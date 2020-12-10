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Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

Мы всегда ищем беспрецедентные и малоизвестные вещи, чтобы поделиться с нашими читателями. Итак, вот наш новый сборник уникальных и удивительных вещей.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

1. Броненосец в спящем режиме.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

2. Как выглядит кактус изнутри.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

3. Человек Марри или Гигант Стюарта — один из самых больших геоглифов на планете.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

4. Эта гайка, которая удерживает основной ротор на мачте некоторых вертолетов, называется «гайкой Иисуса».

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

5. Горная деревня Куруш в Дагестане расположена на высоте 2480 метров — 2560 метров над уровнем моря, поэтому у местных жителей вместо моря есть облака.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

6. Это амеба.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

7. Если бы это дерево было человеком, оно могло бы рассказать очень интересную историю о его жизни.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

8. Пустой Боинг 787.

Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

9. Зимой в Тикси, Якутия, квадроциклы используются в качестве машин скорой помощи.

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Фотографии, которые расширят ваш кругозор за пару секунд

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