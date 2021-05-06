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Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

В Таиланде насчитывается около 40 000 храмов, и, пожалуй, один из самых необычных — буддийский храм Ват Пхра Дхаммакая. Он больше похож на гигантский космический корабль. На огромном куполе установлено 300 000 золотых статуэток Будды, еще 700 тысяч находятся внутри храма.

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Купол окружен площадкой для медитации. В храме проживает около 3000 монахов, послушников и мирян. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Его строительство началось в 1970 году и завершилось в 1985 году. Это один из крупнейших храмов Таиланда. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

В эти дни тысячи буддийских монахов собрались здесь, чтобы почтить память 1250 людей, собравшихся когда-то перед Буддой, который посвятил их в монахи и открыл суть просветления.(Фото Lillian Suwanrumpha):

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Праздник Макха Буча приходится на полнолуние третьего лунного месяца, что обычно выпадает на февраль или март. В этот раз это февраль. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Праздничная церемония в храмах проходит следующим образом: буддисты три раза обходят алтарь по часовой стрелке, держа в руках зажжённые свечи. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Главная цель праздника — не искупление грехов, а очищение своего разума и просветление. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая, 2017 год. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Космический храм Таиланда Ват Пхра Дхаммакая

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