Совет опытного водителя﻿

Когда лет тридцать назад я окончил автошколу и получил водительские права, мой дядя как-то спросил меня :
– А "Правила дорожного движения" ты хорошо знаешь?
Я говорю:
– Конечно, я всё выучил.
Тогда он говорит:
– Ну вот, допустим, едешь ты по улице, и вдруг неожиданно перед тобой возникает пешеход, переходящий улицу. Что ты будешь делать?
– Заторможу, – тут же нашёлся я.
– Не успеваешь, скорость слишком высокая.
– Ну, тогда объеду его.
– А как ты будешь его объезжать, с какой стороны?
Я начинаю вспоминать пункты ПДД, но ничего вспомнить не могу и понимаю, что там про это ничего не сказано. Тогда говорю:
– Если он ближе к правой обочине, то я объеду его слева, а если к левой, то справа.
Но мой дядя тоже был не лыком шит, и говорит:
– А он находится ровно посередине дороги!
Тогда я подумал ещё и говорю:
– Если он идёт слева направо, то я объеду его слева, а если он идёт справа налево, то я объеду его справа. Так нам с ним легче всего будет разойтись.
Но на это дядя мне возражает:
– А вдруг, внезапно увидев едущую на него машину, он испугается и побежит назад? И прямо тебе под колёса.
Тогда я говорю:
– Сзади объезжать опасно, спереди – ещё опаснее. Может, ехать прямо него, пусть сам спасается как хочем, бежит куда-нибудь, хоть налево, хоть направо.
Дядя:
– А если он от неожиданности впадёт в ступор и останется стоять на месте? Вот тут ты его и задавишь наверняка.
Я говорю:
– А что же делать?
На что дядя, наконец, рассказал правильный ответ:
– Это зависит от того, кто этот пешеход – мужчина, женщина или ребёнок.
При виде приближающейся машины ребёнок всегда бежит вперёд, туда, куда и шёл до этого. Значит, его следует объезжать сзади. А женщина обычно бежит назад, поэтому её нужно объезжать спереди.
– А мужчина?
– А мужчина останавливается и смотрит, в какую сторону поедет машина, чтоб отскочить в противоположную.
За последующие годы вождения я много раз убеждался в обоснованности и верности этого правила.
© Г. Бардахчиян
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