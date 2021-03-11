Места в доме, которые следует пылесосить гораздо чаще, чем мы привыкли

Большинство хозяек регулярно пылесосят полы и ковры в доме, но почти никогда не притрагиваются к верхнему плинтусу, занавескам или мягкой мебели. А между тем, пыли там со временем скапливается больше, чем на полу. Давайте посмотрим, какие места в доме стоит также пылесосить регулярно.





Выдвижные ящики

Шторы и жалюзи

Матрасы

Под кроватью

Веник или метла

Диваны

Подоконники

Клавиатура

Возможно, вы не думали о том, что ящики тоже нужно пылесосить. Тем не менее, они нуждаются в регулярной уборке, т.к. со временем точно также заполняются пылью. Эта пыль со временем оседает на одежде, она становится не свежей, а в ящиках заводится неприятный запах (лежалого белья).Становятся очень пыльными всего лишь за сезон. И если вы постоянно держите открытым окно, пыль циркулирует по комнате, создавая дополнительную возможность возникновения респрираторных заболеваний. Так что, в следующий раз, когда будете пылесосить, не забудьте пройтись по шторам специальной мягкой насадкой.Вы, наверное, регулярно меняете постельное белье и вообще содержите спальню в порядке. Но знаете ли вы, что матрас нужно также регулярно пылесосить. Не обязательно это делать каждый раз, когда вы решили перестелить простыню, но раз в два-три месяца об этом обязательно вспоминайте.Когда пыль и грязь собираются под мебелью, это может спровоцировать реакцию у людей, страдающих аллергией на пыль.Старайтесь регулярно пылесосить под кроватями и диванами, а если с помощью обычного пылесоса под них невозможно добраться, купите робот-пылесос.Вы, возможно, удивитесь, но метлу тоже не мешает время от времени обрабатывать, т.к. на щетинках собирается очень много пыли, шерсти и волос, которым, в отличие от пылесоса, некуда деваться.Пылесосить диваны нужно раз в неделю. И на них также, как и на коврах скапливается куча пыли, микробов, волос и шерсти домашних животных. Даже если вы не видите эту пыль, она там есть. И ее бывает сложнее собрать с обивки дивана. Поэтому, если дома есть домашние животные, сначала используйте мокрые резиновые перчатки, а затем уже пылесосьте с помощью мебельной насадки.Во время уборки можно не протирать подоконники отдельно, а пропылесосить их от пыли.Мы почти всегда забываем про то, как важно своевременно очищать оргтехнику. А забившаяся пыль очень мешает работе прибора. Недостаточно просто протереть клавиатуру тряпкой, лучше установить специальную насадку и пропылесосить клавиатуру отдельно.