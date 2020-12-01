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Чем занимается внук Фиделя Кастро

С недавних пор Гавана превратилась в место оживленной светской жизни и различных развлекательных мероприятий с участием знаменитостей мирового уровня. Несколько недель назад здесь впервые выступили Rolling Stones. 3 мая здесь намечается показ круизной коллекции Chanel сезона 2016/2017, в которой примут участие не только всемирно известные модели, но и внук Фиделя Кастро Тони.

Чем занимается внук Фиделя Кастро

Чем занимается внук Фиделя Кастро

Тони Кастро 19 лет, он — сын Антонио Кастро и Лисетт Ульоа.

Чем занимается внук Фиделя Кастро

Его чаще видят в Париже, чем на Кубе.

Чем занимается внук Фиделя Кастро

Он позировал в качестве модели в проекте ART is EASY молодого кубинского фотографа Бриана Канельеса (Brian Canelles).

Чем занимается внук Фиделя Кастро

На фото — Тони (с длинными волосами) позирует вместе с моделью Мигелем Лейва (Miguel Leyva), который ведет блог о модной жизни в Гаване This is this.

Чем занимается внук Фиделя Кастро

Чем занимается внук Фиделя Кастро

Чем занимается внук Фиделя Кастро

Чем занимается внук Фиделя Кастро

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