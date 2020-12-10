Мы всегда ищем беспрецедентные и малоизвестные вещи, чтобы поделиться с нашими читателями. Итак, вот наш новый сборник уникальных и удивительных вещей.
1. Броненосец в спящем режиме.
2. Как выглядит кактус изнутри.
3. Человек Марри или Гигант Стюарта — один из самых больших геоглифов на планете.
4. Эта гайка, которая удерживает основной ротор на мачте некоторых вертолетов, называется «гайкой Иисуса».
5. Горная деревня Куруш в Дагестане расположена на высоте 2480 метров — 2560 метров над уровнем моря, поэтому у местных жителей вместо моря есть облака.
6. Это амеба.
7. Если бы это дерево было человеком, оно могло бы рассказать очень интересную историю о его жизни.
8. Пустой Боинг 787.
9. Зимой в Тикси, Якутия, квадроциклы используются в качестве машин скорой помощи.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд
Мы всегда ищем беспрецедентные и малоизвестные вещи, чтобы поделиться с нашими читателями. Итак, вот наш новый сборник уникальных и удивительных вещей.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии