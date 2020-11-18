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Что увидели ученые на уникальных кинокадрах о тасманском тигре, который исчез 100 лет назад


Что увидели ученые на уникальных кинокадрах о тасманском тигре, который исчез 100 лет назад

Тасманский тигр – животное, увидеть которое до настоящего времени можно было только на картинке или фотографии. Эти полосатые сумчатые хищники Австралии вымерли в начале прошлого века. Однако недавно были обнаружены уникальные кинокадры, на которых запечатлен последний из известных тасманских тигров. И теперь каждый может увидеть его «живым». На архивном видео – Бенджамин, обитатель зоопарка в Хобарте.


Тасманский тигр (тилацин) был самым крупным из существовавших сумчатых хищников. Внешне он был похож на большую собаку и по повадкам напоминал волка, за что получил еще одно название – сумчатый волк. В длину он достигал более метра, а в высоту — 60 см. На спине у этого животного были «тигриные» полоски.
Так тасманский тигр выглядит на картинке.

Так тасманский тигр выглядит на картинке.

 

В Австралии тилацин вымер около двух тысяч лет назад, не выдержав конкуренции с динго. Эти животные еще долгое время оставались в Тасмании, однако заселение острова европейцами ускорило исчезновение тасманского тигра с лица Земли.

Печальная судьба Бенджамина


Обитатель зоопарка «Бьюмарис» в Хобарте, питомец по кличке Бенджамин – последний известный тасманский тигр. Редкое видео представил Национальный архив кино и звука Австралии.

– Эти изображения не были известны общественности в течение десятилетий, пока их не обнаружили и не обнародовали исследователи Брэнден Холмс, Гарет Линнард и Майк Уильямс, – говорится в заявлении организации.
– Тигр запечатлен в фильме «Тасмания – страна чудес» 1935 года.

Видео снял сотрудник Главного управления Армии спасения Сидни Кук, который представлен NFSA как «невоспетый пионер австралийского кинематографа». На кадрах запечатлено, как смотритель зоопарка Артур Рид и его помощник гремят в дальнем правом углу клетки, пытаясь привлечь внимание животного и добиться от него какой-то неожиданной реакции.
Бенджамин в зоопарке Хобарта.

Бенджамин в зоопарке Хобарта.

 

Несмотря на то, что эта сцена в фильме смотрится очень привлекательно, известно, что Бенджамину в зоопарке «Бьюмарис» жилось не очень хорошо. Его забрали из флорентийской долины, и остаток дней он провел вдали от своей естественной среды обитания.

– Это долгая печальная история животного, которое когда-то было крупнейшим в мире сумчатым плотоядным. Коме того, это демонстрирует общественный упадок, происходивший в Австралии, – пишет Australian Geographic.

Как умер Бенджамин


Известно, что Бенджамин умер от переохлаждения. Той роковой ночью случились заморозки, но у животного не было возможности уйти в укрытие. Тигр был вынужден лежать на холодном бетоне. У Бенджамина поднялась высокая температура, его начало знобить. К сожалению, тигр так и не оправился от болезни: он умер в 1936 году, через год после того, как его снял на кинопленку Кук. Кстати, сам режиссер скончался буквально через несколько месяцев после Бенджамина.

В Национальном музее Австралии говорится, что Бенджамин умер от «подозрительной халатности». Иными словами, в ту злосчастную ночь про тигра просто забыли.
Последний в мире тигр стал жертвой халатности: в зоопарке к нему относились с пренебрежением.

Последний в мире тигр стал жертвой халатности: в зоопарке к нему относились с пренебрежением.

 

С тех пор тасманский тигр считается вымершим. Он приобрел статус почти мифического животного…

Почему вымерли тасманские тигры


Когда европейские поселенцы прибыли в Австралию и Тасманию, многие из людей, заселившихся на новые земли, были фермерами, которые привезли в этот район домашний скот. Тасманского тигра считали угрозой скотоводству. Их стали нещадно убивать.

Еще в 1863 году известный натуралист Джон Гаулд предрекал этим животным вымирание. Он отмечал, что в связи с тем, что маленькая Тасмания заселяется всё плотнее, а ее первозданные леса все больше пересекаются дорогами от восточного побережья до западного, число этих уникальных животных будет стремительно сокращаться и очень скоро тасманский тигр станет животным прошлого.
Мать и детеныши в зоопарке Хобарта. Фото 1909 года.

Мать и детеныши в зоопарке Хобарта. Фото 1909 года.

 

Это пророчество сбылось – ненавистных фермерами тасманских тигров травили, отстреливали, на них ставили ловушки, за их поимку охотникам выдавали крупное вознаграждение. Кроме того, в начале прошлого века тасманские тигры начали умирать от инфекционной болезни – предположительно, собачьей чумы.
Охотник с добычей. Съемка начала прошлого века.

Охотник с добычей. Съемка начала прошлого века.

 

К сожалению, правительство Австралии слишком поздно озаботилось судьбой этого вида – его взяли под государственную защиту всего за два месяца до кончины Бенджамина.
Тилацины в неволе. Съемка начала прошлого века.

Тилацины в неволе. Съемка начала прошлого века.

 

Могли тасманские тигры выжить?


Интересно, что в прошлом веке некоторые исследователи еще долго отказывались верить в полное вымирание тилацина. Например, в 1984 году известный магнат Тед Тернер предложил 100 000 долларов за доказательство наличия тасманского тигра на Земле. Были и другие исследования, однако в итоге это животное все-таки было официально объявлено исчезнувшим, как дронт.

Кстати, четыре года назад было проведено исследование, которое показало, что Бенджамин в 1930-х годах, возможно, не был единственным тасманским тигром в мире. Якобы тилацины еще встречались в 1940-х годах. Некоторые австралийцы и тасманцы и в наше время утверждают, что видели этих животных в лесах, однако документальны подтверждений у этих сообщений нет.

Интересные результаты исследования опубликовал в 2017 году сайт newscientist.com. Ученые подсчитали, каковы шансы того, что тасманский тигр все еще существует. Ответы неутешителен: 1 шанс из 1,6 триллионов.
Сохранившееся тело тилацина в Национальном музее Австралии в Канберре.

Сохранившееся тело тилацина в Национальном музее Австралии в Канберре.

 

Колин Карлсон из Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги собирали данные о подтвержденных и неподтвержденных наблюдениях, начиная с 1900 года, чтобы смоделировать вероятность исчезновения тилацинов в разные моменты времени. Их наименее оптимистичный сценарий учитывал только подтвержденные наблюдения, в то время как наиболее оптимистичный учитывал и неподтвержденные наблюдения. Наиболее оптимистичный прогноз команды говорит, что тасманские тигры могли оставаться в дикой природе только до конца 1950-х годов, и вероятность того, что они все еще живы, в 2017 году составляла 1 из 1,6 трлн.
Чучело тасманского тигра. /Фото: Оrsten Blackwood/AFP/Getty

Чучело тасманского тигра. /Фото: Оrsten Blackwood/AFP/Getty

 

– Одна из проблем этой модели заключается в том, что она основана исключительно на зарегистрированных наблюдениях и может быть менее применима к таким отдаленным диким местам, как Кейп-Йорк, – считает Брендан Уинтл из Мельбурнского университета в Виктории (Австралия).

Его исследовательская группа разработала альтернативную модель, которая включает данные о предыдущих поисках в отдаленных регионах, а также аспекты биологии и поведения животного – такие, например, как его ночная природа, что делает наблюдение менее вероятным. Однако даже эта модель позволяет сделать вывод, что это животное вымерло, и последняя возможная дата исчезновения его на планете – 1983 год.

– К сожалению, мы тоже вынуждены опустить занавес, – заключает Уинтл и тут же прибавляет, – Но если я вдруг окажусь неправ, то я вместе со всеми буду очень рад.
Чучело вымершего животного в Австралийском музее в Сиднее

Чучело вымершего животного в Австралийском музее в Сиднее


Между тем австралийские ученые не оставляют надежду клонировать это животное (сохранился кусок ткани животного, который был заспиртован в начале прошлого века).

Текст: Анна Белова

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Что увидели ученые на уникальных кинокадрах о тасманском тигре, который исчез 100 лет назад

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Что увидели ученые на уникальных кинокадрах о тасманском тигре, который исчез 100 лет назадПодписаться на мой Instagram
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