;
• Яйца - 1 шт;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Крахмал - 2 ст.л;
• Корица - 0,5 ч.л;
• Лимонный сок - 1 ст.л;
• Яблоки среднего размера - 8 шт.
Для начинки:
• Грецкие орехи - 0,5 стакана;
• Мука - 4/4 часть стакана;
• Сахар - 1/4 часть стакана;
• Масло сливочное - 2 ст.л.
Яблочный пирог с корицей и орехами. \ Фото: smachno.ua.
Способ приготовления:
• Тесто достать из упаковки;
• Слегка раскатать и переложить в форму для запекания, предварительно застелив пергаментом;
• После сделать несколько проколов по тесту и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут;
• Белок отделить от желтка;
• Как только тесто покроется золотистой корочкой, достать его из духовки и смазать белком;
• Яблоки вымыть;
• Вытереть, нарезать на равномерные дольки;
• Переложить в миску и залить лимонным соком;
• Оставить на 10-15 минут;
• Затем добавить сахар, смешанный с крахмалом и корицей;
• Миску накрыть пергаментом;
• И отправить в микроволновку на 6-7 минут (полная мощность);
• После перемешать и вновь поставить на 6-7 минут в микроволновку;
• Орехи подробить ножом;
• Смешать с мукой и сахаром;
• Пальцы смазать сливочным маслом;
• И перемешать рукой все ингредиенты между собой до состояния крупной крошки;
• Начинку из яблок выложить на тесто;
• Сверху посыпать орехами;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 10-15 минут.
3. Шоколадный пирог
Шоколадный пирог \ Фото: pinterest.ie.
Всего сорок минут вашего времени - и шоколадный пирог у вас на столе! И совсем не обязательно искать повод или ждать праздников, чтобы полакомиться этой вкуснятиной.
Ингредиенты:
• Тесто слоёное - 2 пластинки;
• Сливочное масло комнатной температуры - 0,5 стакана;
• Чёрный шоколад - 50-70 г;
• Сахар - 1 стакан;
• Мука - 0,5 стакана;
• Яйца - 2 шт;
• Ванильный сахар - 1 ч.л;
• Соль - на кончике ножа;
• Шоколадная стружка (не молочный шоколад) - 1 стакан (или 2-3 ст.л. какао).
Вкусный шоколадный пирог. \ Фото: odnaminyta.com.
Способ приготовления:
• Тесто достать из упаковки;
• Раскатать и переложить в формочку для запекания;
• Масло растопить на водяной бане;
• Затем добавить к нему шоколад;
• Перемешать и довести до однородной массы;
• Снять с плиты и добавить сахар;
• Перемешать;
• Яйца смешать с мукой, ванильным сахаром, шоколадной стружкой и солью;
• Получившуюся массу добавить в шоколадно-масленую;
• Крем равномерно распределить по тесту;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут;
• Перед подачей нарезать квадратами или треугольниками.
4. Рыбный пирог
Рыбный пирог. \ Фото: 2gis.ru.
«Какая это морока готовить рыбный пирог», - так наверняка думает практически каждая вторая хозяйка. Но дело в том, что на приготовление этого рыбного пирога у вас уйдёт менее сорока минут и это при том, что в данном случае легко можно обойтись без духовки.
Ингредиенты:
• Рыбная консерва в масле - 1 банка;
• Яйца - 2 шт;
• Лук зелёный - 8-12 пёрышек;
• Укроп - 10-12 стебельков;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Сыр твёрдый - 50 г;
Для теста:
• Кефир - 1 стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 1 стакан;
• Сода - 0,5 ч.л;
• Масло растительное.
Рыбный пирог на сковороде. \ blog.metro.ua.
Способ приготовления:
• Рыбу выложить вместе с юшкой в миску и размять хорошенько вилкой;
• Яйца отварить в крутую и натереть на крупной тёрке (можно мелко нарезать);
• Укроп и зелёный лук вымыть;
• Просушить и мелко нашинковать;
• Все ингредиенты смешать между собой;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• В другой миске смешать муку с кефиром;
• Добавить яйца, соду;
• Всё тщательно перемешать (без комочков);
• Тесто перелить в глубокую сковороду, предварительно смазав маслом;
• Затем на тесто аккуратно выложить начинку и разровнять ложкой;
• Накрыть крышкой и отправить на медленный огонь на 30-35 минут;
• Подавать тёплым или холодным.
5. Капустный пирог
Капустный пирог. \ Фото: gastronom.ru.
Главное преимущество капустного пирога в том, что он одинаково хорош и в горячем, и в холодном виде. Его можно подавать в качестве закуски, а также сочетать с гарниром, например, с молодым картофелем, овощным супом и даже со спагетти.
Ингредиенты:
• Мука - 1,5 стакана;
• Капуста - 0,5 кг;
• Яйца - 2 шт;
• Масло сливочное - 2 ст.л;
• Кефир - 1 стакан;
• Сода - 1 ч.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Зелёный лук - 8-10 стебельков.
Пирог с капустой. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Капусту и зелёный лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нашинковать;
• И обжарить на одной ложке сливочного масла около 10-15 минут;
• Посолить и поперчить;
• Перемешать;
• И тушить ещё 5-7 минут;
• Яйца смешать с кефиром, солью и содой;
• Перемешать до однородной массы и добавить муку;
• Замесить тесто;
• В подготовленную форму для запекания выложить половину теста;
• Сверху равномерно начинку;
• Затем вылить вторую половину теста;
• Аккуратно разровнять поверхность;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут (или до образования золотистой корочки).
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