Вещи, которые внимательные хозяйки хранят по всем правилам

Всем известно, что пищевые продукты портятся от неправильного хранения. Но в доме есть много других вещей, которые тоже страдают оттого, что мы держим их где попало. Оставшаяся после ремонта краска засыхает, ножи тупятся, обувь в шкафу теряет товарный вид, а лекарства и вовсе приходят в негодность.

Мы считаем, что проще изначально правильно хранить вещи, чем постоянно покупать новые. Если вы того же мнения, попробуйте провести дома ревизию по нашему списку — вдруг что-то лежит не на своем месте.



1. Аптечка и медицинские препараты

2. Остатки краски

3. Обувь

4. Корм для животных

5. Одежда с бисером и другим тяжелым декором

6. Книги

7. Кухонные ножи

8. Противни и формы для выпечки

9. Бритвенные станки

10. Деревянные разделочные доски

11. Украшения с камнями

12. Одеяла

Излишнее тепло, яркий свет и влажность пагубно влияют на медикаменты. В лучшем случае лекарства потеряют часть свойств, в худшем — станут опасными. Чтобы этого не произошло, держите аптечку в сухом шкафу, но никак не в ванной или на микроволновке.Если на упаковке написано «Хранить в прохладном, защищенном от света месте», это значит, что лекарство нужно держать в холодильнике. Сиропы, суспензии и другие жидкости, в которых быстро размножаются микроорганизмы, тоже лучше положить в холодильник.Многие производители кладут в баночки с таблетками ватный шарик. Это делается для того, чтобы пилюли не раскрошились при транспортировке. Но дома вату нужно выбросить, ведь она может набрать влагу и изменить химический состав препарата.Если оставить краску в кое-как закрытой банке, она быстро засохнет и использовать ее позже уже не получится. Лучше всего перелить краску в новую тару подходящего объема и плотно закрыть крышкой. Чем меньше внутри будет воздуха, тем лучше.Старую емкость тоже можно использовать для хранения. Но обязательно очистите канавки банки, положите под крышку пленку и только тогда закрывайте. Для большей герметичности постучите резиновым молотком или деревянным бруском по краям крышки.Мы привыкли набивать туфли и сапоги газетами или обычной бумагой. Загвоздка в том, что такой наполнитель быстро набирает влагу и, если у вас дома не идеально сухо, на обуви может появиться плесень. Или размякшая газета просто перестанет держать носок.Если вы ненадолго прячете ботинки в шкаф, проблем не будет. Но для длительного хранения лучше использовать бескислотную папиросную бумагу или небеленый муслин. Это прекрасные абсорбенты, которые сохранят обувь в сухости и защитят ее от механических повреждений.При неправильном хранении корма теряют питательную ценность, а наши хвостатые любимцы начинают воротить нос от мисок.Чтобы сухой корм оставался свежим, держите его в темном, сухом и не слишком теплом месте. Удобнее всего брать упаковки с застежками, которые препятствуют попаданию внутрь воздуха и влаги. Если такой застежки нет, пересыпьте хрустяшки в металлическую или стеклянную тару с плотно закрывающейся крышкой. Или поместите туда всю пачку.Открытый влажный корм можно хранить в холодильнике, но не дольше 3 дней и в хорошо закрытой упаковке. Если корм продается в банке, возьмите пластиковую крышку подходящего размера; если в пакетике — используйте зажимы или прищепки. Многие животные не любят холодную еду, поэтому перед трапезой стоит немного нагреть пакет под проточной теплой водой.У такой одежды 2 проблемы. Во-первых, она тяжелая. Если повесить щедро декорированное платье на вешалку, под весом бусин, бисера, пайеток или заклепок ткань будет растягиваться. Во-вторых, украшения могут поцарапать висящие рядом вещи.Лучше всего завернуть платье или другую одежду в папиросную бумагу и держать в сложенном виде на полке. Если бумаги под рукой нет, подойдет обычная наволочка.Книги альбомного формата рекомендуется хранить горизонтально, все остальные — вертикально. Лучше всего использовать специальные подставки с секциями, которые будут удерживать книжки с обеих сторон. Но, если вы не слишком тесно заставляете полки, можно обойтись и без специальных приспособлений.Есть простой способ проверить, правильно ли вы расставили книги. Попробуйте просунуть между томами обычный конверт. Если он спокойно входит, все хорошо, если нет — нужно проредить книжный ряд.Хуже всего держать ножи в общем ящике: так они царапают друг друга и быстро тупятся. Деревянная подставка тоже не лучшее решение: лезвия не соприкасаются друг с другом, что хорошо, но поддерживать их в чистоте будет сложно. При попадании влаги в деревянных пазах образуется плесень. Она обязательно окажется на ножах, которыми вы режете продукты. Кроме того, края самих пазов могут быть неидеально гладкими. В таком случае каждый раз, когда вы будете вставлять нож, лезвие будет тупиться.Специалисты советуют держать ножи на магнитных рейлингах или в гигиеничных пластиковых подставках. В крайнем случае можно использовать защитные чехлы.Сложенные стопкой противни царапают друг друга. Из-за этого изделия ржавеют, а их покрытие быстрее приходит в негодность. Чтобы формы для выпечки дольше служили и их было проще доставать, храните их в вертикальном положении. Для этого можно использовать специальные подставки или просто ставить между формами деревянные досочки.Под воздействием влаги и пара лезвия окисляются и ржавеют, поэтому держать их в ванной не стоит. Мало того что качество бритья ухудшится, так еще и после процедуры на коже могут появиться раздражения и высыпания. После использования станок нужно продезинфицировать, хорошо высушить и спрятать подальше от источника влаги.Если такой вариант вам не подходит, держите станок в чехле или закрывающейся подставке. Но учтите, что полной защиты от воды такие приспособления не дадут.Ошибка многих хозяек — держать доски возле кухонной раковины или в тумбочке под ней. При высокой влажности дерево трескается и деформируется, в нем появляется плесень и скапливаются микробы.Доски нужно хорошо вытирать и хранить в сухом месте. Вариантов много: металлические органайзеры на полках, крючки для подвешивания, плетеные корзины, держатели на дверцах шкафов.Твердые камни царапают более мягкие, поэтому хранить их рядом нельзя. Бриллиант, будучи самым твердым минералом в мире, может поцарапать все остальные камни, поэтому его всегда нужно держать отдельно.Чтобы узнать твердость драгоценностей, воспользуйтесь 10-балльной шкалой Мооса. Например, жемчуг имеет твердость от 2,5 балла, а янтарь — 2–2,5. То есть мягкий жемчуг может спокойно лежать рядом с янтарем. А вот показатель для кошачьего глаза, который является разновидностью хризоберилла, составляет 8,5 балла. Поэтому ни к жемчугу, ни к янтарю этот камень класть не стоит.Объемные одеяла так и напрашиваются, чтобы их положили в вакуумный пакет, сжали и компактно спрятали в шкаф. Если одеяло изготовлено из синтетических материалов, смело так и делайте. Но настоящий пух и перо не перенесут такого надругательства: им нужен воздух и много места.Натуральные одеяла следует хранить в свободных хлопчатобумажных пакетах и ничего не класть сверху. В крайнем случае сгодится вакуумная упаковка, из которой не выпустили весь воздух.Уверены, среди наших читателей есть хозяюшки, которые держат чистое постельное белье в комоде или шкафу, и оно у них не «задыхается». Расскажите, в чем ваш секрет.