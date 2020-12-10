Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

Мы всегда ищем беспрецедентные и малоизвестные вещи, чтобы поделиться с нашими читателями. Итак, вот наш новый сборник уникальных и удивительных вещей.











1. Броненосец в спящем режиме.







2. Как выглядит кактус изнутри.







3. Человек Марри или Гигант Стюарта — один из самых больших геоглифов на планете.







4. Эта гайка, которая удерживает основной ротор на мачте некоторых вертолетов, называется «гайкой Иисуса».







5. Горная деревня Куруш в Дагестане расположена на высоте 2480 метров — 2560 метров над уровнем моря, поэтому у местных жителей вместо моря есть облака.







6. Это амеба.







7. Если бы это дерево было человеком, оно могло бы рассказать очень интересную историю о его жизни.







8. Пустой Боинг 787.







9. Зимой в Тикси, Якутия, квадроциклы используются в качестве машин скорой помощи.



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