Совет опытного водителя﻿

Когда лет тридцать назад я окончил автошколу и получил водительские права, мой дядя как-то спросил меня :

– А "Правила дорожного движения" ты хорошо знаешь?

Я говорю:

– Конечно, я всё выучил.

Тогда он говорит:

– Ну вот, допустим, едешь ты по улице, и вдруг неожиданно перед тобой возникает пешеход, переходящий улицу. Что ты будешь делать?

– Заторможу, – тут же нашёлся я.

– Не успеваешь, скорость слишком высокая.

– Ну, тогда объеду его.

– А как ты будешь его объезжать, с какой стороны?

Я начинаю вспоминать пункты ПДД, но ничего вспомнить не могу и понимаю, что там про это ничего не сказано. Тогда говорю:

– Если он ближе к правой обочине, то я объеду его слева, а если к левой, то справа.

Но мой дядя тоже был не лыком шит, и говорит:

– А он находится ровно посередине дороги!

Тогда я подумал ещё и говорю:

– Если он идёт слева направо, то я объеду его слева, а если он идёт справа налево, то я объеду его справа. Так нам с ним легче всего будет разойтись.

Но на это дядя мне возражает:

– А вдруг, внезапно увидев едущую на него машину, он испугается и побежит назад? И прямо тебе под колёса.

Тогда я говорю:

– Сзади объезжать опасно, спереди – ещё опаснее. Может, ехать прямо него, пусть сам спасается как хочем, бежит куда-нибудь, хоть налево, хоть направо.

Дядя:– А если он от неожиданности впадёт в ступор и останется стоять на месте? Вот тут ты его и задавишь наверняка.Я говорю:– А что же делать?На что дядя, наконец, рассказал правильный ответ:– Это зависит от того, кто этот пешеход – мужчина, женщина или ребёнок.При виде приближающейся машины ребёнок всегда бежит вперёд, туда, куда и шёл до этого. Значит, его следует объезжать сзади. А женщина обычно бежит назад, поэтому её нужно объезжать спереди.– А мужчина?– А мужчина останавливается и смотрит, в какую сторону поедет машина, чтоб отскочить в противоположную.За последующие годы вождения я много раз убеждался в обоснованности и верности этого правила.© Г. Бардахчиян