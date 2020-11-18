Что увидели ученые на уникальных кинокадрах о тасманском тигре, который исчез 100 лет назад

Так тасманский тигр выглядит на картинке.

Печальная судьба Бенджамина

Бенджамин в зоопарке Хобарта.

Как умер Бенджамин

Последний в мире тигр стал жертвой халатности: в зоопарке к нему относились с пренебрежением.

Почему вымерли тасманские тигры

Мать и детеныши в зоопарке Хобарта. Фото 1909 года.

Охотник с добычей. Съемка начала прошлого века.

Тилацины в неволе. Съемка начала прошлого века.

Могли тасманские тигры выжить?

Сохранившееся тело тилацина в Национальном музее Австралии в Канберре.

Чучело тасманского тигра. /Фото: Оrsten Blackwood/AFP/Getty

Чучело вымершего животного в Австралийском музее в Сиднее