Чем занимается внук Фиделя Кастро

С недавних пор Гавана превратилась в место оживленной светской жизни и различных развлекательных мероприятий с участием знаменитостей мирового уровня. Несколько недель назад здесь впервые выступили Rolling Stones. 3 мая здесь намечается показ круизной коллекции Chanel сезона 2016/2017, в которой примут участие не только всемирно известные модели, но и внук Фиделя Кастро Тони.











Тони Кастро 19 лет, он — сын Антонио Кастро и Лисетт Ульоа.







Его чаще видят в Париже, чем на Кубе.







Он позировал в качестве модели в проекте ART is EASY молодого кубинского фотографа Бриана Канельеса (Brian Canelles).







На фото — Тони (с длинными волосами) позирует вместе с моделью Мигелем Лейва (Miguel Leyva), который ведет блог о модной жизни в Гаване This is this.



















источник





