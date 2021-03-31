Право первой ночи: Была ли такая традиция и почему всех все устраивало

Почему было введено право первой ночи

Свадьба для невесты была весьма сомнительным мероприятием.

Жизнь крепостных зависела от замашек помещика.

Повлиять на помещика мог государь, но жалобы часто не имели результата.

Право господина.

Право первой ночи в славянской культуре

Считается, что русские помещики тоже не могли отказать себе в удовольствии.

Невесту перед свадьбой всегда ждала масса наставлений.

Если жених был с чужого селения, то нужно было господское дозволение на свадьбу.

Европейские традиции, относительно права первой ночи

Родиться женщиной в средневековье уже было наказанием.

Вероятно, феодал был гораздо старше всех невест.

Право господина могло выражаться в чем-то ином.